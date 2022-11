Frankrijk heeft de beste papieren in de groep: met een gelijkspel is het al groepswinnaar, geplaatst zijn ze sowieso. Tunesië daarentegen wacht een heel zware opdracht. De Afrikaanse ploeg moet sowieso winnen van Frankrijk en is afhankelijk van het resultaat bij Australië tegen Denemarken. Kunnen de Afrikanen voor een stunt zorgen?