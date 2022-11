Spanje opent tegen Costa Rica: Olmo, Asensio en Torres vormen voorhoede

clock 16:10 vooraf, 16 uur 10. Kan Navas weer stunten met Costa Rica? Keylor Navas is de blikvanger in de basis van Costa Rica. De doelman van PSG zorgde er in 2014 mee voor dat Costa Rica de 1/4e finales haalde op het WK, hun beste prestatie ooit. Ancien Bryan Ruiz, die we nog kennen van zijn periode bij AA Gent, begint op de bank. Met 2 belangrijke treffers in de WK-kwalificatie speelde de 37-jarige Ruiz nog een cruciale rol voor Costa Rica. . Kan Navas weer stunten met Costa Rica? Keylor Navas is de blikvanger in de basis van Costa Rica. De doelman van PSG zorgde er in 2014 mee voor dat Costa Rica de 1/4e finales haalde op het WK, hun beste prestatie ooit.



Spaanse opstelling. Spaans bondscoach Luis Enrique legt zijn eieren in het middenveldmandje van Barcelona met de driehoek Busquets - Pedri - Gavi. Voorin kiest hij voor het trio Olmo, Ferran Torres en Marco Asensio.

Costa Rica rekent op Keylor Navas in eerste groepsmatch. Met een rugblessure is de Costa Ricaanse doelman al sinds oktober op de sukkel en hij miste ook al de oefeninterland vorige week tegen Nigeria. Ronald Gomez, assistent-trainer bij Costa Rica, bevestigde zaterdag dat Navas normaal gezien speelklaar raakt. Op het WK van 2014 nog was Costa Rica dé verrassing van het toernooi. Het overleefde toen ook een "groep des doods" met Engeland en Italië. Keylor Navas keepte een fantastisch toernooi, dus de Costa Ricanen zullen blij zijn dat hun talisman fit is.

Enrique moet Spanje nog eens ver laten raken op het WK. In 4 van zijn 5 laatste WK's werd Spanje groepswinnaar, al stokte de machine daarna vaak. De halve finales bereiken lukte alleen tijdens het gewonnen WK van 2010 in de meest recente 13 edities. Luis Enrique laat dit jaar enkele grote namen thuis, met onder andere Thiago en De Gea. Alles staat in het teken van de heilige 4-3-3, daarom dat het ook geen toeval is dat er 7 spelers van FC Barcelona bij zijn. Lukt het Enrique om de neuzen van zijn spelers allemaal in dezelfde richting te draaien?

Opstelling Spanje. Unai Simón, César Azpilicueta, Rodri, Aymeric Laporte, Jordi Alba, Gavi, Sergio Busquets, Pedri, Ferran Torres, Marco Asensio, Dani Olmo

Opstelling Costa Rica. Keylor Navas, Keysher Fuller, Francisco Calvo, Óscar Duarte, Bryan Oviedo, Anthony Contreras, Yeltsin Tejeda, Carlos Martínez, Celso Borges, Jewison Bennette, Joel Campbell