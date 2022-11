LIVESTREAM: Denemarken voert de druk op, kopbal Cornelius strandt op de paal

clock 78' Gele kaart voor Mathias Jensen van Denemarken tijdens tweede helft, minuut 78 yellow card Mathias Jensen Denemarken

clock 71' tweede helft, minuut 71. Geen penalty. Andersen krijgt de bal in de zestien aangeschoten tegen zijn hand. Bij Tunesië claimen ze een penalty, maar scheidsrechter Ramos en de VAR gaan er niet op in. . Geen penalty Andersen krijgt de bal in de zestien aangeschoten tegen zijn hand. Bij Tunesië claimen ze een penalty, maar scheidsrechter Ramos en de VAR gaan er niet op in.

clock 70' 1-0 strandt op de paal. Olala, hier komt Tunesië bijzonder goed weg! Eriksen schildert de hoekschop op het hoofd van Christensen aan de tweede paal. Die kopt terug tot bij Cornelius, maar de invaller laat het liggen. Hij kopt van dichtbij op de paal. . tweede helft, minuut 70. shot on goalpost 1-0 strandt op de paal Olala, hier komt Tunesië bijzonder goed weg! Eriksen schildert de hoekschop op het hoofd van Christensen aan de tweede paal. Die kopt terug tot bij Cornelius, maar de invaller laat het liggen. Hij kopt van dichtbij op de paal.

clock 69' Eriksen niet voorbij Dahmen! Eriksen krijgt wat ruimte aan het halve maantje en dat moet je hem niet geven. De Deen haalt gevaarlijk uit, maar Dahmen houdt Tunesië weer overeind. Met een knappe redding duwt hij de bal in hoekschop. . tweede helft, minuut 69. crucial save Eriksen niet voorbij Dahmen! Eriksen krijgt wat ruimte aan het halve maantje en dat moet je hem niet geven. De Deen haalt gevaarlijk uit, maar Dahmen houdt Tunesië weer overeind. Met een knappe redding duwt hij de bal in hoekschop.

clock 67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij Tunesië, Naïm Sliti erin, Anis Ben Slimane eruit wissel substitution out Anis Ben Slimane substitution in Naïm Sliti

clock 65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Denemarken, Jesper Lindström erin, Andreas Skov Olsen eruit wissel substitution out Andreas Skov Olsen substitution in Jesper Lindström

clock 65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Denemarken, Andreas Cornelius erin, Kasper Dolberg eruit wissel substitution out Kasper Dolberg substitution in Andreas Cornelius

clock 65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Denemarken, Mathias Jensen erin, Simon Kjær eruit wissel substitution out Simon Kjær substitution in Mathias Jensen

clock 64' tweede helft, minuut 64. Aanvoerder Kjaer gaat naar de kant bij Denemarken en ook Skov Olsen en Dolberg mogen gaan rusten. Het drietal wordt vervangen door Lindstrom, Cornelius en Jensen. . Aanvoerder Kjaer gaat naar de kant bij Denemarken en ook Skov Olsen en Dolberg mogen gaan rusten. Het drietal wordt vervangen door Lindstrom, Cornelius en Jensen.

clock 61' tweede helft, minuut 61. De druk wordt steeds groter en op een bepaald moment moet het deksel er toch af. Maar voorlopig houden ze het achteraan bij Tunesië onder controle. Floris Geerts. De druk wordt steeds groter en op een bepaald moment moet het deksel er toch af. Maar voorlopig houden ze het achteraan bij Tunesië onder controle. Floris Geerts

clock 57' Dahmen voorkomt de 1-0. Denemarken voert de druk nu toch op, Tunesië ziet steeds meer af. Dolberg kan van dichtbij koppen op een voorzet van Damsgaard, maar Dahmen pakt uit met een prima redding. Uit de herhaling blijkt dat Dolberg de bal niet vol raakte. . tweede helft, minuut 57. crucial save Dahmen voorkomt de 1-0 Denemarken voert de druk nu toch op, Tunesië ziet steeds meer af. Dolberg kan van dichtbij koppen op een voorzet van Damsgaard, maar Dahmen pakt uit met een prima redding. Uit de herhaling blijkt dat Dolberg de bal niet vol raakte.

