LIVESTREAM: Wat een verrassing! Saudi-Arabië gaat op en over Argentinië!

clock 89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij Saudi-Arabië, Haitham Asiri erin, Firas Al-Buraikan eruit wissel substitution out Firas Al-Buraikan substitution in Haitham Asiri

clock 89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij Saudi-Arabië, Abdulelah Al-Amri erin, Nawaf Al-Abed eruit wissel substitution out Nawaf Al-Abed substitution in Abdulelah Al-Amri

clock 88' Gele kaart voor Nawaf Al-Abed van Saudi-Arabië tijdens tweede helft, minuut 88 yellow card Nawaf Al-Abed Saudi-Arabië

clock 87' tweede helft, minuut 87. Hopen op extra tijd? Bij Argentinië kunnen ze alleen maar hopen dat er ook in deze wedstrijd nog een pak extra tijd bijkomt. Al zal ook daarin het tij toch moeten keren, want aan kansen raken Messi en co maar niet. . Hopen op extra tijd? Bij Argentinië kunnen ze alleen maar hopen dat er ook in deze wedstrijd nog een pak extra tijd bijkomt. Al zal ook daarin het tij toch moeten keren, want aan kansen raken Messi en co maar niet.

clock 84' tweede helft, minuut 84. Messi kan koppen aan de tweede paal, maar zijn poging is niet meer dan een makkelijke vangbal voor Al-Owais. Het is allemaal te pover wat Argentinië laat zien. . Messi kan koppen aan de tweede paal, maar zijn poging is niet meer dan een makkelijke vangbal voor Al-Owais. Het is allemaal te pover wat Argentinië laat zien.

clock 82' Gele kaart voor Saud Abdulhamid van Saudi-Arabië tijdens tweede helft, minuut 82 yellow card Saud Abdulhamid Saudi-Arabië

clock 81' tweede helft, minuut 81. Vrije trap van Messi gaat de mist in. Vrije trap van Messi gaat de mist in

clock 80' tweede helft, minuut 80. Vrije trap voor Messi, maar die gaat helemaal de mist in. Ook hij slaagt er niet in om Argentinië op sleeptouw te nemen. Zo sterk zijn eerste helft was, zo slap is zijn tweede. . Vrije trap voor Messi, maar die gaat helemaal de mist in. Ook hij slaagt er niet in om Argentinië op sleeptouw te nemen. Zo sterk zijn eerste helft was, zo slap is zijn tweede.

clock 79' Gele kaart voor Salem Al-Dawsari van Saudi-Arabië tijdens tweede helft, minuut 79 yellow card Salem Al-Dawsari Saudi-Arabië

clock 79' tweede helft, minuut 79. Ze komen niet echt, de kansen voor Argentinië. De ideeën zijn te zeldzaam. De Saudi's tonen dat ze kunnen verdedigen en zijn op weg naar een absolute verrassing op dit WK. Eddy Demarez. Ze komen niet echt, de kansen voor Argentinië. De ideeën zijn te zeldzaam. De Saudi's tonen dat ze kunnen verdedigen en zijn op weg naar een absolute verrassing op dit WK. Eddy Demarez

clock 78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Saudi-Arabië, Sultan Al-Ghanam erin, Saleh Al-Shehri eruit wissel substitution out Saleh Al-Shehri substitution in Sultan Al-Ghanam

clock 76' tweede helft, minuut 76. Op weg naar absolute stunt? Zijn we op dag 3 van dit WK op weg naar een onwaarschijnlijke stunt? Argentinië, toch één van de grote favorieten, stevent af op een verrassende nederlaag. Bondscoach Scaloni kijkt peinzend toe, dit had ook hij niet verwacht. . Op weg naar absolute stunt? Zijn we op dag 3 van dit WK op weg naar een onwaarschijnlijke stunt? Argentinië, toch één van de grote favorieten, stevent af op een verrassende nederlaag. Bondscoach Scaloni kijkt peinzend toe, dit had ook hij niet verwacht.

