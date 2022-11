Saudi-Arabië moet nog eens stunten op dit WK om zich te plaatsen voor 1/8e finales

Mexico heeft nog maar 1 punt gehaald uit de eerste 2 wedstrijden. Daardoor zitten ze nu in de problemen, want ze moeten winnen van Saudi-Arabië. Maar om te winnen, moet je scoren, en daar knelt het schoentje. Mexico heeft namelijk nog geen enkele goal gemaakt op dit WK. Zowel tegen Polen (0-0) als tegen Argentinië (2-0) kwamen de Mexicanen niet tot scoren toe.

vooraf, 17 uur 05. Het is inderdaad een serieus probleem dat we niet kunnen scoren, want nu moet het wel. . Gerardo Martino, bondscoach Mexico.