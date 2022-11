LIVESTREAM: Mac Allister trapt Argentinië met wat geluk op voorsprong na de rust

clock 62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Polen, Damian Szymanski erin, Krystian Bielik eruit wissel substitution out Krystian Bielik substitution in Damian Szymanski

clock 62' tweede helft, minuut 62. Weer Mac Allister. Messi opent schitterend tot bij Tagliafico. Die ziet Mac Allister voor doel staan en vindt hem ook. De afwerking is niet goed nu. . Weer Mac Allister Messi opent schitterend tot bij Tagliafico. Die ziet Mac Allister voor doel staan en vindt hem ook. De afwerking is niet goed nu.

clock 60' tweede helft, minuut 60. De wedstrijd van Acuna zit erop. Hij heeft niet meteen zijn beste 58 minuten uit zijn carrière achter de rug. Tagliafico, speler van Lyon, krijgt nog een halfuur. Ook Di Maria mag gaan rusten. Hij wordt vervangen door Paredes, krijger op het middenveld. . De wedstrijd van Acuna zit erop. Hij heeft niet meteen zijn beste 58 minuten uit zijn carrière achter de rug. Tagliafico, speler van Lyon, krijgt nog een halfuur.

Ook Di Maria mag gaan rusten. Hij wordt vervangen door Paredes, krijger op het middenveld.

clock 59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij Argentinië, Nicolás Tagliafico erin, Marcos Acuña eruit wissel substitution out Marcos Acuña substitution in Nicolás Tagliafico

clock 59' tweede helft, minuut 59.

clock 59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij Argentinië, Leandro Paredes erin, Ángel Di María eruit wissel substitution out Ángel Di María substitution in Leandro Paredes

clock 58' tweede helft, minuut 58. Eindelijk de Polen met iets wat op een aanval lijkt, maar in de buurt van Martinez komen ze niet. De Argentijnen zijn baas in elke linie. . Eindelijk de Polen met iets wat op een aanval lijkt, maar in de buurt van Martinez komen ze niet. De Argentijnen zijn baas in elke linie.

clock 57' tweede helft, minuut 57. De Argentijnen gaan op zoek naar de 0-2. Filip Joos. De Argentijnen gaan op zoek naar de 0-2. Filip Joos

clock 57' tweede helft, minuut 57. 0-2 voor Mexico. Mexico is op 0-2 gekomen tegen Saudi-Arabië. Op basis van het doelsaldo komen ze steeds dichter bij de Polen, die nog op +1 staan, Mexico op 0. . 0-2 voor Mexico Mexico is op 0-2 gekomen tegen Saudi-Arabië. Op basis van het doelsaldo komen ze steeds dichter bij de Polen, die nog op +1 staan, Mexico op 0.

clock 54' tweede helft, minuut 54. Na een lange run vanaf de middenlijn in zijn gekende stijl, kan Messi afdrukken met links. De bal raakt zijn rechtervoet en dat kan de kleine Argentijn zelf ook maar amper geloven. . Na een lange run vanaf de middenlijn in zijn gekende stijl, kan Messi afdrukken met links. De bal raakt zijn rechtervoet en dat kan de kleine Argentijn zelf ook maar amper geloven.

clock 53' tweede helft, minuut 53. Na de 0-1 komen de Polen toch wat beter in de wedstrijd. . Na de 0-1 komen de Polen toch wat beter in de wedstrijd.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Inmiddels heeft Mexico in het andere groepsduel ook gescoord. Dat wil zeggen dat Argentinië op dit moment groepswinnaar is en Polen tweede. . Inmiddels heeft Mexico in het andere groepsduel ook gescoord. Dat wil zeggen dat Argentinië op dit moment groepswinnaar is en Polen tweede.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Polen krijgt meteen uitstekende kans op 1-1. Polen krijgt meteen uitstekende kans op 1-1

clock 50' tweede helft, minuut 50. Glik mist met de kop. De bonkige Glik is mee opgerukt voor de vrije trap die volgt en bijna kopt hij ook raak. De bal van de centrale verdediger gaat maar net naast. Martinez stond aan de grond genageld. . Glik mist met de kop De bonkige Glik is mee opgerukt voor de vrije trap die volgt en bijna kopt hij ook raak. De bal van de centrale verdediger gaat maar net naast. Martinez stond aan de grond genageld.