clock 55' 1-0 afgekeurd. De Denen mogen even juichen maar het is van korte duur. Dahmen kan een schot van Damsgaard pareren, maar in de rebound treft Skov Olsen wel raak. Helaas voor hem stond Damsgaard buitenspel en dus gaat het feest niet door. . tweede helft, minuut 55. offside 1-0 afgekeurd De Denen mogen even juichen maar het is van korte duur. Dahmen kan een schot van Damsgaard pareren, maar in de rebound treft Skov Olsen wel raak. Helaas voor hem stond Damsgaard buitenspel en dus gaat het feest niet door.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Denemarken ontsnapt. Na balverlies van Skov Olsen schakelt Tunesië snel om. Laidouni trekt zich op gang en stoomt door richting doel, maar bij het breed leggen naar Slimane gaat het fout. Christensen kan de bal onderscheppen en werkt in hoekschop. Daarop haalt Dräger uit, zijn afgeweken schot levert een nieuwe corner op. . Denemarken ontsnapt Na balverlies van Skov Olsen schakelt Tunesië snel om. Laidouni trekt zich op gang en stoomt door richting doel, maar bij het breed leggen naar Slimane gaat het fout. Christensen kan de bal onderscheppen en werkt in hoekschop. Daarop haalt Dräger uit, zijn afgeweken schot levert een nieuwe corner op.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 15:05 tweede helft, 15 uur 05. Tunesië begint scherp. Felle start van de Tunesiërs. Dräger kan zich doorzetten op rechts en zoekt het hoofd van Jebali. Het is evenwel Kjaer die als eerste de bal raakt en via Andersen een hoekschop toestaat. Die levert niks op. . Tunesië begint scherp Felle start van de Tunesiërs. Dräger kan zich doorzetten op rechts en zoekt het hoofd van Jebali. Het is evenwel Kjaer die als eerste de bal raakt en via Andersen een hoekschop toestaat. Die levert niks op.

clock 15:05 tweede helft, 15 uur 05. 2e helft. Tunesië laat de bal opnieuw rollen. Krijgen we in de tweede helft wel goals te zien? . 2e helft Tunesië laat de bal opnieuw rollen. Krijgen we in de tweede helft wel goals te zien?

clock 45+5' eerste helft eerste helft, minuut 50 match afgelopen

clock 45+5' eerste helft, minuut 50. Rust. We gaan rusten met een brilscore en dat is toch vooral te danken aan Schmeichel. Kort voor de rust hield de doelman Denemarken overeind op een poging van Jebali. Zelf konden de Denen nauwelijks voor doelgevaar zorgen. . Rust We gaan rusten met een brilscore en dat is toch vooral te danken aan Schmeichel. Kort voor de rust hield de doelman Denemarken overeind op een poging van Jebali. Zelf konden de Denen nauwelijks voor doelgevaar zorgen.

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. 4 minuten extra. Een normale blessuretijd, het kan ook op dit WK. We tellen er 4 minuten bij. . 4 minuten extra Een normale blessuretijd, het kan ook op dit WK. We tellen er 4 minuten bij.

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Vervanging bij Denemarken, Mikkel Damsgaard erin, Thomas Delaney eruit wissel substitution out Thomas Delaney substitution in Mikkel Damsgaard

clock 45' Exit Delaney. Delaney kan niet meer voort. De Deen had zich enkele minuten geleden al bezeerd bij een tackle op het middenveld. Hij wordt vervangen door Damsgaard. . eerste helft, minuut 45. injury Exit Delaney Delaney kan niet meer voort. De Deen had zich enkele minuten geleden al bezeerd bij een tackle op het middenveld. Hij wordt vervangen door Damsgaard.