clock 75' Gele kaart voor Ali Al-Boleahi van Saudi-Arabië tijdens tweede helft, minuut 75 yellow card Ali Al-Boleahi Saudi-Arabië

clock 74' tweede helft, minuut 74. Al-Owais voorkomt kans voor Martinez. Opnieuw een goede actie van Al-Owais. Hij ziet het gevaar wanneer Lautaro Martinez gelanceerd wordt, komt goed uit en werkt de bal voor de neus van de spits weg. . Al-Owais voorkomt kans voor Martinez Opnieuw een goede actie van Al-Owais. Hij ziet het gevaar wanneer Lautaro Martinez gelanceerd wordt, komt goed uit en werkt de bal voor de neus van de spits weg.

clock 73' tweede helft, minuut 73. Schot van Di Maria is te slap om Al-Owais in de problemen te brengen. Schot van Di Maria is te slap om Al-Owais in de problemen te brengen

clock 72' Di Maria niet voorbij Al-Owais. Di Maria wordt gelanceerd door Messi en haalt uit vanuit een scherpe hoek, maar zijn schot is te slap om Al-Owais in de problemen te brengen. De doelman is aan een sterke wedstrijd bezig. . tweede helft, minuut 72. crucial save Di Maria niet voorbij Al-Owais Di Maria wordt gelanceerd door Messi en haalt uit vanuit een scherpe hoek, maar zijn schot is te slap om Al-Owais in de problemen te brengen. De doelman is aan een sterke wedstrijd bezig.

clock 71' tweede helft, minuut 71. Tijd dringt voor Argentinië. Vierde wissel bij Argentinië, waar Acuna in de ploeg komt. Voor Tagliafico zit de wedstrijd erop. De tijd begint intussen te dringen voor Messi en co. Nog twintig minuten reguliere speeltijd. . Tijd dringt voor Argentinië Vierde wissel bij Argentinië, waar Acuna in de ploeg komt. Voor Tagliafico zit de wedstrijd erop. De tijd begint intussen te dringen voor Messi en co. Nog twintig minuten reguliere speeltijd.

clock 71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Argentinië, Marcos Acuña erin, Nicolás Tagliafico eruit wissel substitution out Nicolás Tagliafico substitution in Marcos Acuña

clock 68' tweede helft, minuut 68. Argentinië speelt een beetje met de moed der wanhoop. Veel lijn zit er niet in. Eddy Demarez. Argentinië speelt een beetje met de moed der wanhoop. Veel lijn zit er niet in. Eddy Demarez

clock 67' Gele kaart voor Abdulelah Al-Malki van Saudi-Arabië tijdens tweede helft, minuut 67 yellow card Abdulelah Al-Malki Saudi-Arabië

clock 67' tweede helft, minuut 67. Geel voor Al-Malki. Daar is (eindelijk) de eerste gele kaart van de wedstrijd. Al-Malki wordt bestraft voor een overtreding op Otamendi. . Geel voor Al-Malki Daar is (eindelijk) de eerste gele kaart van de wedstrijd. Al-Malki wordt bestraft voor een overtreding op Otamendi.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Eerste kans voor Argentinië in de tweede helft. Eerste kans voor Argentinië in de tweede helft

clock 63' Al-Owais voorkomt de gelijkmaker. Eindelijk een kans voor Argentinië in deze tweede helft. De bal landt aan de tweede paal bij Tagliafico, maar die is te verrast om er ook iets deftigs mee te doen. De bal springt van hem af, Al-Owais voorkomt de 2-2. . tweede helft, minuut 63. crucial save Al-Owais voorkomt de gelijkmaker Eindelijk een kans voor Argentinië in deze tweede helft. De bal landt aan de tweede paal bij Tagliafico, maar die is te verrast om er ook iets deftigs mee te doen. De bal springt van hem af, Al-Owais voorkomt de 2-2.

clock 63' Wat een onwaarschijnlijke ommekeer in het Lusail Stadion. tweede helft, minuut 63. Wat een onwaarschijnlijke ommekeer in het Lusail Stadion

clock 61' tweede helft, minuut 61. Nog een halfuur heeft Argentinië om een valse start op dit WK af te wenden. Saudi-Arabië is op weg naar een onwezenlijke stunt. . Nog een halfuur heeft Argentinië om een valse start op dit WK af te wenden. Saudi-Arabië is op weg naar een onwezenlijke stunt.

