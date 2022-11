LIVESTREAM: Costa Rica is een hapklare brok voor wervelend Spanje

clock 55' tweede helft, minuut 55. Torres met zijn tweede! Spanje doet er nog ééntje bij, Ferran Torres maakt zijn tweede van de avond. Hij lijkt zich eerst te verslikken in zijn dribbel in de zestien, maar maakt het alsnog in de draai knap af. Het verdedigende werk van Oviedo liet wel te wensen over. . Torres met zijn tweede! Spanje doet er nog ééntje bij, Ferran Torres maakt zijn tweede van de avond. Hij lijkt zich eerst te verslikken in zijn dribbel in de zestien, maar maakt het alsnog in de draai knap af. Het verdedigende werk van Oviedo liet wel te wensen over.

clock 54' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 54 door Ferran Torres van Spanje. 4, 0. goal Spanje Costa Rica 57' 4 0

clock 53' tweede helft, minuut 53. Olmo haalt de achterlijn na een knappe aanval, maar zijn lage voorzet wordt onderschept. Spanje zet zeker niet alles op alles, al zoekt het toch wel die vierde treffer. . Olmo haalt de achterlijn na een knappe aanval, maar zijn lage voorzet wordt onderschept. Spanje zet zeker niet alles op alles, al zoekt het toch wel die vierde treffer.

clock 52' tweede helft, minuut 52. Nog meer ellende vermijden, dat lijkt de voornaamste opdracht voor Costa Rica in deze tweede helft. Aanvallend komen ze er ook nu niet uit, het blijft hollen achter een ongrijpbare bal. . Nog meer ellende vermijden, dat lijkt de voornaamste opdracht voor Costa Rica in deze tweede helft. Aanvallend komen ze er ook nu niet uit, het blijft hollen achter een ongrijpbare bal.

clock 50' tweede helft, minuut 50. Spanje komt er bliksemsnel uit, Asensio mikt over. Spanje komt er bliksemsnel uit, Asensio mikt over

clock 48' tweede helft, minuut 48. Asensio mikt over. Asensio blijft zich in de kijker spelen. Hij waagt zijn kans met een poging vanaf het halve maantje, maar de Real-speler kan zijn schot niet laag houden. . Asensio mikt over Asensio blijft zich in de kijker spelen. Hij waagt zijn kans met een poging vanaf het halve maantje, maar de Real-speler kan zijn schot niet laag houden.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 18:05 tweede helft, 18 uur 05. 2e helft. Ze zijn er weer aan begonnen in het Al Thumama-stadion. Vindt Spanje het welletjes of doet het er nog enkele goals bij? . 2e helft Ze zijn er weer aan begonnen in het Al Thumama-stadion. Vindt Spanje het welletjes of doet het er nog enkele goals bij?

clock 17:46 rust, 17 uur 46. Vervanging bij Costa Rica, Kendall Waston erin, Carlos Martínez eruit wissel substitution out Carlos Martínez substitution in Kendall Waston

clock 45+6' eerste helft, minuut 51. Rust. Spanje heeft halfweg de wedstrijd tegen Costa Rica zijn schaapjes al op het droge. La Roja is een klasse te sterk en leidt met 3-0 dankzij treffers Olmo, Asensio en Torres. . Rust Spanje heeft halfweg de wedstrijd tegen Costa Rica zijn schaapjes al op het droge. La Roja is een klasse te sterk en leidt met 3-0 dankzij treffers Olmo, Asensio en Torres.

clock 45+6' eerste helft eerste helft, minuut 51 match afgelopen

clock 45+4' eerste helft, minuut 49. Asensio mikt naast. Eindelijk nog eens een versnelling van Pedri. Hij vindt Asensio in de zestien, maar die kan zijn schot niet kadreren. . Asensio mikt naast Eindelijk nog eens een versnelling van Pedri. Hij vindt Asensio in de zestien, maar die kan zijn schot niet kadreren.

