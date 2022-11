LIVESTREAM: Wat een goal van Chavez! Mexico mag weer dromen van de 1/8e finales

clock 56' 0-3 afgekeurd. Daar is de 0-3 al, maar het feest gaat niet door. Na een knappe combinatie met Martin komt Lozano alleen voor Al-Owais. Hij maakt het ook keurig af, maar er wordt gefloten voor buitenspel. . tweede helft, minuut 56. offside 0-3 afgekeurd Daar is de 0-3 al, maar het feest gaat niet door. Na een knappe combinatie met Martin komt Lozano alleen voor Al-Owais. Hij maakt het ook keurig af, maar er wordt gefloten voor buitenspel.

53' Wat een goal! Mexico maakt er 0-2 van met een fenomenaal mooie vrije trap van Chavez. Met zijn gouden linker krult hij de bal in de kruising. Al-Owais is kansloos bij zoveel klasse.

clock 52' Doelpunt na vrije trap tijdens tweede helft, minuut 52 door Luis Chávez van Mexico. 0, 2. vrije trap Saudi-Arabië Mexico 61' 0 2

clock 52' Gele kaart voor Hassan Al-Tambakti van Saudi-Arabië tijdens tweede helft, minuut 52 yellow card Hassan Al-Tambakti Saudi-Arabië

51' Situatie in de groep. Voorlopig gaan Argentinië en Polen nog steeds door naar de 1/8e finales. Mexico heeft nu net als Polen 4 punten, maar de Polen hebben een beter doelsaldo.

48' Martin opent de score! Argentinië is op voorsprong gekomen tegen Polen en dat is ook voor Mexico het sein om toe te slaan! Montes verlengt de bal op een hoekschop en zo kan Martin van dichtbij scoren.

clock 47' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 47 door Henry Martín van Mexico. 0, 1. goal Saudi-Arabië Mexico 61' 0 1

47' Al-Owais redt. We vliegen er meteen weer in! Chavez pakt al meteen uit met een afstandsschot, Al-Owais komt goed tussenbeide.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45' 2e helft. Zowel bij Mexico als bij Saudi-Arabië voeren ze een wissel door bij de start van de tweede helft. Vega en Al-Hassan zijn verdwenen, Antuna en Madu komen erbij.

clock 20:46 rust, 20 uur 46. Vervanging bij Saudi-Arabië, Abdullah Madu erin, Ali Al-Hassan eruit wissel substitution out Ali Al-Hassan substitution in Abdullah Madu

clock 20:46 rust, 20 uur 46. Vervanging bij Mexico, Uriel Antuna erin, Alexis Vega eruit wissel substitution out Alexis Vega substitution in Uriel Antuna

45+7' Rust. Mexico was de betere ploeg in een boeiende eerste helft, maar ook Saudi-Arabië liet zich niet onbetuigd. Gescoord werd er niet, mede dankzij enkele knappe reddingen van Al-Owais.

clock 45+7' eerste helft eerste helft, minuut 52 match afgelopen

45+6' Al-Hassan kopt naast. Kort voor de rust komt Saudi-Arabië nog eens piepen. Al-Ghanam brengt de bal goed voor doel en daar kan Al-Hassan koppen. Zijn poging zeilt naast.

45+4' Bijna Al-Buraikan! Dan toch eens prik van Saudi-Arabië. Al-Buraikan kan zich centraal doorzetten, maar wordt van de bal gezet door Gallardo. Bij Saudi-Arabië zien ze er een fout in, maar meer dan stevige schouderduw was het niet.

45+2' 6 minuten extra. De extra tijd is intussen ingegaan. We doen er 6 minuten bij.

45' Messi mist penalty! Ook in Polen-Argentinië staat het nog steeds 0-0, maar dat had al helemaal anders kunnen zijn. Messi heeft de kans laten liggen om Argentinië op voorsprong te brengen vanaf de penaltystip.

41' Het zit Pineda niet mee. Pineda blijft de gevaarlijkste man bij Mexico. Hij kan uithalen vanaf de rand van de zestien, maar weer blijft de afwerking uit. Zijn schot wijkt nog licht af en verdwijnt zo nipt naast.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Vervanging bij Saudi-Arabië, Riyadh Sharahili erin, Ali Al-Boleahi eruit wissel substitution out Ali Al-Boleahi substitution in Riyadh Sharahili

37' Al-Boleahi valt uit. Al-Boleahi moet geblesseerd de strijd staken. Hij wordt bij Saudi-Arabië vervangen door Sharahili.