clock 59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij Argentinië, Enzo Fernández erin, Leandro Paredes eruit wissel substitution out Leandro Paredes substitution in Enzo Fernández

clock 59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij Argentinië, Julián Álvarez erin, Papu Gómez eruit wissel substitution out Papu Gómez substitution in Julián Álvarez

clock 59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij Argentinië, Lisandro Martínez erin, Cristian Romero eruit wissel substitution out Cristian Romero substitution in Lisandro Martínez

clock 59' tweede helft, minuut 59. Drie wissels bij Argentinië. Scaloni grijpt in met een driedubbele wissel bij Argentinië. Romero, Gomez en Paredes worden naar de kant gehaald voor Alvarez, Fernandez en Lisandro Martinez. . Drie wissels bij Argentinië Scaloni grijpt in met een driedubbele wissel bij Argentinië. Romero, Gomez en Paredes worden naar de kant gehaald voor Alvarez, Fernandez en Lisandro Martinez.

clock 57' tweede helft, minuut 57. Argentinië moet plots vol aan de bak en zet Saudi-Arabië stevig onder druk. Messi wordt net op tijd de bal ontfutseld in de zestien door Al-Tambakti, het leidt zowaar tot vreugdekreten bij Saudi-Arabië. . Argentinië moet plots vol aan de bak en zet Saudi-Arabië stevig onder druk. Messi wordt net op tijd de bal ontfutseld in de zestien door Al-Tambakti, het leidt zowaar tot vreugdekreten bij Saudi-Arabië.

clock 55' tweede helft, minuut 55. Nu moet Messi echt opstaan. Eddy Demarez. Nu moet Messi echt opstaan. Eddy Demarez

clock 54' tweede helft, minuut 54. Op enkele minuten tijd gaat het van 1-0 naar 1-2: fraai schot van Al-Dawsari. Op enkele minuten tijd gaat het van 1-0 naar 1-2: fraai schot van Al-Dawsari

clock 53' tweede helft, minuut 53. Saudi-Arabië op voorsprong! Wat gebeurt hier allemaal! Op enkele minuten tijd gaat het van 1-0 naar 1-2! Een schot van Al-Abed wordt nog afgeblokt, maar in de nasleep pakt Salem uit met een heerlijke actie. Martinez kan zijn fraaie schot nog licht beroeren, maar onvoldoende om een treffer te voorkomen. Bij Argentinië kunnen ze hun ogen niet geloven. . Saudi-Arabië op voorsprong! Wat gebeurt hier allemaal! Op enkele minuten tijd gaat het van 1-0 naar 1-2! Een schot van Al-Abed wordt nog afgeblokt, maar in de nasleep pakt Salem uit met een heerlijke actie. Martinez kan zijn fraaie schot nog licht beroeren, maar onvoldoende om een treffer te voorkomen. Bij Argentinië kunnen ze hun ogen niet geloven.

clock 53' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 53 door Salem Al-Dawsari van Saudi-Arabië. 1, 2. goal Argentinië Saudi-Arabië 90' 1 2

clock 50' tweede helft, minuut 50. Eén doelpoging en het is een doelpunt, dat is dan efficiëntie. Uitstekend gedaan, beter kan je eigenlijk niet afwerken. Eddy Demarez. Eén doelpoging en het is een doelpunt, dat is dan efficiëntie. Uitstekend gedaan, beter kan je eigenlijk niet afwerken. Eddy Demarez

clock 49' tweede helft, minuut 49. Al-Shehri maakt zowaar gelijk: 1-1! Al-Shehri maakt zowaar gelijk: 1-1!

clock 48' tweede helft, minuut 48. Al-Shehri maakt gelijk! Van een verrassing gesproken! Saudi-Arabië komt zowaar langszij! Al-Shehri wordt gelanceerd, ontdoet zich van Romero en legt de bal met een knap gekruist schot buiten het bereik van doelman Martinez. . Al-Shehri maakt gelijk! Van een verrassing gesproken! Saudi-Arabië komt zowaar langszij! Al-Shehri wordt gelanceerd, ontdoet zich van Romero en legt de bal met een knap gekruist schot buiten het bereik van doelman Martinez.

clock 48' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 48 door Saleh Al-Shehri van Saudi-Arabië. 1, 1. goal Argentinië Saudi-Arabië 90' 1 1