clock 43' Schmeichel voorkomt 0-1! Schmeichel houdt Denemarken overeind met een geweldige redding. Jebali duikt plots, randje buitenspel, voor zijn neus op, maar de doelman kan het stiftertje van de aanvaller nog net in hoekschop werken. . eerste helft, minuut 43. crucial save Schmeichel voorkomt 0-1! Schmeichel houdt Denemarken overeind met een geweldige redding. Jebali duikt plots, randje buitenspel, voor zijn neus op, maar de doelman kan het stiftertje van de aanvaller nog net in hoekschop werken.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Dit was zeker op het randje en voor mij er net over. Floris Geerts. Dit was zeker op het randje en voor mij er net over. Floris Geerts

clock 41' eerste helft, minuut 41. Bal niet op de stip. Hojbjerg krijgt in de zestien een toch heel ferme duw van Laidouni. De Denen willen een penalty, maar zowel scheidsrechter Ramos als de VAR zien er geen graten in. . Bal niet op de stip Hojbjerg krijgt in de zestien een toch heel ferme duw van Laidouni. De Denen willen een penalty, maar zowel scheidsrechter Ramos als de VAR zien er geen graten in.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Laidouni haalt uit. De bal blijft voor doel hangen na een hoekschop voor Tunesië. Laidouni twijfelt niet en haalt van dichtbij snoeihard uit, maar zijn schot gaat ook ruim naast. Eindelijk nog eens wat dreiging van de Tunesiërs. . Laidouni haalt uit De bal blijft voor doel hangen na een hoekschop voor Tunesië. Laidouni twijfelt niet en haalt van dichtbij snoeihard uit, maar zijn schot gaat ook ruim naast. Eindelijk nog eens wat dreiging van de Tunesiërs.

clock 36' eerste helft, minuut 36. De jongste minuten komt Tunesië er echt niet meer uit. Floris Geerts. De jongste minuten komt Tunesië er echt niet meer uit. Floris Geerts

clock 34' Dahmen klemvast. Hojbjerg probeert het met een knal van net buiten de zestien. De bal botst vervelend voor de neus van Dahmen, maar de doelman laat zich niet verrassen. We noteren het als een kansje. . eerste helft, minuut 34. crucial save Dahmen klemvast Hojbjerg probeert het met een knal van net buiten de zestien. De bal botst vervelend voor de neus van Dahmen, maar de doelman laat zich niet verrassen. We noteren het als een kansje.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Geen strafschop. Msakni steekt de bal na een knappe dribbel goed door naar Ben Slimane. Die gaat in duel met Hojbjerg iets te makkelijk liggen in de zestien. Dit is nooit een penalty, zo denkt ook ref Ramos erover. . Geen strafschop Msakni steekt de bal na een knappe dribbel goed door naar Ben Slimane. Die gaat in duel met Hojbjerg iets te makkelijk liggen in de zestien. Dit is nooit een penalty, zo denkt ook ref Ramos erover.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Na een halfuur blijft het wachten tot de wedstrijd echt openbreekt. Denemarken trekt het laken de laatste minuten weer wat meer naar zich toe, maar de Tunesische defensie geeft geen krimp. . Na een halfuur blijft het wachten tot de wedstrijd echt openbreekt. Denemarken trekt het laken de laatste minuten weer wat meer naar zich toe, maar de Tunesische defensie geeft geen krimp.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Geel voor Kristensen. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Kristensen. Hij wordt bestraft voor een overtreding op Laidouni. . Geel voor Kristensen De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Kristensen. Hij wordt bestraft voor een overtreding op Laidouni.

clock 24' Gele kaart voor Rasmus Kristensen van Denemarken tijdens eerste helft, minuut 24 yellow card Rasmus Kristensen Denemarken