clock 44' eerste helft, minuut 44. 5 minuten extra. Het lijkt overbodig, maar we gaan er toch nog 5 minuten bij doen in deze eerste helft. . 5 minuten extra Het lijkt overbodig, maar we gaan er toch nog 5 minuten bij doen in deze eerste helft.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Bij Spanje lijken ze nu al te denken aan wat er nog komen gaat op dit WK. Gavi en co laten af en toe nog flitsen van hun klasse zien, maar de voet is toch al enkele minuten van het gaspedaal. Costa Rica kwam intussen nog niet tot een schot op doel. . Bij Spanje lijken ze nu al te denken aan wat er nog komen gaat op dit WK. Gavi en co laten af en toe nog flitsen van hun klasse zien, maar de voet is toch al enkele minuten van het gaspedaal. Costa Rica kwam intussen nog niet tot een schot op doel.

clock 40' eerste helft, minuut 40. Kat en muis, anders kan je niet noemen. Eddy Demarez. Kat en muis, anders kan je niet noemen. Eddy Demarez

clock 36' eerste helft, minuut 36. Het blijft een lijdensweg voor Costa Rica. Het tempo ligt duidelijk te hoog, ze lopen achter een ongrijpbare bal. . Het blijft een lijdensweg voor Costa Rica. Het tempo ligt duidelijk te hoog, ze lopen achter een ongrijpbare bal.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Torres scoort vanaf de stip de derde Spaanse goal. Torres scoort vanaf de stip de derde Spaanse goal

clock 31' eerste helft, minuut 31. 3-0! Ferran Torres zet de strafschop wat laconiek om, hij stuurt Navas de verkeerde kant uit. De buit lijkt nu al binnen voor het team van Luis Enrique. . 3-0! Ferran Torres zet de strafschop wat laconiek om, hij stuurt Navas de verkeerde kant uit. De buit lijkt nu al binnen voor het team van Luis Enrique.

clock 31' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 31 door Ferran Torres van Spanje. 3, 0. penalty Spanje Costa Rica 57' 3 0

clock 30' eerste helft, minuut 30. Penalty! Het wordt nog wat erger voor Costa Rica. De bal gaat op de stip na een overtreding van Duarte op Jordi Alba. Is het nu al over & out voor Costa Rica? . Penalty! Het wordt nog wat erger voor Costa Rica. De bal gaat op de stip na een overtreding van Duarte op Jordi Alba. Is het nu al over & out voor Costa Rica?

clock 28' eerste helft, minuut 28. De Spanjaarden spelen ermee. Jordi Alba maakt Martinez zelfs belachelijk met een bal door de benen. Tot tweemaal toe zelfs. Costa Rica is nergens. . De Spanjaarden spelen ermee. Jordi Alba maakt Martinez zelfs belachelijk met een bal door de benen. Tot tweemaal toe zelfs. Costa Rica is nergens.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Het gaat soms gewoon te snel voor Costa Rica. Ze zijn dit tempo niet gewoon natuurlijk. Eddy Demarez. Het gaat soms gewoon te snel voor Costa Rica. Ze zijn dit tempo niet gewoon natuurlijk. Eddy Demarez

clock 25' eerste helft, minuut 25. Mooie volley van Asensio en het staat 2-0 voor Spanje. Mooie volley van Asensio en het staat 2-0 voor Spanje

clock 21' eerste helft, minuut 21. Daar is al de 2-0! Spanje dendert rustig voort en verdubbelt de voorsprong. Asensio krijgt te veel ruimte in de zestien en neemt een strakke voorzet van Jordi Alba meteen op de slof. Navas moet zich een tweede keer omdraaien. . Daar is al de 2-0! Spanje dendert rustig voort en verdubbelt de voorsprong. Asensio krijgt te veel ruimte in de zestien en neemt een strakke voorzet van Jordi Alba meteen op de slof. Navas moet zich een tweede keer omdraaien.

clock 21' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 21 door Marco Asensio van Spanje. 2, 0. goal Spanje Costa Rica 57' 2 0

clock 20' eerste helft, minuut 20. Voorlopig kan Costa Roca niet de indruk wekken dat ze het sprookje van 2014 kunnen overdoen, toen ze in de kwartfinales raakten. Eddy Demarez. Voorlopig kan Costa Roca niet de indruk wekken dat ze het sprookje van 2014 kunnen overdoen, toen ze in de kwartfinales raakten. Eddy Demarez