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 12:08 tweede helft, 12 uur 08. 2e helft. Geen wissels bij de start van de tweede helft. Ondanks groot overwicht is de buit nog niet binnen voor Argentinië. Kan Saudi-Arabië nog verrassen? . 2e helft Geen wissels bij de start van de tweede helft. Ondanks groot overwicht is de buit nog niet binnen voor Argentinië. Kan Saudi-Arabië nog verrassen?

clock 45+7' eerste helft eerste helft, minuut 52 match afgelopen

clock 45+7' eerste helft, minuut 52. Rust. Argentinië is prima uit de startblokken geschoten op dit WK. Halfweg de wedstrijd tegen Saudi-Arabië leidt het met 1-0, dankzij een vroege penaltytreffer van Messi. Het had ook al 4-0 kunnen staan, drie treffers werden terecht afgekeurd voor buitenspel. . Rust Argentinië is prima uit de startblokken geschoten op dit WK. Halfweg de wedstrijd tegen Saudi-Arabië leidt het met 1-0, dankzij een vroege penaltytreffer van Messi. Het had ook al 4-0 kunnen staan, drie treffers werden terecht afgekeurd voor buitenspel.

clock 45+4' eerste helft, minuut 49. Vervanging bij Saudi-Arabië, Nawaf Al-Abed erin, Salman Al-Faraj eruit wissel substitution out Salman Al-Faraj substitution in Nawaf Al-Abed

clock 45+3' Over en out voor Salman. Einde wedstrijd voor Salman. De aanvoerder van Saudi-Arabië moet geblesseerd naar de kant. Al-Abed is zijn vervanger, Salem neemt de kapiteinsband over. . eerste helft, minuut 48. injury Over en out voor Salman Einde wedstrijd voor Salman. De aanvoerder van Saudi-Arabië moet geblesseerd naar de kant. Al-Abed is zijn vervanger, Salem neemt de kapiteinsband over.

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Di Maria wordt aangespeeld aan de tweede paal, maar hij kan onvoldoende kracht zetten achter zijn poging. De bal landt in de handen van Al-Owais. Wij zijn intussen halfweg de 5 minuten extra tijd. . Di Maria wordt aangespeeld aan de tweede paal, maar hij kan onvoldoende kracht zetten achter zijn poging. De bal landt in de handen van Al-Owais. Wij zijn intussen halfweg de 5 minuten extra tijd.

clock 45' eerste helft, minuut 45. Argentinië heerst. Mede door drie afgekeurde goals blijft de voorsprong van Argentinië beperkt, maar de dominantie blijft enorm. Saudi-Arabië kwam nog niet tot een schot op doel, al komt het er af en toe toch dreigend uit. . Argentinië heerst Mede door drie afgekeurde goals blijft de voorsprong van Argentinië beperkt, maar de dominantie blijft enorm. Saudi-Arabië kwam nog niet tot een schot op doel, al komt het er af en toe toch dreigend uit.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Na een vrije trap van Messi valt de bal voor de voeten van De Paul. Die heeft tijd en ruimte aan de rand van de zestien, maar zijn schot lijkt nergens naar. Hij besluit hoog over. . Na een vrije trap van Messi valt de bal voor de voeten van De Paul. Die heeft tijd en ruimte aan de rand van de zestien, maar zijn schot lijkt nergens naar. Hij besluit hoog over.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Het is een wonder dat het nog maar 1-0 staat. Eddy Demarez. Het is een wonder dat het nog maar 1-0 staat. Eddy Demarez

clock 35' eerste helft, minuut 35. Martinez scoort, maar weer buitenspel. Martinez scoort, maar weer buitenspel

clock 35' Wéér buitenspel. Argentinië blijft maar scoren, maar de goals blijven ook afgekeurd worden voor buitenspel. Opnieuw is het Martinez die door Messi weggestuurd wordt. De spits omzeilt Al-Owais en maakt het goed af, maar er wordt dus weer (terecht) gevlagd. . eerste helft, minuut 35. offside Wéér buitenspel Argentinië blijft maar scoren, maar de goals blijven ook afgekeurd worden voor buitenspel. Opnieuw is het Martinez die door Messi weggestuurd wordt. De spits omzeilt Al-Owais en maakt het goed af, maar er wordt dus weer (terecht) gevlagd.