clock 50' tweede helft, minuut 50. De eerste gele kaart in de wedstrijd komt op naam van Acuna. De linksachter van Argentinië deelt nog een tikje uit aan Skoras nadat de bal al weg was. . De eerste gele kaart in de wedstrijd komt op naam van Acuna. De linksachter van Argentinië deelt nog een tikje uit aan Skoras nadat de bal al weg was.

clock 49' Gele kaart voor Marcos Acuña van Argentinië tijdens tweede helft, minuut 49 yellow card Marcos Acuña Argentinië

clock 48' tweede helft, minuut 48.

clock 48' tweede helft, minuut 48. Mac Allister werkt voorzet van Di Maria in doel: 0-1. Mac Allister werkt voorzet van Di Maria in doel: 0-1

clock 48' tweede helft, minuut 48. Laat het een bewijs zijn dat spelers van Brighton kunnen scoren op dit WK. U weet aan wie we denken en op wie we hopen voor de wedstrijd van morgen. Filip Joos. Laat het een bewijs zijn dat spelers van Brighton kunnen scoren op dit WK. U weet aan wie we denken en op wie we hopen voor de wedstrijd van morgen. Filip Joos

clock 48' tweede helft, minuut 48. Meteen 0-1! Szczesny moet zich in het begin van de tweede helft meteen omdraaien. na een goede Argentijnse aanval vindt Molina Mac Allister voor doel. Die raakt de bal maar half, maar hij rolt toch in de verste hoek binnen. 0-1 voor Argentinië. . Meteen 0-1! Szczesny moet zich in het begin van de tweede helft meteen omdraaien. na een goede Argentijnse aanval vindt Molina Mac Allister voor doel. Die raakt de bal maar half, maar hij rolt toch in de verste hoek binnen. 0-1 voor Argentinië.

clock 47' tweede helft, minuut 47.

clock 46' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 46 door Alexis Mac Allister van Argentinië. 0, 1. goal Polen Argentinië 64' 0 1

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 21:04 tweede helft, 21 uur 04. Tweede helft. De bal rolt opnieuw in het Stadium 974. Voorlopig is in deze groep nog niet gescoord en dus gaan Polen en Argentinië door naar de volgende ronde. . Tweede helft De bal rolt opnieuw in het Stadium 974. Voorlopig is in deze groep nog niet gescoord en dus gaan Polen en Argentinië door naar de volgende ronde.

clock 20:46 rust, 20 uur 46. Vervanging bij Polen, Michal Skóras erin, Karol Swiderski eruit wissel substitution out Karol Swiderski substitution in Michal Skóras

clock 20:46 rust, 20 uur 46. Vervanging bij Polen, Jakub Kaminski erin, Przemyslaw Frankowski eruit wissel substitution out Przemyslaw Frankowski substitution in Jakub Kaminski

clock 45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Rust! De toegevoegde tijd van de eerste helft zit erop. Polen en Argentinië houden mekaar voorlopig in evenwicht, al hadden de Zuid-Amerikanen zeker een doelpunt verdiend. Messi miste ook een penalty. . Rust! De toegevoegde tijd van de eerste helft zit erop. Polen en Argentinië houden mekaar voorlopig in evenwicht, al hadden de Zuid-Amerikanen zeker een doelpunt verdiend. Messi miste ook een penalty.

