Mexico trapt zijn WK op gang tegen Polen, waar Lewandowski op zoek gaat naar eerste WK-goal

vooraf, 12 uur 48. Slechte WK-reeks van Polen. Een heel ander beeld dan de Mexicanen bij de Poolste tegenstander. Dat verloor 8 van zijn laatste 11 matchen op het WK. De laatste keer dat Polen verder kwam dan de groepsfase? Daarvoor moeten we al terug naar de editie van 1986, waar de achtste finales het eindstation waren. In 2018 was Polen wel van de partij op het WK in Rusland, maar daar eindigde het laatste in zijn groep. Het kanon van Lewandowski zweeg toen en Polen scoorde slechts 2 keer, via Bednarek en Krychowiak. .

vooraf, 12 uur 40. Overleeft Mexico voor de negende opeenvolgende keer de groepsfase? De editie van 2022 is de achtste opeenvolgende deelname van Mexico aan het WK. In 1986 stootten de Mexicanen, tijdens het WK in eigen land, door tot in de kwartfinales. De daaropvolgende wereldbeker vond plaats zonder Mexico, maar sindsdien is het een vaste klant. Het Mexicaanse schip strandde in de edities van 1994 tot 2018 zeven keer op rij in de achtste finales. In de laatste 8 deelnames van Mexico aan het WK wist het dus de groepsfase te overleven. Loodst coach Gerardo Martino zijn land in Qatar opnieuw door de eerste fase? .