clock 24' Afgekeurde goal. Jebali kan plots alleen op Schmeichel afstormen en maakt het ook netjes af, maar bij Denemarken wisten ze toen al dat het buitenspel was. Scheidsrechter Ramos bevestigt dat en keurt de treffer af. . eerste helft, minuut 24. offside Afgekeurde goal Jebali kan plots alleen op Schmeichel afstormen en maakt het ook netjes af, maar bij Denemarken wisten ze toen al dat het buitenspel was. Scheidsrechter Ramos bevestigt dat en keurt de treffer af.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Denemarken houdt Tunesië nu toch even onder druk met enkele corners en een vrije trap. Een afstandsschot van Andersen strandt in de handen van Dahmen. . Denemarken houdt Tunesië nu toch even onder druk met enkele corners en een vrije trap. Een afstandsschot van Andersen strandt in de handen van Dahmen.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Eindelijk toch wat dreiging van de Denen. Maehle kan een actie maken op links en gooit de bal voor doel. Dolberg wordt net niet bereikt, bij Tunesië kunnen ze de bal in hoekschop werken. . Eindelijk toch wat dreiging van de Denen. Maehle kan een actie maken op links en gooit de bal voor doel. Dolberg wordt net niet bereikt, bij Tunesië kunnen ze de bal in hoekschop werken.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Denemarken komt er niet uit. Club Brugge-speler Skov Olsen komt voorlopig niet in het stuk voor, hij wordt nauwelijks aangespeeld. Denemarken heeft het duidelijk moeilijk om er aanvallend uit te komen door de hoge druk van Tunesië. . Denemarken komt er niet uit Club Brugge-speler Skov Olsen komt voorlopig niet in het stuk voor, hij wordt nauwelijks aangespeeld. Denemarken heeft het duidelijk moeilijk om er aanvallend uit te komen door de hoge druk van Tunesië.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Kristensen haalt de achterlijn, maar zijn voorzet wordt afgeblokt door Talbi. Ook deze tackle gaat gepaard met gejuich bij de Tunesiërs. Zichzelf voortdurend oppeppen lijkt wel de opdracht. . Kristensen haalt de achterlijn, maar zijn voorzet wordt afgeblokt door Talbi. Ook deze tackle gaat gepaard met gejuich bij de Tunesiërs. Zichzelf voortdurend oppeppen lijkt wel de opdracht.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Tunesië zorgt voor eerste doelgevaar. De eerste kans van de wedstrijd is voor Tunesië. Dräger waagt zijn kans met een verre knal. Zijn schot wijkt af op Christensen en dwarrelt niet zo ver naast. Op de daaropvolgende hoekschop kan Msakni zijn kopbal niet kadreren. . Tunesië zorgt voor eerste doelgevaar De eerste kans van de wedstrijd is voor Tunesië. Dräger waagt zijn kans met een verre knal. Zijn schot wijkt af op Christensen en dwarrelt niet zo ver naast. Op de daaropvolgende hoekschop kan Msakni zijn kopbal niet kadreren.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Denemarken heeft het in de eerste minuten toch veel lastiger dan ze hadden gedacht tegen dit Tunesië. Floris Geerts. Denemarken heeft het in de eerste minuten toch veel lastiger dan ze hadden gedacht tegen dit Tunesië. Floris Geerts

clock 6' eerste helft, minuut 6. Wedstrijd in evenwicht. Denemarken begon fel aan de wedstrijd, maar intussen spreekt ook Tunesië toch een aardig woordje mee. Het Afrikaanse team is niet van plan om zich in te graven. . Wedstrijd in evenwicht Denemarken begon fel aan de wedstrijd, maar intussen spreekt ook Tunesië toch een aardig woordje mee. Het Afrikaanse team is niet van plan om zich in te graven.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Wat een beeld. Laidouni vliegt er wel erg stevig in met een riskante, maar weliswaar zuivere tackle op Eriksen en klopt zichzelf uitgebreid op de borst. De Tunesiërs gaan er vol voor, dat is meteen duidelijk. . Wat een beeld. Laidouni vliegt er wel erg stevig in met een riskante, maar weliswaar zuivere tackle op Eriksen en klopt zichzelf uitgebreid op de borst. De Tunesiërs gaan er vol voor, dat is meteen duidelijk.

clock 14:01 eerste helft, 14 uur 01. Aftrap. Denemarken trapt de wedstrijd tegen Tunesië op gang en versiert meteen een hoekschop. Is de toon al gezet? . Aftrap Denemarken trapt de wedstrijd tegen Tunesië op gang en versiert meteen een hoekschop. Is de toon al gezet?

