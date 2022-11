LIVESTREAM: Ochoa houdt met strafschopsave Lewandowski en de Polen op 0-0

clock 84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Mexico, Uriel Antuna erin, Alexis Vega eruit wissel substitution out Alexis Vega substitution in Uriel Antuna

clock 84' tweede helft, minuut 84. Jimenez niet in vorm. Aan de overkant kan Jimenez gaan rennen met de bal, maar hij is niet in die vorm dat hij drie verdedigers 40 meter lang aan de praat kan houden.

clock 84' tweede helft, minuut 84. Kansje aan beide kanten schudt iedereen nog eens wakker.

clock 82' tweede helft, minuut 82. De Polen hijsen zich bijna nog op voorsprong, de trap van Krychowiak na een doorgekopte corner wordt weggeduwd.

clock 81' tweede helft, minuut 81. Alexis Vega gaat voor de wereldgoal. Op 25 meter heeft hij wat ruimte maar zijn schot gaat even ver over als naast. Hoeveel doet er niet toe.

clock 78' tweede helft, minuut 78. Veel fouten. De storm is even gaan liggen en we zien weer het spel van voor de rust. Het spel is iets slordiger, en overtredingen vertragen de match.

clock 76' Gele kaart voor Przemyslaw Frankowski van Polen tijdens tweede helft, minuut 76 yellow card Przemyslaw Frankowski Polen

clock 72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Polen, Przemyslaw Frankowski erin, Sebastian Szymanski eruit wissel substitution out Sebastian Szymanski substitution in Przemyslaw Frankowski

clock 72' tweede helft, minuut 72. Tata Martino gaat wisselen en gooit met Carlos Rodrigues en Raul Jimenez offensieve versterking erin. Kunnen zij de match bepalen?

clock 71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Mexico, Raúl Jiménez erin, Henry Martín eruit wissel substitution out Henry Martín substitution in Raúl Jiménez

clock 71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Mexico, Carlos Rodríguez erin, Héctor Herrera eruit wissel substitution out Héctor Herrera substitution in Carlos Rodríguez

clock 70' tweede helft, minuut 70. Guillerme Ochoa laat zijn ervaring spreken en maant bij een doeltrap zijn ploegmaats aan tot rust. Even ademen.

clock 68' tweede helft, minuut 68. Gallardo zwiept. Gallardo mag op vrije trap voorzetten, maar Krychowiak kan wegkoppen. Hij betaalt wel met een stevige beuk op zijn kaak. Lang heeft de sterke Pool geen pijn, gelukkig.

clock 66' tweede helft, minuut 66. De Mexicanen blijven het gevaar opstapelen. Gallardo geeft de bal laag voor maar Glik staat goed op te letten. Vega knalt daarna nog ver over.

clock 65' tweede helft, minuut 65. Cruciale reflex van doelman Szczesny. Cruciale reflex van doelman Szczesny

clock 63' tweede helft, minuut 63. Szczesny reflex. Chavez schiet op doel, en Martin kan halverwege zijn hoofd nog onder de bal krijgen, waardoor de Poolse keeper zich nog moet aanpassen. Hij doet het voorlopig bijna even goed als zijn Mexicaanse tegenhanger.

clock 62' tweede helft, minuut 62. De Mexicanen rond en op het veld zijn wakker geschud. Onder luid gejoel willen de spelers een eigen penalty maar Beath geeft geen krimp. Hij moet wel een lid van de Mexicaanse staff rust aanmanen en bestraffen met een gele kaart.

clock 58' tweede helft, minuut 58. Ochoa pakt! Natuurlijk is het Lewandowski achter de bal, maar Ochoa stopt hem. De Mexicanen worden helemaal gek.

clock 58' tweede helft, minuut 58. Ai ai ai! Lewandowski mist strafschop na vederlichte ingreep van de VAR. Ai ai ai! Lewandowski mist strafschop na vederlichte ingreep van de VAR

clock 58' Gemiste strafschop tijdens tweede helft, minuut 58 door Robert Lewandowski van Polen. penalty gemist Mexico Polen 87' 0 0

clock 56' Lichte penalty! Scheidsrechter Chris Beath wordt naar de kant geroepen. Het duel tussen Moreno en Lewandowski is een Mexicaanse fout volgens de VAR, en Beath volgt na wat turen die beslissing. Dit is te licht, ze lijken elkaar gewoon vast te hebben. tweede helft, minuut 56. var

clock 56' Gele kaart voor Héctor Moreno van Mexico tijdens tweede helft, minuut 56 yellow card Héctor Moreno Mexico

clock 55' tweede helft, minuut 55. Pools gevaar. Even een heet standje voor de Mexicaanse goal. Moreno en Lewandowski vechten om de bal, na wat geharrewar kan een Mexicaan de bal wegwerken.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Afstandsschot Lozano. Hirving Lozano is uitgeweken naar links en kan vandaar met zijn goede rechter aanleggen. Hij moet meer dan twintig meter overbruggen, Szczesny heeft er uiteindelijk geen moeite mee.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Ook op stilstaande fases lukt het niet. De Polen zijn er normaal sterk in, de Mexicanen niet, dus dat zou voor spanning moeten zorgen. Vandaag lijkt niemand het te kunnen, de bal van Zielinski zweeft over alles en iedereen heen.

