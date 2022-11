LIVESTREAM: Gaat na Argentinië ook Polen de boot in tegen stuntploeg Saudi-Arabië?

clock 13:56 vooraf, 13 uur 56. Weinig Polen. De volksliederen zijn achter de rug. Vooral dat van Saudi-Arabië werd door de vele Arabieren in het stadion meegezongen, naar Polen is het echt zoeken in het stadion. . Weinig Polen De volksliederen zijn achter de rug. Vooral dat van Saudi-Arabië werd door de vele Arabieren in het stadion meegezongen, naar Polen is het echt zoeken in het stadion.

clock 13:55 Derde 0-0? De wedstrijd tussen Polen en Saudi-Arabië wordt in het Education City Stadium gespeeld. Het "Juweel in de Woestijn" is een beetje vervloekt op dit WK want eerder speelden Denemarken en Tunesië en Uruguay en Zuid-Korea er al 0-0. . vooraf, 13 uur 55. statistics Derde 0-0? De wedstrijd tussen Polen en Saudi-Arabië wordt in het Education City Stadium gespeeld. Het "Juweel in de Woestijn" is een beetje vervloekt op dit WK want eerder speelden Denemarken en Tunesië en Uruguay en Zuid-Korea er al 0-0.

clock 13:53 vooraf, 13 uur 53. Geen Al-Tambakti. Al-Tambakti, die tegen Argentinië alles opkuiste in de tweede helft, is vandaag opvallend afwezig in de basiself van Hervé Renard. Wellicht is de verdediger niet helemaal fit. . Geen Al-Tambakti Al-Tambakti, die tegen Argentinië alles opkuiste in de tweede helft, is vandaag opvallend afwezig in de basiself van Hervé Renard. Wellicht is de verdediger niet helemaal fit.

clock 13:52 vooraf, 13 uur 52. Saudi's op weg naar volgende ronde? Als Saudi-Arabië vandaag voor een nieuwe stunt zorgt, dan is het zowaar al zeker van de volgende ronde. Als Mexico en Argentinië vanavond dan zouden gelijkspelen, is Saudi-Arabië zowaar groepswinnaar. . Saudi's op weg naar volgende ronde? Als Saudi-Arabië vandaag voor een nieuwe stunt zorgt, dan is het zowaar al zeker van de volgende ronde. Als Mexico en Argentinië vanavond dan zouden gelijkspelen, is Saudi-Arabië zowaar groepswinnaar.

clock 13:46 vooraf, 13 uur 46. Ik denk dat Robert Lewandowski vandaag opnieuw de penalty's zal nemen. Tomasz Radzinski. Ik denk dat Robert Lewandowski vandaag opnieuw de penalty's zal nemen. Tomasz Radzinski

clock 13:40 vooraf, 13 uur 40. Ik verwacht een iets voorzichtiger Saudi-Arabië. Arnar Vidarsson. Ik verwacht een iets voorzichtiger Saudi-Arabië. Arnar Vidarsson

clock 13:39 Kan Robert Lewandowski eindelijk scoren op een WK? vooraf, 13 uur 39. Kan Robert Lewandowski eindelijk scoren op een WK?

clock 12:47 De Polen voeren 3 wissels door in vergelijking met de wedstrijd tegen Mexico. Onder meer Milik komt in de ploeg. vooraf, 12 uur 47. De Polen voeren 3 wissels door in vergelijking met de wedstrijd tegen Mexico. Onder meer Milik komt in de ploeg.

clock 12:46 De opstelling van de Saudi's. Hervé Renard brengt Al Amri en Al Breik in de ploeg. vooraf, 12 uur 46. De opstelling van de Saudi's. Hervé Renard brengt Al Amri en Al Breik in de ploeg.

clock 13:41 vooraf, 13 uur 41. Lewandowski blijft ook na zijn misser onze strafschopnemer. Czeslaw Michniewicz, bondscoach van Polen. Lewandowski blijft ook na zijn misser onze strafschopnemer. Czeslaw Michniewicz, bondscoach van Polen

clock 11:37 vooraf, 11 uur 37. Bekijk hier nog eens de zware botsing tussen Al-Shahrani en zijn doelman. Bekijk hier nog eens de zware botsing tussen Al-Shahrani en zijn doelman

clock 11:36 vooraf, 11 uur 36. Saudi-Arabië met blessurezorgen. De zege tegen Argentinië heeft de Saudi's bloed, zweet en tranen gekost. En enkele blessuregevallen. Al-Shahrani kreeg in het slot van de partij de knie van zijn eigen doelman vol in het gezicht. Hij moest afgevoerd worden en liep een kaakbreuk op: zijn WK zit er dus op. Middenvelder Al-Faraj bleef in de rust in de kleedkamer met een probleem aan de knie. Bondscoach Hervé Renard denkt dat het voor hem ook "heel moeilijk wordt om nog in actie te komen op dit WK". . Saudi-Arabië met blessurezorgen De zege tegen Argentinië heeft de Saudi's bloed, zweet en tranen gekost. En enkele blessuregevallen. Al-Shahrani kreeg in het slot van de partij de knie van zijn eigen doelman vol in het gezicht. Hij moest afgevoerd worden en liep een kaakbreuk op: zijn WK zit er dus op. Middenvelder Al-Faraj bleef in de rust in de kleedkamer met een probleem aan de knie. Bondscoach Hervé Renard denkt dat het voor hem ook "heel moeilijk wordt om nog in actie te komen op dit WK".

clock 11:29 vooraf, 11 uur 29. Lewandowski nu wel op de afspraak? Het wil maar niet lukken voor Robert Lewandowski. Zelfs vanop de strafschopstip liet de Pool tegen Mexico zijn eerste doelpunt op een WK liggen. Dat zou 3 gouden punten opgeleverd hebben voor de Polen. Daardoor is het nu al een beetje van te moeten tegen Saudi-Arabië. . Lewandowski nu wel op de afspraak? Het wil maar niet lukken voor Robert Lewandowski. Zelfs vanop de strafschopstip liet de Pool tegen Mexico zijn eerste doelpunt op een WK liggen. Dat zou 3 gouden punten opgeleverd hebben voor de Polen. Daardoor is het nu al een beetje van te moeten tegen Saudi-Arabië.

clock Opstelling Polen. Wojciech Szczesny, Matthew Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszynski, Przemyslaw Frankowski, Grzegorz Krychowiak, Krystian Bielik, Piotr Zielinski, Arkadiusz Milik, Robert Lewandowski Opstelling Polen Wojciech Szczesny, Matthew Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszynski, Przemyslaw Frankowski, Grzegorz Krychowiak, Krystian Bielik, Piotr Zielinski, Arkadiusz Milik, Robert Lewandowski

clock Opstelling Saudi-Arabië. Mohammed Al-Owais, Saud Abdulhamid, Abdulelah Al-Amri, Ali Al-Boleahi, Mohammed Al-Breik, Sami Al-Najei, Abdulelah Al-Malki, Mohamed Kanno, Firas Al-Buraikan, Saleh Al-Shehri, Salem Al-Dawsari Opstelling Saudi-Arabië Mohammed Al-Owais, Saud Abdulhamid, Abdulelah Al-Amri, Ali Al-Boleahi, Mohammed Al-Breik, Sami Al-Najei, Abdulelah Al-Malki, Mohamed Kanno, Firas Al-Buraikan, Saleh Al-Shehri, Salem Al-Dawsari