Frankrijk bekampt Australië in eerste groepswedstrijd, Deschamps: "Geen angst, enkel kalmte"

clock 13:52 vooraf, 13 uur 52. Varane en Camavinga zijn fit volgens Deschamps. Op zijn persconferentie maandag gaf de Franse bondscoach een update over de medische toestand van Raphaël Varane en Eduardo Camavinga. Die eerste staat al sinds 22 oktober aan de kant met een dijblessure, "maar hij is nu helemaal hersteld en klaar voor morgen", aldus Deschamps. Camavinga moest zondag verstek laten gaan voor de training met een lichte blessure aan de dij. Slechts een pijntje volgens Deschamps, die zich geen zorgen maakt over de middenvelder. . Varane en Camavinga zijn fit volgens Deschamps Op zijn persconferentie maandag gaf de Franse bondscoach een update over de medische toestand van Raphaël Varane en Eduardo Camavinga. Die eerste staat al sinds 22 oktober aan de kant met een dijblessure, "maar hij is nu helemaal hersteld en klaar voor morgen", aldus Deschamps. Camavinga moest zondag verstek laten gaan voor de training met een lichte blessure aan de dij. Slechts een pijntje volgens Deschamps, die zich geen zorgen maakt over de middenvelder.

clock 13:41 vooraf, 13 uur 41. Er is geen angst, enkel kalmte en sereniteit. We kijken vooruit. We hebben er alles aangedaan om deze groep op de beste manier voor te bereiden voor de eerste wedstrijd. Didier Deschamps. Er is geen angst, enkel kalmte en sereniteit. We kijken vooruit. We hebben er alles aangedaan om deze groep op de beste manier voor te bereiden voor de eerste wedstrijd. Didier Deschamps

clock 13:40 vooraf, 13 uur 40. Zelfde opener voor beide landen als op het WK 2018. Frankrijk begon zijn zegetocht in Rusland met als eerste groepswedstrijd een duel tegen Australië. Pas in het slot konden de Fransen afstand nemen na een eigen doelpunt van Behich, waardoor het 2-1 werd. Ook Denemarken zat in 2018 in dezelfde groep als Frankrijk en Australië. Enkel Tunesië is dus een nieuwe naam in groep D. . Zelfde opener voor beide landen als op het WK 2018 Frankrijk begon zijn zegetocht in Rusland met als eerste groepswedstrijd een duel tegen Australië. Pas in het slot konden de Fransen afstand nemen na een eigen doelpunt van Behich, waardoor het 2-1 werd. Ook Denemarken zat in 2018 in dezelfde groep als Frankrijk en Australië. Enkel Tunesië is dus een nieuwe naam in groep D.

clock 13:28 vooraf, 13 uur 28.

clock 13:27 vooraf, 13 uur 27.

clock 13:27 - Vooraf Vooraf, 13 uur 27

clock Opstelling Frankrijk. Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Lucas Hernandez, Aurélien Tchouaméni, Antoine Griezmann, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Kylian Mbappé Opstelling Frankrijk Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Lucas Hernandez, Aurélien Tchouaméni, Antoine Griezmann, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Kylian Mbappé

clock Opstelling Australië. Mathew Ryan, Nathaniel Atkinson, Bailey Wright, Kye Rowles, Aziz Behich, Ajdin Hrustic, Aaron Mooy, Jackson Irvine, Mathew Leckie, Mitchell Duke, Craig Goodwin Opstelling Australië Mathew Ryan, Nathaniel Atkinson, Bailey Wright, Kye Rowles, Aziz Behich, Ajdin Hrustic, Aaron Mooy, Jackson Irvine, Mathew Leckie, Mitchell Duke, Craig Goodwin