clock 16' Goed voorteken voor Spanje. Op voorsprong komen is meestal een goed teken voor Spanje. La Roja verloor geen van de laatste 3 wedstrijden op het WK waarin de ploeg de openingsgoal maakte sinds 13 juni 2014 tegen Nederland. Toen ging het ondanks de openingstreffer van Xabi Alonso met 1-5 onderuit. . eerste helft, minuut 16. statistics Goed voorteken voor Spanje Op voorsprong komen is meestal een goed teken voor Spanje. La Roja verloor geen van de laatste 3 wedstrijden op het WK waarin de ploeg de openingsgoal maakte sinds 13 juni 2014 tegen Nederland. Toen ging het ondanks de openingstreffer van Xabi Alonso met 1-5 onderuit.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Costa Rica moet de wet de van sterkste ondergaan. Spanje houdt de touwtjes stevig in handen, het is wachten op een eerste prik van de Costa Ricanen. . Costa Rica moet de wet de van sterkste ondergaan. Spanje houdt de touwtjes stevig in handen, het is wachten op een eerste prik van de Costa Ricanen.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Olmo rondt knappe Spaanse aanval beheerst af: 1-0. Olmo rondt knappe Spaanse aanval beheerst af: 1-0

clock 12' eerste helft, minuut 12. Olmo brengt Spanje op voorsprong! Het kon niet uitblijven, Spanje heeft zijn vroege voorsprong te pakken! Gavi krijgt de bal met wat meeval tot bij Dani Olmo. Die neemt de bal in de draai knap mee en maakt het oog in oog met Navas met een fijnzinnige toets af. De 100e goal van Spanje op een WK. . Olmo brengt Spanje op voorsprong! Het kon niet uitblijven, Spanje heeft zijn vroege voorsprong te pakken! Gavi krijgt de bal met wat meeval tot bij Dani Olmo. Die neemt de bal in de draai knap mee en maakt het oog in oog met Navas met een fijnzinnige toets af. De 100e goal van Spanje op een WK.

clock 11' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 11 door Dani Olmo van Spanje. 1, 0. goal Spanje Costa Rica 57' 1 0

clock 9' eerste helft, minuut 9. Wat scheelt het! Asensio devieert bal net naast. Wat scheelt het! Asensio devieert bal net naast

clock 8' eerste helft, minuut 8. Pedri dirigeert, Asensio net naast. Pedri is de drijvende kracht bij Spanje in deze openingsfase. Nu geeft hij de bal goed mee met Asensio en die besluit in één tijd nipt naast. Navas zat wel in de goede hoek. . Pedri dirigeert, Asensio net naast Pedri is de drijvende kracht bij Spanje in deze openingsfase. Nu geeft hij de bal goed mee met Asensio en die besluit in één tijd nipt naast. Navas zat wel in de goede hoek.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Olmo verzuimt het om geweldige voorzet af te werken. Olmo verzuimt het om geweldige voorzet af te werken

clock 5' eerste helft, minuut 5. Olmo net niet! Daar is al de eerste kans! Pedri toont meteen zijn klasse met een heerlijke pass op Olmo. Die haalt van dichtbij in één tijd uit, maar zijn gekruist schot gaat voorlangs. . Olmo net niet! Daar is al de eerste kans! Pedri toont meteen zijn klasse met een heerlijke pass op Olmo. Die haalt van dichtbij in één tijd uit, maar zijn gekruist schot gaat voorlangs.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Spanje dwingt al in de tweede minuut een eerste hoekschop af. Olmo gooit de bal voor doel, maar bij Costa Rica smoren ze de dreiging in de kiem. . Spanje dwingt al in de tweede minuut een eerste hoekschop af. Olmo gooit de bal voor doel, maar bij Costa Rica smoren ze de dreiging in de kiem.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Kan Spanje in Groep E profiteren van de verrassende uitschuiver van Duitsland? Of wordt het zelf verrast door Costa Rica? Ze zijn eraan begonnen in het Al Thumama-stadion! . Aftrap Kan Spanje in Groep E profiteren van de verrassende uitschuiver van Duitsland? Of wordt het zelf verrast door Costa Rica? Ze zijn eraan begonnen in het Al Thumama-stadion!

