LIVESTREAM: Frankrijk zet op vijf minuten scheve situatie tegen Australië helemaal recht

clock 49' tweede helft, minuut 49. Giroud spectaculair. Bijna maakt Giroud de goal van dit WK! Een hoge bal van links is te hoog en achter hem, maar hij draait zich om en pakt uit met een heerlijke omhaal. Een halve meter naast wel, maar heerlijke uitvoering.

clock 47' tweede helft, minuut 47. Atkinson dwingt de eerste Australische corner af. Gomes laat de spelers weten dat ze van elkaar af moeten blijven. Nergens voor nodig, de hoekschop van Goodwin geraakt niet voorbij de eerste man.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 21:08 tweede helft, 21 uur 08. Tweede helft. Dezelfde 22 spelers hebben het veld opnieuw betreden voor de tweede helft, we spelen weer!

clock 45+7' eerste helft, minuut 52. Rusten! De Fransen gaan alsnog met een voorsprong rusten. Alsnog, want na 9 minuten leek het noodlot te gaan toeslaan dankzij een goal van Goodwin. Frankrijk sloeg terug op vijf straffe minuten rond het half uur, dankzij goals van Giroud en Rabiot.

clock 45+7' eerste helft eerste helft, minuut 52 match afgelopen

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. 6 minuten erbij. We zijn vier van de zes extra minuten ver, Australië blijft strijden.

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Australiër kopt tussen al het Franse geweld door nog eens op de paal. Australiër kopt tussen al het Franse geweld door nog eens op de paal

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Plots toch Australië. Ineens duiken de Australiërs op voor het doel van Lloris. Irvine kan koppen en raakt de buitenkant van de paal. De Franse keeper was er, op z'n Frans, net iets té gerust in.

clock 45' eerste helft, minuut 45. Mbappé kan eigenlijk niet meer missen, maar mikt toch nog over. Mbappé kan eigenlijk niet meer missen, maar mikt toch nog over

clock 44' eerste helft, minuut 44. Mbappé spectaculair over. Griezmann snijdt nu op rechts de Australische verdediging open. Centraal volgt Mbappé goed, die schiet onbegrijpelijk ver over een open doel en durft daarna om een betere pass vragen.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Schuiver naast. Nu is het Griezmann die mag schieten op aangeven van Mbappé. Zijn schot gaat veilig naast de kooi, maar laat het duidelijk zijn: de Australiërs hebben absoluut géén vat meer op de wedstrijd.

clock 41' eerste helft, minuut 41. Griezmann knalt maar net naast. Griezmann knalt maar net naast

clock 39' eerste helft, minuut 39.

clock 38' eerste helft, minuut 38. En opnieuw. Frankrijk bouwt mooi op van helemaal achteraan en krijgt de bal tot bij Mbappé. Die dribbelt in en vindt net voor het penaltypunt zijn maatje Dembélé, die vallend over schiet.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Dubbele kans. Opnieuw komen de Fransen voor de goal van Matt Ryan. Het schot van Mbappé wordt gestopt door een Australisch hoofd, het schot van Giroud gaat ruim over.

clock 34' eerste helft, minuut 34. Zuur balverlies bij Australië, en Giroud straft het af: 2-1. Zuur balverlies bij Australië, en Giroud straft het af: 2-1

clock 32' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 32 door Olivier Giroud van Frankrijk. 2, 1. goal Frankrijk Australië 55' 2 1

clock 32' eerste helft, minuut 32. Erop en erover. Op geen tien minuten zet Frankrijk orde op zaken. Australië wil voetballend uitverdedigen, maar verspeelt de bal. Mbappé vindt Giroud, die de bal niet eens goed hoeft te raken. 2-1

clock 29' eerste helft, minuut 29.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Teugels in Franse handen. Griezmann zwiept nu de bal voor goal en vindt het hoofd van Giroud. Die staat waarschijnlijk nét buitenspel, maar kopt ook over.

clock 27' eerste helft, minuut 27. Rabiot kopt een voorzet van dichtbij in doel: 1-1. Rabiot kopt een voorzet van dichtbij in doel: 1-1

clock 27' eerste helft, minuut 27. Fransen langszij! Theo Hernandez kan na een hoekschop een vroege voorzet trappen, en de organisatie is Rabiot vergeten. De perfecte voorzet vindt zijn hoofd, en de netten trillen. 1-1!

clock 27' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 27 door Adrien Rabiot van Frankrijk. 1, 1. goal Frankrijk Australië 55' 1 1

clock 25' eerste helft, minuut 25. Belegering. Een dubbele gordel, een bus met negen wielen, beschermt de kooi van Ryan. Doelpuntenmaker Goodwin is ook sterk in de verdediging en ontfutselt Dembélé de bal.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Frankrijk haalt opgelucht adem: Australië is dicht bij de 0-2. Frankrijk haalt opgelucht adem: Australië is dicht bij de 0-2

clock 21' eerste helft, minuut 21. Duke maar nét naast. Australië vindt het helemaal leuk, en Duke zoekt vanop twintig meter de rechterkruising. Een half metertje naast. Dat was wat geweest.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Stevige tackle. Irvine tackelt door op Tchouaméni en neemt zowel bal als man mee. Hard maar correct, vindt ref Gomes.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Théo Hernandez snelt de linkerflank af maar ziet zijn voorzet gekeerd. Australië kan de bal opeisen en het spel vertragen.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Vervanging bij Frankrijk, Theo Hernandez erin, Lucas Hernandez eruit wissel substitution out Lucas Hernandez substitution in Theo Hernandez