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Polen mag stilaan kaars branden voor zijn doelman. Polen mag stilaan kaars branden voor zijn doelman

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. De logica zegt dat dit niet kan blijven duren. Maar voetbal is niet altijd logisch, gelukkig maar. Filip Joos. De logica zegt dat dit niet kan blijven duren. Maar voetbal is niet altijd logisch, gelukkig maar. Filip Joos

clock 44' eerste helft, minuut 44.

clock 43' eerste helft, minuut 43.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Het regent nu kansen voor Argentinië. Szczesny brengt goed redding op een schot van Alvarez. Ook in de herneming krijgt De Paul de bal met zijn borst er niet in. . Het regent nu kansen voor Argentinië. Szczesny brengt goed redding op een schot van Alvarez. Ook in de herneming krijgt De Paul de bal met zijn borst er niet in.

clock 42' eerste helft, minuut 42.

clock 42' eerste helft, minuut 42. De wedstrijd is na de strafschopfase helemaal ontploft. Messi schudt nog eens een dribbel uit zijn sloffen, waarna hij niemand voor doel vindt met een strakke voorzet. . De wedstrijd is na de strafschopfase helemaal ontploft. Messi schudt nog eens een dribbel uit zijn sloffen, waarna hij niemand voor doel vindt met een strakke voorzet.

clock 40' eerste helft, minuut 40. Doelman Szczesny is nu al Poolse held na het stoppen van penalty van Messi. Doelman Szczesny is nu al Poolse held na het stoppen van penalty van Messi

clock 39' eerste helft, minuut 39. Messi mist. Neen! Messi laat dé kans om Argentinië op voorsprong te trappen liggen vanaf de penaltystip. De strafschop was nochtans niet slecht gegeven, maar Szczesny zat er geweldig bij. . Messi mist Neen! Messi laat dé kans om Argentinië op voorsprong te trappen liggen vanaf de penaltystip. De strafschop was nochtans niet slecht gegeven, maar Szczesny zat er geweldig bij.

clock 39' Gemiste strafschop tijdens eerste helft, minuut 39 door Lionel Messi van Argentinië. penalty gemist Polen Argentinië 64' 0 0

clock 38' eerste helft, minuut 38. Strafschop voor Argentinië! Makkelie wijst dan toch naar de stip. Argentinië krijgt een strafschop cadeau van de Nederlander, want 100% penalty was het zeker niet. . Strafschop voor Argentinië! Makkelie wijst dan toch naar de stip. Argentinië krijgt een strafschop cadeau van de Nederlander, want 100% penalty was het zeker niet.

clock 37' Penalty of niet? De VAR kan/wil geen oordeel vellen. Makkelie moet zelf gaan kijken naar de beelden. . eerste helft, minuut 37. var Penalty of niet? De VAR kan/wil geen oordeel vellen. Makkelie moet zelf gaan kijken naar de beelden.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Szczesny raakt Messi in zestien. Meteen na de kans voor Alvarez komt Szczesny te wild uit zijn doel om zijn "foutje" goed te maken. Hij raakt Messi in het gezicht en alle Argentijnen schreeuwen om een penalty. Makkelie wijst voorlopig niet naar de stip, maar luistert naar de VAR. . Szczesny raakt Messi in zestien Meteen na de kans voor Alvarez komt Szczesny te wild uit zijn doel om zijn "foutje" goed te maken. Hij raakt Messi in het gezicht en alle Argentijnen schreeuwen om een penalty. Makkelie wijst voorlopig niet naar de stip, maar luistert naar de VAR.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Alvarez op Szcesny. Alvarez wordt prachtig door de buitenspelval geloodst door Mac Allister. De spits van Man.City besluit te flauw op Szczesny, die eigenlijk al gaan liggen was. . Alvarez op Szcesny Alvarez wordt prachtig door de buitenspelval geloodst door Mac Allister. De spits van Man.City besluit te flauw op Szczesny, die eigenlijk al gaan liggen was.



clock 35' eerste helft, minuut 35. De Argentijnen versieren de ene hoekschop na de andere. Wanneer valt eens een bal goed? . De Argentijnen versieren de ene hoekschop na de andere. Wanneer valt eens een bal goed?

