Argentinië gaat zonder Lautaro Martinez in het team op zoek naar groepswinst

Is Lewandowski eindelijk vertrokken? Niet alleen Messi scoorde al op dit WK, ook de klasbak aan de overkant deed dat. Tegen Saudi-Arabië maakte Lewandowski eindelijk zijn eerste WK-goal, die hij emotioneel vierde. Is de trein van de 33-jarige topspits nu definitief vertrokken?

De wedstrijd tussen Argentinië en Mexico was niet meteen een spektakelstuk. Er werd in totaal maar 9 keer op doel geschoten (5-4), dat is het laagste aantal sinds 1966.

7 op een rij voor Messi? Messi scoorde in zijn laatste zes duels voor Argentinië minstens één keer. Dat is zijn beste reeks ooit voor het vaderland. De aanvoerder van Argentinië zit na de wedstrijd tegen Mexico voorlopig aan 8 WK-goals, dat zijn er twee minder dan topschutter Gabriel Batistuta.

De aanvoerder van Argentinië zit na de wedstrijd tegen Mexico voorlopig aan 8 WK-goals, dat zijn er twee minder dan topschutter Gabriel Batistuta.

Derde duel op een WK. Argentinië en Polen hebben al 11 elf jaar niet meer tegen elkaar gespeeld. Toen wonnen de Europeanen met 2-1. Op een WK wordt het vandaag de derde ontmoeting. Polen won met 3-2 in 1974, Argentinië trok in 1978 het laken naar zich toe met 2-0 op weg naar de wereldtitel.

Geen Lautaro Martinez bij Argentinë. Bij Argentinië is Lautaro Martinez voorin opvallend afwezig, de jonge Julian Alvarez van Man.City krijgt tegen Polen de voorkeur in de punt. Op het middenveld komt Enzo Fernandez in het team in de plaats van Guido Rodriguez en ook achterin sleutelt bondscoach Lionel Scaloni aan zijn basiself: Lisandro Martinez en Gonzalo Montiel starten niet en worden vervangen door Nahuel Molina en Cristian Romero.

Op het middenveld komt Enzo Fernandez in het team in de plaats van Guido Rodriguez en ook achterin sleutelt bondscoach Lionel Scaloni aan zijn basiself: Lisandro Martinez en Gonzalo Montiel starten niet en worden vervangen door Nahuel Molina en Cristian Romero.

1 wissel bij Polen. Na de 2-0 tegen Saudi-Arabië heeft bondscoach Czeslaw Michniewicz niet veel redenen om te sleutelen aan zijn Poolse basiself. Enkel Milik is er in vergelijking met de vorige wedstrijd niet bij. Hij wordt voorin vervangen door Swiderski, spits bij Charlotte FC in de MLS.

clock 18:34 De 11 van Polen:. vooraf, 18 uur 34. De 11 van Polen:

Lewandowski heeft gescoord. Robert Lewandowski kan nog maar eens iets van zijn lijstje afvinken: scoren op een WK. Tegen Saudi-Arabië was het eindelijk zover. Maar nu zit hij wel een beetje in een vreemde situatie. Hij kan er namelijk voor zorgen dat Messi (en co) naar huis moet(en). Als Lewandowski daar verantwoordelijk voor is, bijvoorbeeld met een goal, dan wordt het misschien geen al te blij weerzien tussen de topschutter van Polen en de fans van Barcelona.

Het is een wedstrijd tussen Polen en Argentinië, niet tussen Messi en Lewandowski. Czeslaw Michniewicz, bondscoach Polen.

Geschiedenis spreekt in het voordeel van Argentinië. Er zijn een aantal statistieken die Argentinië hoop moeten geven. Zo hebben de Argentijnen op 14 WK-deelnames maar één keer de groepsfase niet gehaald, in 2002. Ze verloren ook nog nooit drie keer achter elkaar van een Europees land. Polen is nu het derde land, want ze verloren op het WK 2018 van Kroatië en Frankrijk. Het zal toch niet waar zijn dat er weer een record sneuvelt?

We weten dat we een sterk team hebben met veel potentieel en een geweldige speler, maar het blijft de Wereldbeker. Lisandro Martinez, centrale verdediger.

Opstelling Polen: Wojciech Szczesny, Matthew Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszynski, Piotr Zielinski, Grzegorz Krychowiak, Krystian Bielik, Przemyslaw Frankowski, Karol Swiderski, Robert Lewandowski

Opstelling Argentinië: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lionel Messi, Alexis Mac Allister, Ángel Di María, Julián Álvarez