clock 13:55 vooraf, 13 uur 55. No discrimination. Het is uiteindelijk toch gewoon de "No discrimination"-band van de FIFA geworden rond de arm van de Deense aanvoerder Simon Kjaer. Vooraf was er nog wat twijfel of de Denen toch niet voor de One Love-band zouden kiezen. . No discrimination Het is uiteindelijk toch gewoon de "No discrimination"-band van de FIFA geworden rond de arm van de Deense aanvoerder Simon Kjaer. Vooraf was er nog wat twijfel of de Denen toch niet voor de One Love-band zouden kiezen.

clock 13:47 vooraf, 13 uur 47. Tunesië nog nooit voorbij groepsfase. Tunesië staat voor de zesde keer op het WK, maar nog nooit slaagde het erin om de groepsfase te overleven. Tunesië was in 1978 wel de eerste Afrikaanse ploeg die een WK-wedstrijd wist te winnen (3-1 tegen Mexico). . Tunesië nog nooit voorbij groepsfase Tunesië staat voor de zesde keer op het WK, maar nog nooit slaagde het erin om de groepsfase te overleven. Tunesië was in 1978 wel de eerste Afrikaanse ploeg die een WK-wedstrijd wist te winnen (3-1 tegen Mexico).

clock 13:42 vooraf, 13 uur 42. Zwarte, sobere uitrusting. De Deense ploeg warmde op in de zwarte uitrusting, uit protest tegen de mensenrechtenschendingen in Qatar. Evenwel zonder de boodschap Human Rights for All ("Mensenrechten voor iedereen"). Dat werd verboden door de FIFA, omdat het dragen van politieke boodschappen op officiële uitrustingen niet toegelaten is. . Zwarte, sobere uitrusting De Deense ploeg warmde op in de zwarte uitrusting, uit protest tegen de mensenrechtenschendingen in Qatar. Evenwel zonder de boodschap Human Rights for All ("Mensenrechten voor iedereen"). Dat werd verboden door de FIFA, omdat het dragen van politieke boodschappen op officiële uitrustingen niet toegelaten is.

clock 13:42 vooraf, 13 uur 42. Hjulmand op tweede grote toernooi. Kasper Hjulmand staat voor de tweede keer als Deens bondscoach op een groot toernooi. Op het vorige EK leidde hij Denemarken naar de halve finales, waarin Engeland nipt te sterk bleek. Meteen de beste internationale prestatie van de Denen sinds de Europese titel in 1992. . Hjulmand op tweede grote toernooi Kasper Hjulmand staat voor de tweede keer als Deens bondscoach op een groot toernooi. Op het vorige EK leidde hij Denemarken naar de halve finales, waarin Engeland nipt te sterk bleek. Meteen de beste internationale prestatie van de Denen sinds de Europese titel in 1992.

clock 13:29 vooraf, 13 uur 29. Opnieuw een clean sheet voor Tunesië? Tunesië kan buigen op een stevige defensie. Sinds januari 2019 hield de ploeg in bijna de helft van zijn wedstrijden de nul. Pakt het ook tegen Denemarken een clean sheet? . Opnieuw een clean sheet voor Tunesië? Tunesië kan buigen op een stevige defensie. Sinds januari 2019 hield de ploeg in bijna de helft van zijn wedstrijden de nul. Pakt het ook tegen Denemarken een clean sheet?

clock 13:28 vooraf, 13 uur 28. Met of zonder One Love-armband? Draagt de Deense kapitein dan toch de One Love-armband? Denemarken was het enige land dat nog twijfelde. Incasseert de aanvoerder straks geel? . Met of zonder One Love-armband? Draagt de Deense kapitein dan toch de One Love-armband? Denemarken was het enige land dat nog twijfelde. Incasseert de aanvoerder straks geel?