clock 29' 2-0 afgekeurd! Dan toch geen treffer voor Martinez. Op aangeven van de VAR wordt de 2-0 afgekeurd voor buitenspel. . eerste helft, minuut 29. var 2-0 afgekeurd! Dan toch geen treffer voor Martinez. Op aangeven van de VAR wordt de 2-0 afgekeurd voor buitenspel.

clock 29' eerste helft, minuut 29. Martinez stond nipt buitenspel. Martinez stond nipt buitenspel

clock 28' eerste helft, minuut 28. Ook de 2-0 van Martinez wordt afgekeurd voor buitenspel. Ook de 2-0 van Martinez wordt afgekeurd voor buitenspel

clock 28' eerste helft, minuut 28. Martinez drijft de score op! Nog voor het halfuur verdubbelt Argentinië zijn voorsprong. De verdediging van Saudi-Arabië wordt te kijk gezet en Martinez komt alleen voor doelman Al-Owais. Hij lift de bal knap over de doelman, het staat 2-0. . Martinez drijft de score op! Nog voor het halfuur verdubbelt Argentinië zijn voorsprong. De verdediging van Saudi-Arabië wordt te kijk gezet en Martinez komt alleen voor doelman Al-Owais. Hij lift de bal knap over de doelman, het staat 2-0.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Weer geen intentie om de bal te spelen. Trek toch eens een kaart! Eddy Demarez over de vele overtredingen van Saudi-Arabië. Weer geen intentie om de bal te spelen. Trek toch eens een kaart! Eddy Demarez over de vele overtredingen van Saudi-Arabië

clock 24' eerste helft, minuut 24.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Messi scoort 2-0, maar vertrok randje buitenspel. Messi scoort 2-0, maar vertrok randje buitenspel

clock 23' Messi scoort weer, maar er wordt gevlagd. Messi wordt plots alleen voor doelman Al-Owais gebracht en maakt het netjes af, maar het blijft 1-0. Messi vertrok randje buitenspel en dus gaat de vlag de hoogte in. . eerste helft, minuut 23. offside Messi scoort weer, maar er wordt gevlagd Messi wordt plots alleen voor doelman Al-Owais gebracht en maakt het netjes af, maar het blijft 1-0. Messi vertrok randje buitenspel en dus gaat de vlag de hoogte in.

clock 20' eerste helft, minuut 20.

clock 15' Bijna 70 procent balbezit. Argentinië was bijzonder dominant in het openingskwartier en dat vertaalt zich niet alleen in de voorsprong. La Albiceleste had in de eerste 15 minuten ook ruim 67 procent balbezit. . eerste helft, minuut 15. statistics Bijna 70 procent balbezit Argentinië was bijzonder dominant in het openingskwartier en dat vertaalt zich niet alleen in de voorsprong. La Albiceleste had in de eerste 15 minuten ook ruim 67 procent balbezit.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Droomstart voor Argentinië, dat Saudi-Arabië nu wel wat meer toelaat in de wedstrijd. Veel dreiging gaat er evenwel nog niet uit van de Saudi's. . Droomstart voor Argentinië, dat Saudi-Arabië nu wel wat meer toelaat in de wedstrijd. Veel dreiging gaat er evenwel nog niet uit van de Saudi's.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Messi zet penalty feilloos om: 1-0! Messi zet penalty feilloos om: 1-0!

clock 10' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 10 door Lionel Messi van Argentinië. 1, 0. penalty Argentinië Saudi-Arabië 90' 1 0

clock 9' eerste helft, minuut 9. Messi klaart de klus. Messi heeft geen last van de druk of de zenuwen en zet de penalty feilloos om. Argentinië staat na amper 10 minuten al op voorsprong. . Messi klaart de klus Messi heeft geen last van de druk of de zenuwen en zet de penalty feilloos om. Argentinië staat na amper 10 minuten al op voorsprong.