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 16:49 eerste helft, 16 uur 49. Zesde WK-deelname voor Costa Rica. Costa Rica staat voor de zesde keer op het WK. Tweemaal slaagden Los Ticos erin om de groepsfase te overleven. In 1990 bereikten ze de 1/8e finales, in 2014 de kwartfinales. . Zesde WK-deelname voor Costa Rica Costa Rica staat voor de zesde keer op het WK. Tweemaal slaagden Los Ticos erin om de groepsfase te overleven. In 1990 bereikten ze de 1/8e finales, in 2014 de kwartfinales.

clock 16:49 vooraf, 16 uur 49. Wie maakt 100e WK-goal voor Spanje? Als Spanje straks raakt treft, wordt het een bijzonder doelpunt. La Roja trof namelijk al 99 keer raak op het WK sinds de allereerste treffer van José Iraragorri in 1934 in de achtste finales tegen Brazilië. . Wie maakt 100e WK-goal voor Spanje? Als Spanje straks raakt treft, wordt het een bijzonder doelpunt. La Roja trof namelijk al 99 keer raak op het WK sinds de allereerste treffer van José Iraragorri in 1934 in de achtste finales tegen Brazilië.

clock 16:40 Kan het jonge talent Gavi meteen schitteren bij zijn WK-debuut? vooraf, 16 uur 40. Kan het jonge talent Gavi meteen schitteren bij zijn WK-debuut?

clock 16:22 Onderlinge confrontaties. Spanje en Costa Rica stond al drie keer tegenover elkaar in een vriendschappelijk duel, maar dit is de eerste confrontatie op een WK. In de drie onderlinge oefenduels bleef Spanje ongeslagen met 2 overwinningen en 1 gelijkspel. . vooraf, 16 uur 22. statistics Onderlinge confrontaties Spanje en Costa Rica stond al drie keer tegenover elkaar in een vriendschappelijk duel, maar dit is de eerste confrontatie op een WK. In de drie onderlinge oefenduels bleef Spanje ongeslagen met 2 overwinningen en 1 gelijkspel.

clock 16:20 vooraf, 16 uur 20. Herpakt Spanje zich na 2 mindere WK's? Spanje kroonde zich in 2010 tot wereldkampioen, maar op de laatste 2 WK's verging het La Roja minder goed. In 2014 in Brazilië strandde Spanje al in de groepsfase en vier jaar geleden in Rusland ging het er in de 1/8e finales uit tegen het gastland. . Herpakt Spanje zich na 2 mindere WK's? Spanje kroonde zich in 2010 tot wereldkampioen, maar op de laatste 2 WK's verging het La Roja minder goed. In 2014 in Brazilië strandde Spanje al in de groepsfase en vier jaar geleden in Rusland ging het er in de 1/8e finales uit tegen het gastland.

clock 16:10 vooraf, 16 uur 10. Kan Navas weer stunten met Costa Rica? Keylor Navas is de blikvanger in de basis van Costa Rica. De doelman van PSG zorgde er in 2014 mee voor dat Costa Rica de 1/4e finales haalde op het WK, hun beste prestatie ooit. Ancien Bryan Ruiz, die we nog kennen van zijn periode bij AA Gent, begint op de bank. Met 2 belangrijke treffers in de WK-kwalificatie speelde de 37-jarige Ruiz nog een cruciale rol voor Costa Rica. Hij kan straks de oudste speler aller tijden worden van Los Ticos op het WK. . Kan Navas weer stunten met Costa Rica? Keylor Navas is de blikvanger in de basis van Costa Rica. De doelman van PSG zorgde er in 2014 mee voor dat Costa Rica de 1/4e finales haalde op het WK, hun beste prestatie ooit.



Ancien Bryan Ruiz, die we nog kennen van zijn periode bij AA Gent, begint op de bank. Met 2 belangrijke treffers in de WK-kwalificatie speelde de 37-jarige Ruiz nog een cruciale rol voor Costa Rica. Hij kan straks de oudste speler aller tijden worden van Los Ticos op het WK.

clock 15:29 vooraf, 15 uur 29. Spaanse opstelling. Spaans bondscoach Luis Enrique legt zijn eieren in het middenveldmandje van Barcelona met de driehoek Busquets - Pedri - Gavi. Voorin kiest hij voor het trio Olmo, Ferran Torres en Marco Asensio. . Spaanse opstelling Spaans bondscoach Luis Enrique legt zijn eieren in het middenveldmandje van Barcelona met de driehoek Busquets - Pedri - Gavi. Voorin kiest hij voor het trio Olmo, Ferran Torres en Marco Asensio.