clock 48' tweede helft, minuut 48. De tweede helft start voorlopig zoals de eerste eindigde. Een naar links uitgeweken Lewandowski trapt een voorzet op het eerste balkon. We vergeven het hem, hij is beter in andere dingen.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 16:57 tweede helft, 16 uur 57. 'Thuismatch' Mexico. Het Stadion 974 is volgestroomd met Mexicaanse supporters, een ware groene zee brult samen met het nationale team het volkslied. De containers trillen net niet.

clock 18:03 tweede helft, 18 uur 03. Tweede helft. We voetballen opnieuw. Bielik is er voor de Polen ingekomen, in plaats van Zalewski.

clock 17:46 rust, 17 uur 46. Vervanging bij Polen, Krystian Bielik erin, Nicola Zalewski eruit wissel substitution out Nicola Zalewski substitution in Krystian Bielik

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Na twee minuten extra tijd (slechts), zit de eerste helft erop en een tornado zagen we in Stadion 974 voorlopig nog niet. Mexico deed het af en toe wel wat waaien, en iets voor het half uur kopte Vega de grootste kans, op aangeven van Herrera, net voorlangs. In de extra tijd was Sanchez goed voor het enige schot op doel, maar Szczesny was paraat. Lewandowski moet het voorlopig vooral stellen met lange ballen.

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Sanchez verrast bijna doelman Szczesny. Sanchez verrast bijna doelman Szczesny

clock 45' Eerste save. Szczesny moet eindelijk zijn doelvlak beschermen! Lozano wil een fout maar de actie gaat door, waardoor Sanchez de Poolse keeper kan bedreigen. Al bij al makkelijk voor de doelman, maar werk is werk. eerste helft, minuut 45. crucial save

clock 45' eerste helft, minuut 45. Praten! Lozano en Sanchez combineren de bal de zestien in, waar een ander duo - Glick en Szczesny - vergeten te communiceren. De verdediger haalt de bal gelukkig voor de Polen veilig weg.

clock 40' eerste helft, minuut 40. De match kabbelt. Lozano komt nog eens van zijn flank en vindt bijna Herrera in de zestien. De Poolse verdediging staat voorlopig (redelijk) pal.

clock 33' eerste helft, minuut 33. Vega heeft naast een mooie naam ook heel goede voeten. Hij puurt uit een matige uittrap van Ochoa alsnog een inworp met een heerlijk hakje tegen een tegenspeler.

clock 29' Gele kaart voor Jorge Sánchez van Mexico tijdens eerste helft, minuut 29 yellow card Jorge Sánchez Mexico

clock 29' eerste helft, minuut 29. Aan de overkant gaat Sanchez serieus in de fout, vrije trap voor Polen op een interessante plaats. Een groen hoofd kopt de bal buiten.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Ja hoor, het wordt interessant! Szczesny zit maar half tussen een bal, Gallardo volgt goed maar steekt (met een duidelijke fout) de bal naast.

clock 27' eerste helft, minuut 27. Mexico is dicht bij het openingsdoelpunt. Mexico is dicht bij het openingsdoelpunt

clock 26' eerste helft, minuut 26. Bijna Vega! In twee keer krijgt Alvarez de bal voor goal, waar Vega aan de verste paal op z'n Mitrovic leunt over Matty Cash. Szczesny duikt en strekt, maar ziet de bal nét naast hobbelen. Warmt de match nu toch op?

clock 21' eerste helft, minuut 21. Het is een duel tussen twee ploegen die niet willen verliezen. Aster Nzeyimana.

clock 21' eerste helft, minuut 21. Na twintig minuten moeten we concluderen dat beide ploegen elkaar aftasten. Kansjes waren er, maar in de gevaarlijke derdes van het veld zijn beide ploegen vooralsnog niet scherp genoeg.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Uitbraak Mexico. Polen speelt slordig om met balbezit en ziet zo Chavez vertrekken. Die probeert ook nog een actie te verzenden, maar de bal rolt over de zijlijn.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Kopbalkans Moreno. Mexico dwingt nu ook een kopkans af. Een lang uitgesponnen corner wordt opnieuw voor goal gedropt waar Hector Moreno er zijn hoofd tegen zet. Over.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Nog maar eens een stevige botsing op het WK. Nog maar eens een stevige botsing op het WK