36' Mexico komt nog eens piepen op een hoekschop. De bal valt voor de voeten van de vrijstaande Gallardo. Die haalt in één tijd uit, maar besluit hoog over.

clock 34' Gele kaart voor Ali Al-Hassan van Saudi-Arabië tijdens eerste helft, minuut 34 yellow card Ali Al-Hassan Saudi-Arabië

34' Geel voor Al-Hassan. Daar is gele kaart nummer drie. Al-Hassan deelt een tik uit in het gelaat van Chavez en wordt terecht bestraft.

29' Geel voor Al-Shehri. Al-Shehri plant zijn hand in het gezicht van Moreno. Het komt hem op een gele kaart te staan.

clock 28' Gele kaart voor Saleh Al-Shehri van Saudi-Arabië tijdens eerste helft, minuut 28 yellow card Saleh Al-Shehri Saudi-Arabië

27' Saudi-Arabië ziet af. De Mexicaanse druk neemt nu toe fel toe. Opnieuw is het Pineda die voor gevaar zorgt. Hij kopt aan de tweede paal pal op Al-Ghanam, die zo zonder het te beseffen redding brengt voor Saudi-Arabië.

25' Al-Owais houdt Pineda van treffer. Pineda is de volgende die zijn kans waagt bij Mexico en hij komt een pak dichter bij de openingstreffer. Op aangeven van Martin haalt hij in de zestien in één tijd uit, maar Al-Owais gaat goed plat.

23' Chavez probeert het van ver. Nieuwe doelpoging van de Mexicanen. Chavez probeert het met een verre volley op een afvallende bal, maar hij mikt de bal recht op Al-Owais.

22' Na een zinderende openingsfase keert de rust nu toch een beetje terug. Mexico blijft het meeste initiatief nemen, maar Saudi-Arabië spreekt een aardig woordje mee.

17' Saudi-Arabië speelt weer met lef, met drang naar voren als ze de bal hebben. Ze spelen goed georganiseerd, maar ze prikken als ze kunnen. Aster Nzeyimana

clock 16' Gele kaart voor Edson Álvarez van Mexico tijdens eerste helft, minuut 16 yellow card Edson Álvarez Mexico

16' Geel voor Alvarez. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Alvarez. Hij wordt terecht bestraft voor een overtreding op Al-Tambakti.

15' Martin wordt prima gelanceerd, maar de goed uitgekomen Al-Owais is net sneller op de bal. Het is een bijzonder pittig wedstrijdbegin.

14' Kanno is er dicht bij. Kanno neemt de vrije trap voor zijn rekening en pakt uit met een prima poging. Zijn schot zeilt over de lat.

12' Knappe actie van Abdulhamid. Hij rukt centraal op en kan enkel foutief gestuit worden door Chavez. Vrije trap voor Saudi-Arabië.

10' Kanno mikt over. Het gaat goed heen en weer. Nu komt Saudi-Arabië weer piepen. Kanno kan uithalen aan de tweede paal, maar besluit in één tijd over.

8' Spannend moment. Al-Dawsari is weer klaar voor de strijd en ziet meteen een nieuwe prangende fase in de eigen zestien. Martin gooit zich naar de bal op een voorzet van Gallardo en botst vol tegen Al-Owais aan. Die kan de bal nog net voordien wegtikken, Saudi-Arabië komt met de schrik vrij.

7' Problemen bij Al Dawsari. Al-Dawsari komt slecht neer na een duel en heeft verzorging nodig. Bezorgde blikken op de bank van Saudi-Arabië. Dit is een speler die ze niet kunnen missen.

3' Al-Owais voorkomt de 0-1! Wat een kans voor Mexico! Vega wordt alleen voor Al-Owais gebracht, maar die komt goed uit en kan het stiftertje nog pareren. Saudi-Arabië kruipt door het oog van de naald.

2' Chavez opent de debatten. De eerste dreiging komt van Mexico. De bal valt voor de linker van Chavez en die haalt uit van net buiten de zestien. Zijn schot zeilt naast.

1' Aftrap. In een volgepakt Lusail-stadion brengt Mexico de bal aan het rollen. Halen ze alsnog de 1/8e finales of stunt Saudi-Arabië opnieuw?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

19:57 Geen gebrek aan passie. Als de volksliederen een voorproefje zijn voor de wedstrijd, dan wacht ons een duel vol passie. Zowel Saudi-Arabië als Mexico zorgden voor een indrukwekkend moment.