clock 34' eerste helft, minuut 34. Conclusie na een halfuur: Argentinië leidt de dans. Polen ondergaat, maar is nog altijd groepswinnaar op dit moment. Filip Joos. Conclusie na een halfuur: Argentinië leidt de dans. Polen ondergaat, maar is nog altijd groepswinnaar op dit moment. Filip Joos

clock 33' eerste helft, minuut 33. Wat een corner van Di Maria. Bijna maakt Angel Di Maria een olympisch doelpunt op hoekschop. Szczesny moet alles uit de kast halen om de 0-1 uit zijn doel te ranselen. . Wat een corner van Di Maria Bijna maakt Angel Di Maria een olympisch doelpunt op hoekschop. Szczesny moet alles uit de kast halen om de 0-1 uit zijn doel te ranselen.

clock 33' eerste helft, minuut 33. Bijna olympische goal van Di Maria. Bijna olympische goal van Di Maria

clock 32' eerste helft, minuut 32. Als Lewandowski dan toch eens in balbezit komt, dan springen meteen drie Argentijnen hem in de nek. Hij is de bal dan ook direct kwijt, tot groot jolijt van de 40.000 Argentijnen. . Als Lewandowski dan toch eens in balbezit komt, dan springen meteen drie Argentijnen hem in de nek. Hij is de bal dan ook direct kwijt, tot groot jolijt van de 40.000 Argentijnen.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Uitstekende dubbele kans voor de Argentijnen. Uitstekende dubbele kans voor de Argentijnen

clock 31' eerste helft, minuut 31. Na een slordigheid achterin kan Bereszynski net niet profiteren in de zestien. Martinez pikt op. . Na een slordigheid achterin kan Bereszynski net niet profiteren in de zestien. Martinez pikt op.

clock 30' eerste helft, minuut 30. De Argentijnen in de tribunes voelen dat een doelpunt in de lucht hangt. Filip Joos. De Argentijnen in de tribunes voelen dat een doelpunt in de lucht hangt. Filip Joos

clock 29' eerste helft, minuut 29. Dubbele kans Argentinië. De Argentijnen komen tot twee keer toe dichtbij de 0-1. Eerst stuit Alvarez op zijn verdediger na een goede pass van Di Maria, waarna Acuna naast mikt in de rebound. . Dubbele kans Argentinië De Argentijnen komen tot twee keer toe dichtbij de 0-1. Eerst stuit Alvarez op zijn verdediger na een goede pass van Di Maria, waarna Acuna naast mikt in de rebound.

clock 28' Oponthoud na tackle. Na een Zuid-Amerikaanse tackle van Otamendi op Frankowski ligt het spel even stil. Makkelie liet spelen en legt zijn beslissing uit aan Lewandowski. . eerste helft, minuut 28. interruption Oponthoud na tackle Na een Zuid-Amerikaanse tackle van Otamendi op Frankowski ligt het spel even stil. Makkelie liet spelen en legt zijn beslissing uit aan Lewandowski.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Er zit al veel meer voetbal in dit Argentinië dan in de wedstrijd tegen Mexico. Filip Joos. Er zit al veel meer voetbal in dit Argentinië dan in de wedstrijd tegen Mexico. Filip Joos

clock 24' eerste helft, minuut 24. Na veel breiwerk komt de bal toch voor doel. Lewandowski werkt weg. . Na veel breiwerk komt de bal toch voor doel. Lewandowski werkt weg.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Di Maria haalt nog een keer de achterlijn, nu op de linkerkant. Hij versiert een derde hoekschop voor Argentinië. . Di Maria haalt nog een keer de achterlijn, nu op de linkerkant. Hij versiert een derde hoekschop voor Argentinië.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Zielinski vindt geen ploegmaat voor doel. Alvarez kopt weg. . Zielinski vindt geen ploegmaat voor doel. Alvarez kopt weg.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Na een vreemde ingreep langs de zijlijn van Otamendi, moet de verdediger een hoekschop toestaan. Doen de Polen hier iets mee? . Na een vreemde ingreep langs de zijlijn van Otamendi, moet de verdediger een hoekschop toestaan. Doen de Polen hier iets mee?