clock 11' eerste helft, minuut 11. Matige voorzet vanop de Mexicaanse linkerflank, Szczesny moet voor het eerst een balletje rapen. Zo wil hij er nog wel wat pakken.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Eerste gevaar komt van Mexico. Eerste gevaar komt van Mexico

clock 7' eerste helft, minuut 7. Open wedstrijd. Aan de overkant kan Lewandowski op de omschakeling een ploegmaat de hoek insturen, en dwingt zo een corner af. Daarbij kan de spits ook koppen, via een Mexicaan gaat het opnieuw in corner.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Lozano scherp. En daar komt de eerste kans ook! Lozano snoept de bal af en kan doorstoten, maar legt de bal niet perfect voor.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Mexico lijkt voorlopig de bal op te eisen en wordt meteen toegejuicht door heel het stadion. Omgekeerd krijgen de Polen meteen boegeroep te verwerken, als ze aan de bal komen.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 17:00 eerste helft, 17 uur . Aftrap. Ook Mexico en Polen laten het leer rollen, match nummer 7 van dit WK is onderweg!

clock 16:38 vooraf, 16 uur 38. Ook laatste dans Lewandowski. Polen heeft recent een mindere band met de wereldbeker. In 74 en 82 werden de Polen nog derde, maar in deze eeuw geraakten ze in drie pogingen niet verder dan de groepsfase. Voor superster 'Lewa', ondertussen al 34, lijkt dit WK net zoals voor Messi en Neymar de laatste kans om met zijn land ook successen te behalen. En dankzij het verlies van Argentinië eerder op de dag ligt de groep meer dan ooit open.

clock 16:30 vooraf, 16 uur 30. Mexicaanse ervaring. Het team van Gerardo Martino druipt van de internationale ervaring. Met Andres Guardado (vandaag wel op de bank) en Guillerme Ochoa zijn er twee spelers die aan hun vijfde WK op rij zitten. Ochoa maakt vandaag zijn 133ste beurt voor de nationale ploeg, Guardado speelde al 180 wedstrijden voor Mexico. Dat slaagde er de laatste acht (!) keer in om de groepsfase te overleven.

clock 22-11-2022 22-11-2022.

clock 14:55 vooraf, 14 uur 55. Er zijn heel wat jonge spelers zonder WK-ervaring bij. Het is deel van mijn job om voor kalmte te zorgen van dag tot dag op het toernooi. . Guillermo Ochoa (Mexico), die aan zijn 5e WK begint.

clock 12:48 vooraf, 12 uur 48. Slechte WK-reeks van Polen. Een heel ander beeld dan de Mexicanen bij de Poolste tegenstander. Dat verloor 8 van zijn laatste 11 matchen op het WK. De laatste keer dat Polen verder kwam dan de groepsfase? Daarvoor moeten we al terug naar de editie van 1986, waar de achtste finales het eindstation waren. In 2018 was Polen wel van de partij op het WK in Rusland, maar daar eindigde het laatste in zijn groep. Het kanon van Lewandowski zweeg toen en Polen scoorde slechts 2 keer, via Bednarek en Krychowiak.

clock 12:40 vooraf, 12 uur 40. Overleeft Mexico voor de negende opeenvolgende keer de groepsfase? De editie van 2022 is de achtste opeenvolgende deelname van Mexico aan het WK. In 1986 stootten de Mexicanen, tijdens het WK in eigen land, door tot in de kwartfinales. De daaropvolgende wereldbeker vond plaats zonder Mexico, maar sindsdien is het een vaste klant. Het Mexicaanse schip strandde in de edities van 1994 tot 2018 zeven keer op rij in de achtste finales. In de laatste 8 deelnames van Mexico aan het WK wist het dus de groepsfase te overleven. Loodst coach Gerardo Martino zijn land in Qatar opnieuw door de eerste fase?



clock 12:19 vooraf, 12 uur 19. WK in Qatar: Polen. WK in Qatar: Polen

clock 12:19 vooraf, 12 uur 19. WK in Qatar: Mexico. WK in Qatar: Mexico

clock 12:19 - Vooraf Vooraf, 12 uur 19

clock Opstelling Mexico. Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Héctor Herrera, Edson Álvarez, Luis Chávez, Hirving Lozano, Henry Martín, Alexis Vega Opstelling Mexico Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Héctor Herrera, Edson Álvarez, Luis Chávez, Hirving Lozano, Henry Martín, Alexis Vega

clock Opstelling Polen. Wojciech Szczesny, Matthew Cash, Bartosz Bereszynski, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Nicola Zalewski, Jakub Kaminski, Grzegorz Krychowiak, Sebastian Szymanski, Piotr Zielinski, Robert Lewandowski Opstelling Polen Wojciech Szczesny, Matthew Cash, Bartosz Bereszynski, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Nicola Zalewski, Jakub Kaminski, Grzegorz Krychowiak, Sebastian Szymanski, Piotr Zielinski, Robert Lewandowski