clock 12' eerste helft, minuut 12.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Deschamps bezorgd. Didier Deschamps laat de zorgen van zijn gezicht aflezen. De blessures stapelen zich op voor Les Bleus: Kanté, Pogba, Nkunku, Benzema, en nu dus ook Lucas Hernandez. Iets hier boven is tegen de Fransen.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Franse zorgen, bij de actie draait Hernandez zijn knie en blijft liggen. Dat ziet eruit als de kruisband, jammer voor de Fransman. Hij wordt van het veld gedragen.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Verrassing! Australië opent al na 9 minuten de score tegen Frankrijk: 0-1. Verrassing! Australië opent al na 9 minuten de score tegen Frankrijk: 0-1

clock 9' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 9 door Craig Goodwin van Australië. 0, 1. goal Frankrijk Australië 55' 0 1

clock 7' eerste helft, minuut 7. Australië scoort! Het is niet waar, het zal toch niet! De Australiërs springen op voorsprong dankzij de twee flankspelers. Leckie vindt Goodwin, die heerlijk binnentrapt voorbij Lloris

clock 4' eerste helft, minuut 4. Mbappé laat even een dot van een aanname zien en snelt daarna voorbij zijn tegenstander. Begin maar een kaars te branden voor de backs van Australië, Dembélé en Mbappé gaan geen genade tonen.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Australië heeft de bal, duwt de Fransen zelfs wat achteruit en blijft een tijdje in balbezit. 'De sterkste kleedkamer van het toernooi' is klaar om de wereldkampioen het vuur aan de schenen te leggen.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Meteen Mbappé en Dembélé. Het klasseverschil toont zich meteen in de eerste minuut. Dembélé vilt zijn rechtstreekse tegenstander en vindt Mbappé aan de tweede paal. Zijn schot wordt in corner verwerkt.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:00 eerste helft, 20 uur . Begin. De Marseillaise hebben we gehad, Advance Australia Fair ook. Voetballen maar!

clock 19:51 vooraf, 19 uur 51. Breekt Frankrijk de vloek van de wereldkampioen? Er is er altijd één, weet de voetbalwereld. Eén groot voetballand dat zich de woede van de natie op de schouders haalt en in de groepsfase al uit het toernooi gaat. Argentinië zette zich vanmiddag al in positie ervoor, maar Frankrijk heeft nog iets tegen. In de laatste vier toernooien ging de regerend wereldkampioen er in de eerste ronde uit, welk pad slaat Frankrijk vandaag in?

clock 19:03 vooraf, 19 uur 03.

clock 18:55 De Australiërs willen stunten met deze 11 namen. Oude bekende Ryan staat tussen de palen. vooraf, 18 uur 55.

clock 18:50 vooraf, 18 uur 50. Giroud vervangt Benzema. Zoals verwacht neemt Olivier Giroud de plaats in de spits over van Karim Benzema, die out is voor de rest van de Wereldbeker. Giroud was ook de vaste spits van Frankrijk op het WK 2018, toen de Fransen wereldkampioen werden. Hij wist toen wel geen enkele keer te scoren. Achterin kiest Didier Deschamps voor het duo Konaté-Upamecano. Raphaël Varane is niet fit om te starten.



Achterin kiest Didier Deschamps voor het duo Konaté-Upamecano. Raphaël Varane is niet fit om te starten.

clock 22-11-2022 22-11-2022.

clock 13:52 vooraf, 13 uur 52. Varane en Camavinga zijn fit volgens Deschamps. Op zijn persconferentie maandag gaf de Franse bondscoach een update over de medische toestand van Raphaël Varane en Eduardo Camavinga. Die eerste staat al sinds 22 oktober aan de kant met een dijblessure, "maar hij is nu helemaal hersteld en klaar voor morgen", aldus Deschamps. Camavinga moest zondag verstek laten gaan voor de training met een lichte blessure aan de dij. Slechts een pijntje volgens Deschamps, die zich geen zorgen maakt over de middenvelder.

clock 13:41 vooraf, 13 uur 41. Er is geen angst, enkel kalmte en sereniteit. We kijken vooruit. We hebben er alles aan gedaan om deze groep op de beste manier voor te bereiden voor de eerste wedstrijd. Didier Deschamps.

clock 13:40 vooraf, 13 uur 40. Zelfde opener voor beide landen als op het WK 2018. Frankrijk begon zijn zegetocht in Rusland met als eerste groepswedstrijd een duel tegen Australië. Pas in het slot konden de Fransen afstand nemen na een eigen doelpunt van Behich, waardoor het 2-1 werd. Ook Denemarken zat in 2018 in dezelfde groep als Frankrijk en Australië. Enkel Tunesië is dus een nieuwe naam in groep D.

clock 13:28 vooraf, 13 uur 28. WK in Qatar: Australië. WK in Qatar: Australië

clock 13:27 vooraf, 13 uur 27. WK in Qatar: Frankrijk. WK in Qatar: Frankrijk

clock 13:27 - Vooraf Vooraf, 13 uur 27

clock Opstelling Frankrijk. Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez, Antoine Griezmann, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Kylian Mbappé

clock Opstelling Australië. Mathew Ryan, Nathaniel Atkinson, Harry Souttar, Kye Rowles, Aziz Behich, Mathew Leckie, Riley McGree, Aaron Mooy, Jackson Irvine, Craig Goodwin, Mitchell Duke Opstelling Australië Mathew Ryan, Nathaniel Atkinson, Harry Souttar, Kye Rowles, Aziz Behich, Mathew Leckie, Riley McGree, Aaron Mooy, Jackson Irvine, Craig Goodwin, Mitchell Duke