Spanje staat tegenover Costa Rica in "groep des doods"

vooraf, 14 uur 29. Costa Rica rekent op Keylor Navas in eerste groepsmatch. Met een rugblessure is de Costa Ricaanse doelman al sinds oktober op de sukkel en hij miste ook al de oefeninterland vorige week tegen Nigeria. Ronald Gomez, assistent-trainer bij Costa Rica, bevestigde zaterdag dat Navas normaal gezien speelklaar raakt. Op het WK van 2014 nog was Costa Rica dé verrassing van het toernooi. Het overleefde toen ook een "groep des doods" met Engeland en Italië. Keylor Navas keepte een fantastisch toernooi, dus de Costa Ricanen zullen blij zijn dat hun talisman fit is. .

clock 13:58

vooraf, 13 uur 58. Enrique moet Spanje nog eens ver laten raken op het WK. In 4 van zijn 5 laatste WK's werd Spanje groepswinnaar, al stokte de machine daarna vaak. De halve finales bereiken lukte alleen tijdens het gewonnen WK van 2010 in de meest recente 13 edities. Luis Enrique laat dit jaar enkele grote namen thuis, met onder andere Thiago en De Gea. Alles staat in het teken van de heilige 4-3-3, daarom dat het ook geen toeval is dat er 7 spelers van FC Barcelona bij zijn. Lukt het Enrique om de neuzen van zijn spelers allemaal in dezelfde richting te draaien? .