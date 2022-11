Lionel Messi voor eerste match Argentinië: "Laatste kans op wat we allemaal zo graag willen"

Dit wordt waarschijnlijk mijn laatste WK, de laatste kans om te bereiken wat we allemaal zo graag willen. We winnen veel en dat geeft iedereen veel vertrouwen. Deze groep doet me denken aan de selectie van het WK 2014. Een hechte groep, die een duidelijk doel voor ogen heeft.

vooraf, 17 uur 43. Dit wordt waarschijnlijk mijn laatste WK, de laatste kans om te bereiken wat we allemaal zo graag willen. We winnen veel en dat geeft iedereen veel vertrouwen. Deze groep doet me denken aan de selectie van het WK 2014. Een hechte groep, die een duidelijk doel voor ogen heeft. Lionel Messi.

vooraf, 17 uur 41. "Genieten gaat boven alles". Het was zowaar Lionel Messi himself die de verplichte persconferentie daags voor de eerste match van Argentinië voor zijn rekening gaf. Hij bevestigde nog eens dat zijn 5e WK ook zijn laatste wordt. "Naarmate je ouder wordt, ga je dingen anders zien. Tegenwoordig besteed ik meer aandacht aan bepaalde details die ik vroeger niet zag. Genieten gaat nu boven alles", zei de aanvoerder van de Argentijnen. De 35-jarige superster van Paris Saint-Germain sloot zondag aan bij de groepstraining, nadat hij enkele dagen individueel had getraind. "Dat was uit voorzorg, omdat ik een tik had gekregen. Maar niets bijzonders. Ik voel me fysiek erg goed en heb heel veel zin in de eerste wedstrijd. We gaan proberen zo goed mogelijk te voetballen en 3 punten te pakken." .