clock 8' Penalty voor Argentinië! Scheidsrechter Vincic wordt naar de monitor geroepen voor een trekfout op Paredes bij een hoekschop. Een fout zoals er wel meerdere gebeuren bij een corner, maar Vincic twijfelt niet en wijst naar de stip. . eerste helft, minuut 8. var Penalty voor Argentinië! Scheidsrechter Vincic wordt naar de monitor geroepen voor een trekfout op Paredes bij een hoekschop. Een fout zoals er wel meerdere gebeuren bij een corner, maar Vincic twijfelt niet en wijst naar de stip.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Er wordt stevig gebikkeld in deze openingsfase. Bij Saudi-Arabië schuwen ze de fouten niet om Argentinië af te stoppen. Scheidsrechter Vincic houdt de kaarten voorlopig op zak. . Er wordt stevig gebikkeld in deze openingsfase. Bij Saudi-Arabië schuwen ze de fouten niet om Argentinië af te stoppen. Scheidsrechter Vincic houdt de kaarten voorlopig op zak.

clock 2' Bijna 1-0! Wat een start van Argentinië! Bij Saudi-Arabië wordt er niet te best verdedigd en zo valt de bal voor de voeten van Messi. Die haalt meteen uit en dwingt Al-Owais tot een knappe redding. Het stond zowaar bijna 1-0. . eerste helft, minuut 2. crucial save Bijna 1-0! Wat een start van Argentinië! Bij Saudi-Arabië wordt er niet te best verdedigd en zo valt de bal voor de voeten van Messi. Die haalt meteen uit en dwingt Al-Owais tot een knappe redding. Het stond zowaar bijna 1-0.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Messi maakt er bijna meteen 1-0 van! Messi maakt er bijna meteen 1-0 van!

clock 11:01 eerste helft, 11 uur 01. Aftrap. Ook het WK van Lionel Messi en co is begonnen! Kan favoriet Argentinië meteen overtuigen in de wedstrijd tegen Saudi-Arabië? . Aftrap Ook het WK van Lionel Messi en co is begonnen! Kan favoriet Argentinië meteen overtuigen in de wedstrijd tegen Saudi-Arabië?

clock 10:53 vooraf, 10 uur 53. Saudi-Arabië op het WK: slechts 3 zeges. Saudi-Arabië won slechts drie van zijn zestien wedstrijden op het WK. Het speelde twee keer gelijk en verloor elf keer. Bovendien kon het maar één keer de nul houden bij een 1-0-overwinning op het WK 1994 tegen...de Rode Duivels. . Saudi-Arabië op het WK: slechts 3 zeges Saudi-Arabië won slechts drie van zijn zestien wedstrijden op het WK. Het speelde twee keer gelijk en verloor elf keer. Bovendien kon het maar één keer de nul houden bij een 1-0-overwinning op het WK 1994 tegen...de Rode Duivels.

clock 10:37 vooraf, 10 uur 37. Nieuwe pandoering voor Saudi-Arabië? Moet Saudi-Arabië vrezen voor een afstraffing tegen Argentinië? Ze zouden daarmee in elk geval een pijnlijke trend voortzetten, want bij 4 van zijn 5 WK-deelnames kreeg Saudi-Arabië een stevige pandoering in de groepsfase. In 1998 verloor het met 4-0 van Frankrijk, in 2002 slikte het een 8-0-nederlaag tegen Duitsland, in 2006 was Oekraïne te sterk met 4-0 en op het laatste WK ging Saudi-Arabië met 5-0 onderuit tegen gastland Rusland. . Nieuwe pandoering voor Saudi-Arabië? Moet Saudi-Arabië vrezen voor een afstraffing tegen Argentinië? Ze zouden daarmee in elk geval een pijnlijke trend voortzetten, want bij 4 van zijn 5 WK-deelnames kreeg Saudi-Arabië een stevige pandoering in de groepsfase.



In 1998 verloor het met 4-0 van Frankrijk, in 2002 slikte het een 8-0-nederlaag tegen Duitsland, in 2006 was Oekraïne te sterk met 4-0 en op het laatste WK ging Saudi-Arabië met 5-0 onderuit tegen gastland Rusland.

clock 10:33 vooraf, 10 uur 33.