clock 23-11-2022 23-11-2022.

clock 14:29 vooraf, 14 uur 29. Costa Rica rekent op Keylor Navas in eerste groepsmatch. Met een rugblessure is de Costa Ricaanse doelman al sinds oktober op de sukkel en hij miste ook al de oefeninterland vorige week tegen Nigeria. Ronald Gomez, assistent-trainer bij Costa Rica, bevestigde zaterdag dat Navas normaal gezien speelklaar raakt. Op het WK van 2014 nog was Costa Rica dé verrassing van het toernooi. Het overleefde toen ook een "groep des doods" met Engeland en Italië. Keylor Navas keepte een fantastisch toernooi, dus de Costa Ricanen zullen blij zijn dat hun talisman fit is. . Costa Rica rekent op Keylor Navas in eerste groepsmatch Met een rugblessure is de Costa Ricaanse doelman al sinds oktober op de sukkel en hij miste ook al de oefeninterland vorige week tegen Nigeria. Ronald Gomez, assistent-trainer bij Costa Rica, bevestigde zaterdag dat Navas normaal gezien speelklaar raakt. Op het WK van 2014 nog was Costa Rica dé verrassing van het toernooi. Het overleefde toen ook een "groep des doods" met Engeland en Italië. Keylor Navas keepte een fantastisch toernooi, dus de Costa Ricanen zullen blij zijn dat hun talisman fit is.

clock 13:58 vooraf, 13 uur 58. Enrique moet Spanje nog eens ver laten raken op het WK. In 4 van zijn 5 laatste WK's werd Spanje groepswinnaar, al stokte de machine daarna vaak. De halve finales bereiken lukte alleen tijdens het gewonnen WK van 2010 in de meest recente 13 edities. Luis Enrique laat dit jaar enkele grote namen thuis, met onder andere Thiago en De Gea. Alles staat in het teken van de heilige 4-3-3, daarom dat het ook geen toeval is dat er 7 spelers van FC Barcelona bij zijn. Lukt het Enrique om de neuzen van zijn spelers allemaal in dezelfde richting te draaien? . Enrique moet Spanje nog eens ver laten raken op het WK In 4 van zijn 5 laatste WK's werd Spanje groepswinnaar, al stokte de machine daarna vaak. De halve finales bereiken lukte alleen tijdens het gewonnen WK van 2010 in de meest recente 13 edities.

Luis Enrique laat dit jaar enkele grote namen thuis, met onder andere Thiago en De Gea. Alles staat in het teken van de heilige 4-3-3, daarom dat het ook geen toeval is dat er 7 spelers van FC Barcelona bij zijn. Lukt het Enrique om de neuzen van zijn spelers allemaal in dezelfde richting te draaien?

clock 13:44 vooraf, 13 uur 44. WK-preview Costa Rica. WK-preview Costa Rica

clock 13:43 vooraf, 13 uur 43. WK-preview Spanje. WK-preview Spanje

clock 13:43 - Vooraf Vooraf, 13 uur 43

clock Opstelling Spanje. Unai Simón, César Azpilicueta, Rodri, Aymeric Laporte, Jordi Alba, Gavi, Sergio Busquets, Pedri, Ferran Torres, Marco Asensio, Dani Olmo Opstelling Spanje Unai Simón, César Azpilicueta, Rodri, Aymeric Laporte, Jordi Alba, Gavi, Sergio Busquets, Pedri, Ferran Torres, Marco Asensio, Dani Olmo

clock Opstelling Costa Rica. Keylor Navas, Carlos Martínez, Óscar Duarte, Francisco Calvo, Bryan Oviedo, Keysher Fuller, Celso Borges, Yeltsin Tejeda, Anthony Contreras, Joel Campbell, Jewison Bennette Opstelling Costa Rica Keylor Navas, Carlos Martínez, Óscar Duarte, Francisco Calvo, Bryan Oviedo, Keysher Fuller, Celso Borges, Yeltsin Tejeda, Anthony Contreras, Joel Campbell, Jewison Bennette