clock 20' eerste helft, minuut 20. Na een kopie van de vorige actie, kopt Acuna nu ondermaats voor doel. Szczesny raapt het leer op. . Na een kopie van de vorige actie, kopt Acuna nu ondermaats voor doel. Szczesny raapt het leer op.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Tweede schot van Messi is al een stuk beter. Tweede schot van Messi is al een stuk beter

clock 17' eerste helft, minuut 17. Messi zet Acuna vrij in de zestien met een perfecte lange bal. Het schot van de linksback gaat hoog over. . Messi zet Acuna vrij in de zestien met een perfecte lange bal. Het schot van de linksback gaat hoog over.

clock 16' eerste helft, minuut 16.

clock 15' eerste helft, minuut 15. De eerste Argentijnse storm is gaan liggen. . De eerste Argentijnse storm is gaan liggen.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Het is zeker geen schiettent, maar wel een belegering. Filip Joos. Het is zeker geen schiettent, maar wel een belegering. Filip Joos

clock 12' eerste helft, minuut 12. Het is alle hens aan dek bij de Polen. Ze staan voortdurend onder druk en vinden voorin Lewandowski niet. . Het is alle hens aan dek bij de Polen. Ze staan voortdurend onder druk en vinden voorin Lewandowski niet.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Daar is Messi een eerste keer. Daar is Messi een eerste keer

clock 11' eerste helft, minuut 11. Vocaal zijn de Argentijnen de wedstrijd nu al aan het winnen in de tribunes. Het is geen moment stil rond het veld. . Vocaal zijn de Argentijnen de wedstrijd nu al aan het winnen in de tribunes. Het is geen moment stil rond het veld.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Er staat voorlopig maar één ploeg op het veld. Filip Joos. Er staat voorlopig maar één ploeg op het veld. Filip Joos

clock 11' eerste helft, minuut 11. De rollen zijn omgekeerd nu: Di Maria vindt Messi, die in zijn gekende stijl op zoek gaat naar het schot. Szczesny gaat goed plat. . De rollen zijn omgekeerd nu: Di Maria vindt Messi, die in zijn gekende stijl op zoek gaat naar het schot. Szczesny gaat goed plat.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Na een knappe dribbel levert Messi de bal in bij Di Maria. Die trapt naar doel, maar raakt zijn aanvoerder. . Na een knappe dribbel levert Messi de bal in bij Di Maria. Die trapt naar doel, maar raakt zijn aanvoerder.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Een gekraakt schot met rechts van Messi kan Szczesny niet verontrusten. Een eerste keer de aanvoerder van Argentinië. . Een gekraakt schot met rechts van Messi kan Szczesny niet verontrusten. Een eerste keer de aanvoerder van Argentinië.

clock 5' eerste helft, minuut 5.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Zwak schot van Bielik. Lewandowski draait goed weg van zijn verdediger en bedient Bielik op de rand van de zestien. Zijn afwerking is ondermaats. . Zwak schot van Bielik Lewandowski draait goed weg van zijn verdediger en bedient Bielik op de rand van de zestien. Zijn afwerking is ondermaats.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Ook FIFA-voorzitter Infantino zit in de tribunes van het Stadium 974. Hij ziet hoe Argentinië-doelman Martinez een gevaarlijke terugspeelbal van Otamendi toch nog verwerkt. . Ook FIFA-voorzitter Infantino zit in de tribunes van het Stadium 974. Hij ziet hoe Argentinië-doelman Martinez een gevaarlijke terugspeelbal van Otamendi toch nog verwerkt.

clock 2' eerste helft, minuut 2. De hoekschop van Messi wordt weggekopt door Zielinski. . De hoekschop van Messi wordt weggekopt door Zielinski.

