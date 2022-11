LIVESTREAM: Kan Duitsland de kater van vorig WK doorspoelen tegen Japan?

Hansi Flick heeft een geweldige weelde in zijn selectie, maar lijkt toch een aantal cruciale spelers te moeten missen in de eerste wedstrijd tegen Japan. Zo doet Leroy Sané sowieso niet mee en is Thomas Müller nog steeds een twijfelgeval. Een grote aderlating voor de Duitsers, want geen enkele speler scoorde meer (10) én gaf meer assists (6) op een WK sinds 2010. Gelukkig staan er andere talentjes in de wachtrij, zoals Youssoufa Moukoko (18 jaar) of Jamal Musiala (19 jaar), volgens lokale kenners mogelijke revelaties van het toernooi.

Die Mannschaft mag meteen zijn borst natmaken, want ze mogen absoluut geen punten laten liggen tegen de Japanners. De volgende wedstrijd is immers tegen Spanje, en daar willen ze echt niet aan beginnen met minder dan drie punten. Anders zouden ze wel eens in een heel precaire situatie terecht kunnen komen.