clock 10:27 vooraf, 10 uur 27. Coach met veel ervaring. Met Hervé Renard heeft Saudi-Arabië een bondscoach met flink wat ervaring. Vier jaar geleden stond de Fransman ook op het WK, toen als coach van Marokko. Een succes werd dat niet, Marokko overleefde de groepsfase niet. Op de Afrika Cup verging het Renard beter, zowel met Zambia (2012) als Ivoorkust (2015) wist hij het toernooi te winnen. . Coach met veel ervaring Met Hervé Renard heeft Saudi-Arabië een bondscoach met flink wat ervaring. Vier jaar geleden stond de Fransman ook op het WK, toen als coach van Marokko. Een succes werd dat niet, Marokko overleefde de groepsfase niet. Op de Afrika Cup verging het Renard beter, zowel met Zambia (2012) als Ivoorkust (2015) wist hij het toernooi te winnen.

clock 10:18 vooraf, 10 uur 18. Messi met een missie. Voor Lionel Messi is Qatar 2022 the last dance, zijn ultieme poging om met La Albiceleste wereldkampioen te worden. Het Argentijnse wonderkind is al recordinternational en topschutter aller tijden voor zijn land, maar pas vorig jaar kon de PSG-vedette ook een trofee pakken met de nationale ploeg. In de finale van de Copa America werd Brazilië verslagen met 1-0, dankzij een treffer van Angel Di Maria. . Messi met een missie Voor Lionel Messi is Qatar 2022 the last dance, zijn ultieme poging om met La Albiceleste wereldkampioen te worden. Het Argentijnse wonderkind is al recordinternational en topschutter aller tijden voor zijn land, maar pas vorig jaar kon de PSG-vedette ook een trofee pakken met de nationale ploeg. In de finale van de Copa America werd Brazilië verslagen met 1-0, dankzij een treffer van Angel Di Maria.

clock 10:18 vooraf, 10 uur 18.

clock 10:02 De basisploeg van Saudi-Arabië. vooraf, 10 uur 02. De basisploeg van Saudi-Arabië.

clock 10:02 De Argentijnse fans stromen al toe aan het Lusail Stadion. vooraf, 10 uur 02. De Argentijnse fans stromen al toe aan het Lusail Stadion.

clock 22-11-2022 22-11-2022.

clock 17:43 vooraf, 17 uur 43. Dit wordt waarschijnlijk mijn laatste WK, de laatste kans om te bereiken wat we allemaal zo graag willen. We winnen veel en dat geeft iedereen veel vertrouwen. Deze groep doet me denken aan de selectie van het WK 2014. Een hechte groep, die een duidelijk doel voor ogen heeft. Lionel Messi. Dit wordt waarschijnlijk mijn laatste WK, de laatste kans om te bereiken wat we allemaal zo graag willen. We winnen veel en dat geeft iedereen veel vertrouwen. Deze groep doet me denken aan de selectie van het WK 2014. Een hechte groep, die een duidelijk doel voor ogen heeft. Lionel Messi

clock 17:41 vooraf, 17 uur 41. "Genieten gaat boven alles". Het was zowaar Lionel Messi himself die de verplichte persconferentie daags voor de eerste match van Argentinië voor zijn rekening gaf. Hij bevestigde nog eens dat zijn 5e WK ook zijn laatste wordt. "Naarmate je ouder wordt, ga je dingen anders zien. Tegenwoordig besteed ik meer aandacht aan bepaalde details die ik vroeger niet zag. Genieten gaat nu boven alles", zei de aanvoerder van de Argentijnen. De 35-jarige superster van Paris Saint-Germain sloot zondag aan bij de groepstraining, nadat hij enkele dagen individueel had getraind. "Dat was uit voorzorg, omdat ik een tik had gekregen. Maar niets bijzonders. Ik voel me fysiek erg goed en heb heel veel zin in de eerste wedstrijd. We gaan proberen zo goed mogelijk te voetballen en 3 punten te pakken." . "Genieten gaat boven alles" Het was zowaar Lionel Messi himself die de verplichte persconferentie daags voor de eerste match van Argentinië voor zijn rekening gaf. Hij bevestigde nog eens dat zijn 5e WK ook zijn laatste wordt. "Naarmate je ouder wordt, ga je dingen anders zien. Tegenwoordig besteed ik meer aandacht aan bepaalde details die ik vroeger niet zag. Genieten gaat nu boven alles", zei de aanvoerder van de Argentijnen. De 35-jarige superster van Paris Saint-Germain sloot zondag aan bij de groepstraining, nadat hij enkele dagen individueel had getraind. "Dat was uit voorzorg, omdat ik een tik had gekregen. Maar niets bijzonders. Ik voel me fysiek erg goed en heb heel veel zin in de eerste wedstrijd. We gaan proberen zo goed mogelijk te voetballen en 3 punten te pakken."