clock 2' eerste helft, minuut 2. De Argentijnen eisen weinig verrassend de bal op. Di Maria probeert een eerste keer door de Poolse defensie te dribbelen en versiert zo een corner. . De Argentijnen eisen weinig verrassend de bal op. Di Maria probeert een eerste keer door de Poolse defensie te dribbelen en versiert zo een corner.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! We zijn eraan begonnen in Qatar. Cash verstuurt meteen een lange bal richting Swiderski, maar vindt zijn ploegmaat niet. . Aftrap! We zijn eraan begonnen in Qatar. Cash verstuurt meteen een lange bal richting Swiderski, maar vindt zijn ploegmaat niet.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 19:59 vooraf, 19 uur 59. Er staat heel veel op het spel. Filip Joos. Er staat heel veel op het spel. Filip Joos

clock 19:58 vooraf, 19 uur 58. De laatste keer dat Lewandowski en Messi tegenover mekaar stonden in een officiële wedstrijd won de Pool met 8-2 van de Argentijn. In de Champions League was het Bayern van Lewandowski toen meer dan een maatje te groot voor het Barça van Messi. . De laatste keer dat Lewandowski en Messi tegenover mekaar stonden in een officiële wedstrijd won de Pool met 8-2 van de Argentijn. In de Champions League was het Bayern van Lewandowski toen meer dan een maatje te groot voor het Barça van Messi.

clock 19:57 vooraf, 19 uur 57. Nederlandse scheidsrechter. Messi, de vroegere aanvalsleider van FC Barcelona, en Lewandowski, de huidige spits van de Catalaanse topclub, schudden mekaar de hand. De twee aanvoerders luisteren daarna na topref Danny Makkelie. . Nederlandse scheidsrechter Messi, de vroegere aanvalsleider van FC Barcelona, en Lewandowski, de huidige spits van de Catalaanse topclub, schudden mekaar de hand. De twee aanvoerders luisteren daarna na topref Danny Makkelie.

clock 19:57 vooraf, 19 uur 57. Ook de Argentijnse hymne is luidkeels meegebruld. We zijn klaar voor de wedstrijd. . Ook de Argentijnse hymne is luidkeels meegebruld. We zijn klaar voor de wedstrijd.

clock 19:56 vooraf, 19 uur 56. Robert Lewandowski en co. zingen het Poolse volkslied uit volle borst mee. Er zijn toch ook een paar Polen in de tribunes te vinden. . Robert Lewandowski en co. zingen het Poolse volkslied uit volle borst mee. Er zijn toch ook een paar Polen in de tribunes te vinden.

clock 19:53 vooraf, 19 uur 53. Het Stadium 974 is volledig volgelopen met Argentijnen. "Het is een gekkenhuis", zegt commentator Filip Joos. . Het Stadium 974 is volledig volgelopen met Argentijnen. "Het is een gekkenhuis", zegt commentator Filip Joos.

clock 19:49 vooraf, 19 uur 49. Ik hoop dat dit niet de laatste 90 minuten zijn van Lionel Messi op een WK. Wesley Sonck. Ik hoop dat dit niet de laatste 90 minuten zijn van Lionel Messi op een WK. Wesley Sonck

clock 19:10 vooraf, 19 uur 10. Is Lewandowski eindelijk vertrokken? Niet alleen Messi scoorde al op dit WK, ook de klasbak aan de overkant deed dat. Tegen Saudi-Arabië maakte Lewandowski eindelijk zijn eerste WK-goal, die hij emotioneel vierde. Is de trein van de 33-jarige topspits nu definitief vertrokken? . Is Lewandowski eindelijk vertrokken? Niet alleen Messi scoorde al op dit WK, ook de klasbak aan de overkant deed dat. Tegen Saudi-Arabië maakte Lewandowski eindelijk zijn eerste WK-goal, die hij emotioneel vierde. Is de trein van de 33-jarige topspits nu definitief vertrokken?

clock 19:07 vooraf, 19 uur 07.

