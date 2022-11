Denemarken geraakt, ondanks handvol kansen en afgekeurde goal Skov Olsen, niet voorbij Tunesië

Denemarken - Tunesië in een notendop:

Schmeichel houdt Denemarken overeind

Dat Tunesië geen hapklare brok zou worden voor Denemarken werd na enkele minuten al duidelijk. Het Afrikaanse team ging uit van eigen kracht en maakte het de Denen knap lastig in de openingsfase. Het eerste doelgevaar kwam ook van het Afrikaanse team, een afgeweken schot van Dräger ging niet zo ver naast.



Denemarken kwam er door de hoge druk van een agressief Tunesië aanvallend maar moeilijk uit in een rommelige eerste helft. Doelgevaar was er nauwelijks. Een treffer van de doorgebroken Jebali werd terecht afgekeurd voor buitenspel, Dahmen had dan weer geen moeite met een verre knal van Hojbjerg.



Diezelfde Hojbjerg werd kort voor de rust door Laidouni omver geduwd in de zestien, maar de bal ging niet op de stip. Enkele minuten later was Schmeichel aan de overkant de redder in nood voor Denemarken met een schitterende save. Jebali kwam randje buitenspel alleen voor de doelman, maar die kon het fraaie stiftertje nog net voldoende beroeren.