clock 12:25 vooraf, 12 uur 25. Argentinië als topfavoriet. Argentinië komt als een van dé topfavorieten naar Qatar. Saudi-Arabië zou dan ook geen probleem mogen vormen voor de selectie van Lionel Scaloni. De Argentijnen verloren sinds de halve finales van de Copa America in 2019 namelijk geen enkele wedstrijd meer. Zo staat de teller op 36 wedstrijden ongeslagen. Nog één wedstrijd niet verliezen, en ze evenaren het record van Italië. Tegen Mexico kunnen ze dan het record verbreken. . Argentinië als topfavoriet Argentinië komt als een van dé topfavorieten naar Qatar. Saudi-Arabië zou dan ook geen probleem mogen vormen voor de selectie van Lionel Scaloni. De Argentijnen verloren sinds de halve finales van de Copa America in 2019 namelijk geen enkele wedstrijd meer. Zo staat de teller op 36 wedstrijden ongeslagen. Nog één wedstrijd niet verliezen, en ze evenaren het record van Italië. Tegen Mexico kunnen ze dan het record verbreken.



clock 12:24 vooraf, 12 uur 24. Saudi-Arabië moet boven zichzelf uitstijgen. Saudi-Arabië is als een van de kleine broertjes aanwezig op dit WK. Enkel Ghana (61) staat lager op de FIFA-ranking. Toch waren ze de laatste 8 edities 6 keer van de partij. Daarin presteerde het evenwel niet bijzonder goed. Op 16 wedstrijden won het slechts 3 keer. Ze konden ook maar één keer een clean sheet houden, nota bene tegen België op het WK in 1994. . Saudi-Arabië moet boven zichzelf uitstijgen Saudi-Arabië is als een van de kleine broertjes aanwezig op dit WK. Enkel Ghana (61) staat lager op de FIFA-ranking. Toch waren ze de laatste 8 edities 6 keer van de partij. Daarin presteerde het evenwel niet bijzonder goed. Op 16 wedstrijden won het slechts 3 keer. Ze konden ook maar één keer een clean sheet houden, nota bene tegen België op het WK in 1994.

clock 12:11 vooraf, 12 uur 11. Lautaro Martinez is fundamenteel voor ons. Hij heeft ons zoveel gegeven, zowel op voetbalgebied als op menselijk vlak. . Lionel Scaloni, bondscoach Argentinië. Lautaro Martinez is fundamenteel voor ons. Hij heeft ons zoveel gegeven, zowel op voetbalgebied als op menselijk vlak. Lionel Scaloni, bondscoach Argentinië

clock 12:10 vooraf, 12 uur 10. WK voetbal 2022 Messi en Argentinië dragen de druk van de ultieme voetbalutopie: valt de puzzel samen?

clock 12:10 vooraf, 12 uur 10. Portret Saudi-Arabië. Portret Saudi-Arabië

clock 12:00 vooraf, 12 uur . Portret Argeninië. Portret Argeninië

clock 12:00 - Vooraf Vooraf, 12 uur

clock Opstelling Argentinië. Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Papu Gómez, Lionel Messi, Lautaro Martínez Opstelling Argentinië Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Papu Gómez, Lionel Messi, Lautaro Martínez

clock Opstelling Saudi-Arabië. Mohammed Al-Owais, Saud Abdulhamid, Hassan Al-Tambakti, Ali Al-Boleahi, Yasser Al-Shahrani, Salman Al-Faraj, Abdulelah Al-Malki, Mohamed Kanno, Salem Al-Dawsari, Saleh Al-Shehri, Firas Al-Buraikan Opstelling Saudi-Arabië Mohammed Al-Owais, Saud Abdulhamid, Hassan Al-Tambakti, Ali Al-Boleahi, Yasser Al-Shahrani, Salman Al-Faraj, Abdulelah Al-Malki, Mohamed Kanno, Salem Al-Dawsari, Saleh Al-Shehri, Firas Al-Buraikan