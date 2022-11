LIVESTREAM: Swingt Frankrijk tegen Denemarken naar plekje in achtste finales?

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! De Poolse scheidsrechter Marciniak blaast zijn wangen bol. Denemarken heeft de bal, de wedstrijd is begonnen! . Aftrap! De Poolse scheidsrechter Marciniak blaast zijn wangen bol. Denemarken heeft de bal, de wedstrijd is begonnen!

clock 16:56 vooraf, 16 uur 56. Eerst nog even rechtstaan voor "La Marseillaise" en "Der er et yndigt land" en de clash tussen Frankrijk en Denemarken kan beginnen.

clock 16:52 vooraf, 16 uur 52. Hij scoorde al twee keer tegen Frankrijk. Dat is wel een lekker gevoel om eraan te beginnen. Franky Van der Elst over Andreas Cornelius.

clock 16:47 vooraf, 16 uur 47. Als je op dat niveau je tegenstander op die manier kan achterlaten... Dan heb je een kwaliteit die ongezien is. Wesley Sonck over Kylian Mbappé.

clock 16:41 vooraf, 16 uur 41. Stadion 974. Het kan twee kanten uit in dit stadion. Mexico en Polen hielden het hier op 0-0, twee dagen later zorgden Portugal en Ghana na de rust voor spektakel met 3-2.

clock 16:32 vooraf, 16 uur 32. Speciale match voor Højbjerg. Eén Deen zal zich vanavond extra willen bewijzen. Je hoort het al een beetje aan zijn voornaam: Pierre Emile Højbjerg heeft ook Frans bloed door zijn aderen stromen. Zijn moeder is Française en de Franse bond probeerde hem als jeugdspeler te verleiden om voor hen te kiezen. Daar kwam dus niks van in huis.

clock 16:21 Papa Peter: 129 caps. Zoon Kasper: 88 caps. vooraf, 16 uur 21. Papa Peter: 129 caps.

Zoon Kasper: 88 caps.

clock 16:19 vooraf, 16 uur 19. Frankrijk heeft een heel sterrenstelsel tussen de lijnen staan. Dat is bij Denemarken lichtjes anders. Daar is Eriksen de talisman en de creatieve spil. Toch zullen de Fransen vooral Cornelius in het oog houden. De spits scoorde in juni nog twee keer tegen Frankrijk.

clock 16:14 vooraf, 16 uur 14. Sinds dat gelijkspel tegen Denemarken in de laatste groepsmatch in Rusland won Frankrijk al zijn WK-matchen. Vijf op een rij. Denderen Les Bleus gewoon voort?

clock 16:09 Olivier Giroud kan straks Thierry Henry voorbijsteken als topschutter voor Frankrijk. Maakt hij zijn 52e? vooraf, 16 uur 09. Olivier Giroud kan straks Thierry Henry voorbijsteken als topschutter voor Frankrijk. Maakt hij zijn 52e?

clock 16:02 Vierde keer op WK. Frankrijk en Denemarken spelen voor de vierde keer tegen elkaar op een wereldkampioenschap. De vorige drie matchen, ook allemaal in de groepsfase, werden netjes verdeeld: winst voor Frankrijk (1998), winst voor Denemarken (2002) en een gelijkspel (2018). vooraf, 16 uur 02. statistics

clock 15:54 Zo komt Frankrijk straks aan de aftrap, met twee gewijzigde backs. Koundé vervangt Pavard en Théo Hernandez vervangt zijn broer Lucas. Centraal achterin start Varane. vooraf, 15 uur 54. Zo komt Frankrijk straks aan de aftrap, met twee gewijzigde backs. Koundé vervangt Pavard en Théo Hernandez vervangt zijn broer Lucas. Centraal achterin start Varane.

clock 15:51 vooraf, 15 uur 51. Denemarken zeker niet kansloos. De Fransen kijken toch maar beter uit voor Denemarken. In de Nations League trokken ze dit jaar twee keer aan het kortste eind tegen de tegenstander van vanavond. Hun zwaarste nederlaag ooit leden Les Bleus ook al tegen de Denen, al is dat vandaag niet echt relevant. Op de Olympische Spelen van 1908 haalde Denemarken het met maar liefst 17-1. Een halve finale was dat toen.