clock 19:05 vooraf, 19 uur 05. De wedstrijd tussen Argentinië en Mexico was niet meteen een spektakelstuk. Er werd in totaal maar 9 keer op doel geschoten (5-4), dat is het laagste aantal sinds 1966. Hopelijk zijn de twee teams vanavond beter bij schot. . De wedstrijd tussen Argentinië en Mexico was niet meteen een spektakelstuk. Er werd in totaal maar 9 keer op doel geschoten (5-4), dat is het laagste aantal sinds 1966. Hopelijk zijn de twee teams vanavond beter bij schot.

clock 19:04 vooraf, 19 uur 04. 7 op een rij voor Messi? Messi scoorde in zijn laatste zes duels voor Argentinië minstens één keer. Dat is zijn beste reeks ooit voor het vaderland. De aanvoerder van Argentinië zit na de wedstrijd tegen Mexico voorlopig aan 8 WK-goals, dat zijn er twee minder dan topschutter Gabriel Batistuta. . 7 op een rij voor Messi? Messi scoorde in zijn laatste zes duels voor Argentinië minstens één keer. Dat is zijn beste reeks ooit voor het vaderland.

De aanvoerder van Argentinië zit na de wedstrijd tegen Mexico voorlopig aan 8 WK-goals, dat zijn er twee minder dan topschutter Gabriel Batistuta.

clock 19:03 vooraf, 19 uur 03.

clock 18:52 vooraf, 18 uur 52. Derde duel op een WK. Argentinië en Polen hebben al 11 elf jaar niet meer tegen elkaar gespeeld. Toen wonnen de Europeanen met 2-1. Op een WK wordt het vandaag de derde ontmoeting. Polen won met 3-2 in 1974, Argentinië trok in 1978 het laken naar zich toe met 2-0 op weg naar de wereldtitel. . Derde duel op een WK Argentinië en Polen hebben al 11 elf jaar niet meer tegen elkaar gespeeld. Toen wonnen de Europeanen met 2-1. Op een WK wordt het vandaag de derde ontmoeting. Polen won met 3-2 in 1974, Argentinië trok in 1978 het laken naar zich toe met 2-0 op weg naar de wereldtitel.

clock 18:49 vooraf, 18 uur 49.

clock 18:49 vooraf, 18 uur 49. Geen Lautaro Martinez bij Argentinë. Bij Argentinië is Lautaro Martinez voorin opvallend afwezig, de jonge Julian Alvarez van Man.City krijgt tegen Polen de voorkeur in de punt. Op het middenveld komt Enzo Fernandez in het team in de plaats van Guido Rodriguez en ook achterin sleutelt bondscoach Lionel Scaloni aan zijn basiself: Lisandro Martinez en Gonzalo Montiel starten niet en worden vervangen door Nahuel Molina en Cristian Romero. . Geen Lautaro Martinez bij Argentinë Bij Argentinië is Lautaro Martinez voorin opvallend afwezig, de jonge Julian Alvarez van Man.City krijgt tegen Polen de voorkeur in de punt.

Op het middenveld komt Enzo Fernandez in het team in de plaats van Guido Rodriguez en ook achterin sleutelt bondscoach Lionel Scaloni aan zijn basiself: Lisandro Martinez en Gonzalo Montiel starten niet en worden vervangen door Nahuel Molina en Cristian Romero.

clock 18:40 vooraf, 18 uur 40.

clock 18:36 vooraf, 18 uur 36. 1 wissel bij Polen. Na de 2-0 tegen Saudi-Arabië heeft bondscoach Czeslaw Michniewicz niet veel redenen om te sleutelen aan zijn Poolse basiself. Enkel Milik is er in vergelijking met de vorige wedstrijd niet bij. Hij wordt voorin vervangen door Swiderski, spits bij Charlotte FC in de MLS. . 1 wissel bij Polen Na de 2-0 tegen Saudi-Arabië heeft bondscoach Czeslaw Michniewicz niet veel redenen om te sleutelen aan zijn Poolse basiself. Enkel Milik is er in vergelijking met de vorige wedstrijd niet bij. Hij wordt voorin vervangen door Swiderski, spits bij Charlotte FC in de MLS.

