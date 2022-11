Denemarken wil de wereld tonen wat ze waard zijn, te beginnen met Tunesië

clock 14:49

vooraf, 14 uur 49. Uniek WK-duel. Denemarken en Tunesië hebben het nog nooit tegen elkaar opgenomen op een wereldbeker. Ze speelden nog maar één keer tegen elkaar. Dat was in 2002, toen wonnen de Scandinaviërs met 2-1. Denemarken kon zich op zes WK's vier keer kwalificeren voor de knock-outfase. Ook dit jaar ogen de Denen sterk. In tien kwalificatiewedstrijden wonnen ze negen keer en hielden daarbij acht clean sheets. Dat is meer dan alle andere ploegen in de Europese kwalificatiecampagne voor dit WK. Tunesië is er voor de zesde keer bij dit WK, maar kan geen geweldige statistieken voorleggen. In vijftien wedstrijden op het grote toernooi won het slechts twee keer. Meer nog: ze wonnen nog nooit tegen een Europese tegenstander. Kunnen de Tunesiërs daar verandering in brengen tegen Denemarken? .