clock 15:41 De opstelling van de Denen. Er worden 4 wissels doorgevoerd in vergelijking met de wedstrijd tegen Tunesië. Onder meer Skov Olsen verdwijnt uit de ploeg. vooraf, 15 uur 41. De opstelling van de Denen. Er worden 4 wissels doorgevoerd in vergelijking met de wedstrijd tegen Tunesië. Onder meer Skov Olsen verdwijnt uit de ploeg.

clock 13:32 vooraf, 13 uur 32. Frankrijk heeft heel veel blessures nodig om écht verzwakt te zijn. Ze hebben zo een ongelooflijk aantal goede spelers. Kasper Hjulmand, bondscoach van Denemarken.

clock 12:16 vooraf, 12 uur 16. Denen beseffen dat het beter moet tegen Frankrijk. Tegen Tunesië kon Denemarken af en toe wel eens voor dreiging zorgen, maar al bij al was het toch wat te weinig. "We moeten onszelf terugvinden en meer tempo ontwikkelen, anders komen we in de problemen tegen Frankrijk", weet ook bondscoach Hjulmand. De Denen moeten het de rest van het toernooi wel zonder middenvelder Thomas Delaney doen. Hij viel uit in de eerste helft tegen Tunesië met een knieblessure.

clock 12:10 vooraf, 12 uur 10. Varane nu wel fit? Deschamps kondigde voor de wedstrijd tegen Australië al aan dat hij weer kon rekenen op zijn ervaren verdediger, maar dat bleek toch iets te voorbarig. Nu zou hij wel fit zijn. Lucas Hernandez heeft het WK al definitief verlaten met een blessure, zijn broer Theo zal zijn plek in de basis waarschijnlijk weer innemen. Die laatste zorgde tijdens zijn invalbeurt al voor veel aanvallende dreiging, maar liet wel veel ruimte in zijn rug. De Australiërs kwamen zo enkele keren gevaarlijk opzetten. Verwacht wordt dat Deschamps zijn team tegen Denemarken toch iets behoudender zal laten spelen.

clock 12:05 vooraf, 12 uur 05. Thierry Henry, ik kom eraan! Olivier Giroud, die nog één doelpunt nodig heeft om alleen Frans recordhouder te worden.

clock 12:01 vooraf, 12 uur 01. Frankrijk tegen angstgegner Denemarken uit Nations League. Enkele maanden geleden was Denemarken nog twee keer te sterk voor de Fransen in de Nations League. In Parijs won het met 1-2, thuis versloeg het de wereldkampioen met 2-0. Eén van de oorzaken voor de vele twijfels rond Frankrijk bij aanvang van het WK. Als de Denen nu opnieuw zouden winnen, zouden ze de eerste ploeg worden die Les Blues drie keer over de knie legden in hetzelfde kalenderjaar.

clock 11:46 vooraf, 11 uur 46. WK-preview Denemarken. WK-preview Denemarken

clock 11:45 vooraf, 11 uur 45. WK-preview Frankrijk. WK-preview Frankrijk

clock 11:45 - Vooraf Vooraf, 11 uur 45

clock Opstelling Frankrijk. Hugo Lloris, Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernandez, Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni, Antoine Griezmann, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé, Olivier Giroud Opstelling Frankrijk Hugo Lloris, Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernandez, Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni, Antoine Griezmann, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé, Olivier Giroud

clock Opstelling Denemarken. Kasper Schmeichel, Joachim Andersen, Victor Nelsson, Andreas Christensen, Rasmus Kristensen, Pierre-Emile Højbjerg, Christian Eriksen, Joakim Mæhle, Jesper Lindström, Andreas Cornelius, Mikkel Damsgaard Opstelling Denemarken Kasper Schmeichel, Joachim Andersen, Victor Nelsson, Andreas Christensen, Rasmus Kristensen, Pierre-Emile Højbjerg, Christian Eriksen, Joakim Mæhle, Jesper Lindström, Andreas Cornelius, Mikkel Damsgaard