clock 18:34 De 11 van Polen:. vooraf, 18 uur 34. De 11 van Polen:

clock 30-11-2022 30-11-2022.

clock 17:30 vooraf, 17 uur 30. Lewandowski heeft gescoord. Robert Lewandowski kan nog maar eens iets van zijn lijstje afvinken: scoren op een WK. Tegen Saudi-Arabië was het eindelijk zover. Maar nu zit hij wel een beetje in een vreemde situatie. Hij kan er namelijk voor zorgen dat Messi (en co) naar huis moet(en). Als Lewandowski daar verantwoordelijk voor is, bijvoorbeeld met een goal, dan wordt het misschien geen al te blij weerzien tussen de topschutter van Polen en de fans van Barcelona. . Lewandowski heeft gescoord Robert Lewandowski kan nog maar eens iets van zijn lijstje afvinken: scoren op een WK. Tegen Saudi-Arabië was het eindelijk zover. Maar nu zit hij wel een beetje in een vreemde situatie. Hij kan er namelijk voor zorgen dat Messi (en co) naar huis moet(en). Als Lewandowski daar verantwoordelijk voor is, bijvoorbeeld met een goal, dan wordt het misschien geen al te blij weerzien tussen de topschutter van Polen en de fans van Barcelona.

clock 17:20 vooraf, 17 uur 20. Het is een wedstrijd tussen Polen en Argentinië, niet tussen Messi en Lewandowski. . Czeslaw Michniewicz, bondscoach Polen. Het is een wedstrijd tussen Polen en Argentinië, niet tussen Messi en Lewandowski. Czeslaw Michniewicz, bondscoach Polen

clock 17:15 vooraf, 17 uur 15. Geschiedenis spreekt in het voordeel van Argentinië. Er zijn een aantal statistieken die Argentinië hoop moeten geven. Zo hebben de Argentijnen op 14 WK-deelnames maar één keer de groepsfase niet gehaald, in 2002. Ze verloren ook nog nooit drie keer achter elkaar van een Europees land. Polen is nu het derde land, want ze verloren op het WK 2018 van Kroatië en Frankrijk. Het zal toch niet waar zijn dat er weer een record sneuvelt? . Geschiedenis spreekt in het voordeel van Argentinië Er zijn een aantal statistieken die Argentinië hoop moeten geven. Zo hebben de Argentijnen op 14 WK-deelnames maar één keer de groepsfase niet gehaald, in 2002. Ze verloren ook nog nooit drie keer achter elkaar van een Europees land. Polen is nu het derde land, want ze verloren op het WK 2018 van Kroatië en Frankrijk. Het zal toch niet waar zijn dat er weer een record sneuvelt?

clock 17:10 vooraf, 17 uur 10.

clock 17:05 vooraf, 17 uur 05. We weten dat we een sterk team hebben met veel potentieel en een geweldige speler, maar het blijft de Wereldbeker. . Lisandro Martinez, centrale verdediger. We weten dat we een sterk team hebben met veel potentieel en een geweldige speler, maar het blijft de Wereldbeker. Lisandro Martinez, centrale verdediger

clock 17:05 - Vooraf Vooraf, 17 uur 05

clock Opstelling Polen. Wojciech Szczesny, Matthew Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszynski, Piotr Zielinski, Grzegorz Krychowiak, Krystian Bielik, Przemyslaw Frankowski, Karol Swiderski, Robert Lewandowski Opstelling Polen Wojciech Szczesny, Matthew Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszynski, Piotr Zielinski, Grzegorz Krychowiak, Krystian Bielik, Przemyslaw Frankowski, Karol Swiderski, Robert Lewandowski

clock Opstelling Argentinië. Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lionel Messi, Alexis Mac Allister, Ángel Di María, Julián Álvarez Opstelling Argentinië Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lionel Messi, Alexis Mac Allister, Ángel Di María, Julián Álvarez