19:34 Mexico op zoek naar eerste goal. Mexico kon nog niet scoren op dit WK. Meer zelfs, dat lukte niet meer in de laatste vier WK-wedstrijden. Javier "Chicharito" Hernandez maakte in 2018 de laatste Mexicaanse WK-goal in de groepswedstrijd tegen Zuid-Korea.

19:23 Na 1994, nu 2022? Saudi-Arabië staat voor de zesde keer op het WK voetbal. Slechts één keer slaagde het erin de groepsfase te overleven. Dat gebeurde meteen bij hun WK-debuut in 1994 toen ze in de tweede ronde uitgeschakeld werden door Zweden. Vier jaar later en ook in 2002, 2006 en 2018 hield het WK-verhaal telkens op in de eerste ronde. Kan Saudi-Arabië zich vanavond voor de tweede keer plaatsen voor de knock-outfase?



Vier jaar later en ook in 2002, 2006 en 2018 hield het WK-verhaal telkens op in de eerste ronde. Kan Saudi-Arabië zich vanavond voor de tweede keer plaatsen voor de knock-outfase?

19:18 Blij (?) weerzien na 23 jaar. Mexico heeft de cijfers aan zijn kant. Het verloor nog nooit van Saudi-Arabië in alle competities met 4 overwinningen en 1 gelijkspel. Wel een kanttekening: deze vijf onderlinge confrontaties waren allemaal tussen 1995 en 1999.

18:52 Araujo, Herrera en Guardado op de bank. Ook aan Mexicaanse kant worden er drie wijzigingen doorgevoerd. Araujo, Herrera en Guardado moeten plaats ruimen voor Sanchez, Pineda en Martin.

18:52 Drie wissels bij Saudi-Arabië. Drie wissels in de basis bij Saudi-Arabië. Al-Tambakti keert terug in de ploeg en ook Al-Ghanam en Al-Hassan komen aan de aftrap. Al-Najei, Al-Breik en Al-Malki zijn hun basisplaats kwijt.

18:42 Mexico heeft lot niet in eigen handen, Saudi-Arabië wel. Saudi-Arabië heeft zijn lot in eigen handen. Bij een overwinning tegen Mexico stoot het altijd door naar de 1/8e finales. Bij een gelijkspel zijn ze afhankelijk van het resultaat in Polen-Argentinië. Mexico moet sowieso in de gaten houden wat er in de andere groepswedstrijd gebeurt. Zelfs met een overwinning zijn de Mexicanen niet zeker van een plek in de volgende ronde.



Mexico moet sowieso in de gaten houden wat er in de andere groepswedstrijd gebeurt. Zelfs met een overwinning zijn de Mexicanen niet zeker van een plek in de volgende ronde.

17:06 Mexico zit met een probleem. Mexico heeft nog maar 1 punt gehaald uit de eerste 2 wedstrijden. Daardoor zitten ze nu in de problemen, want ze moeten winnen van Saudi-Arabië. Maar om te winnen, moet je scoren, en daar knelt het schoentje. Mexico heeft namelijk nog geen enkele goal gemaakt op dit WK. Zowel tegen Polen (0-0) als tegen Argentinië (2-0) kwamen de Mexicanen niet tot scoren toe.

17:05 Het is inderdaad een serieus probleem dat we niet kunnen scoren, want nu moet het wel. Gerardo Martino, bondscoach Mexico.

clock 17:00 Herbeleef de overwinning van Saudi-Arabië tegen Argentina nog eens. vooraf, 17 uur . Herbeleef de overwinning van Saudi-Arabië tegen Argentina nog eens

16:55 We hebben een sterke generatie die geschiedenis wil schrijven. Hervé Renard, bondscoach Saudi-Arabië.

Opstelling Saudi-Arabië. Mohammed Al-Owais, Sultan Al-Ghanam, Abdulelah Al-Amri, Hassan Al-Tambakti, Ali Al-Boleahi, Firas Al-Buraikan, Ali Al-Hassan, Saud Abdulhamid, Salem Al-Dawsari, Saleh Al-Shehri, Mohamed Kanno

Opstelling Mexico. Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Héctor Moreno, César Montes, Jesús Gallardo, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Edson Álvarez, Hirving Lozano, Henry Martín, Alexis Vega