clock 09:16 vooraf, 09 uur 16. Mijn eerste gesprekken met de dokters na mijn hartfalen gingen over mijn doel om op dit WK te staan. Daar droomde ik toen al van. Christian Eriksen. Mijn eerste gesprekken met de dokters na mijn hartfalen gingen over mijn doel om op dit WK te staan. Daar droomde ik toen al van. Christian Eriksen

clock 14:49 vooraf, 14 uur 49. Uniek WK-duel. Denemarken en Tunesië hebben het nog nooit tegen elkaar opgenomen op een wereldbeker. Ze speelden nog maar één keer tegen elkaar. Dat was in 2002, toen wonnen de Scandinaviërs met 2-1. Denemarken kon zich op zes WK's vier keer kwalificeren voor de knock-outfase. Ook dit jaar ogen de Denen sterk. In tien kwalificatiewedstrijden wonnen ze negen keer en hielden daarbij acht clean sheets. Dat is meer dan alle andere ploegen in de Europese kwalificatiecampagne voor dit WK. Tunesië is er voor de zesde keer bij dit WK, maar kan geen geweldige statistieken voorleggen. In vijftien wedstrijden op het grote toernooi won het slechts twee keer. Meer nog: ze wonnen nog nooit tegen een Europese tegenstander. Kunnen de Tunesiërs daar verandering in brengen tegen Denemarken? . Uniek WK-duel Denemarken en Tunesië hebben het nog nooit tegen elkaar opgenomen op een wereldbeker. Ze speelden nog maar één keer tegen elkaar. Dat was in 2002, toen wonnen de Scandinaviërs met 2-1. Denemarken kon zich op zes WK's vier keer kwalificeren voor de knock-outfase. Ook dit jaar ogen de Denen sterk. In tien kwalificatiewedstrijden wonnen ze negen keer en hielden daarbij acht clean sheets. Dat is meer dan alle andere ploegen in de Europese kwalificatiecampagne voor dit WK. Tunesië is er voor de zesde keer bij dit WK, maar kan geen geweldige statistieken voorleggen. In vijftien wedstrijden op het grote toernooi won het slechts twee keer. Meer nog: ze wonnen nog nooit tegen een Europese tegenstander. Kunnen de Tunesiërs daar verandering in brengen tegen Denemarken?

clock 14:46 vooraf, 14 uur 46. Ik heb veel respect voor Tunesië. Ik weet hoe gepassioneerd ze daar zijn voor het voetbal. . Kasper Hjulmand, bondscoach Denemarken. Ik heb veel respect voor Tunesië. Ik weet hoe gepassioneerd ze daar zijn voor het voetbal. Kasper Hjulmand, bondscoach Denemarken

clock 14:45 vooraf, 14 uur 45. Denemarken behoort tot de beste ploegen in Europa. We weten dat ze in elk compartiment op het veld kwaliteit hebben. . Jalel Kadri, bondscoach Tunesië. Denemarken behoort tot de beste ploegen in Europa. We weten dat ze in elk compartiment op het veld kwaliteit hebben. Jalel Kadri, bondscoach Tunesië

clock 14:44 vooraf, 14 uur 44. Portret Tunesië. Portret Tunesië

clock 14:42 vooraf, 14 uur 42. Portret Denemarken. Portret Denemarken

clock Opstelling Denemarken. Kasper Schmeichel, Joachim Andersen, Simon Kjær, Andreas Christensen, Rasmus Kristensen, Thomas Delaney, Pierre-Emile Højbjerg, Joakim Mæhle, Andreas Skov Olsen, Kasper Dolberg, Christian Eriksen Opstelling Denemarken Kasper Schmeichel, Joachim Andersen, Simon Kjær, Andreas Christensen, Rasmus Kristensen, Thomas Delaney, Pierre-Emile Højbjerg, Joakim Mæhle, Andreas Skov Olsen, Kasper Dolberg, Christian Eriksen

clock Opstelling Tunesië. Aymen Dahmen, Dylan Bronn, Yassine Meriah, Montassar Talbi, Mohamed Dräger, Ellyes Skhiri, Aissa Laidouni, Ali Abdi, Anis Ben Slimane, Issam Jebali, Youssef Msakni Opstelling Tunesië Aymen Dahmen, Dylan Bronn, Yassine Meriah, Montassar Talbi, Mohamed Dräger, Ellyes Skhiri, Aissa Laidouni, Ali Abdi, Anis Ben Slimane, Issam Jebali, Youssef Msakni