Argentinië wil record van Italië evenaren tegen Saudi-Arabië

vooraf, 12 uur 24. Saudi-Arabië moet boven zichzelf uitstijgen. Saudi-Arabië is als een van de kleine broertjes aanwezig op dit WK. Enkel Ghana (61) staat lager op de FIFA-ranking. Toch waren ze de laatste 8 edities 6 keer van de partij. Daarin presteerde het evenwel niet bijzonder goed. Op 16 wedstrijden won het slechts 3 keer. Ze konden ook maar één keer een clean sheet houden, nota bene tegen België op het WK in 1994. Argentinië komt als een van dé topfavorieten naar Qatar. Saudi-Arabië zou dan ook geen probleem mogen vormen voor de selectie van Lionel Scaloni. De Argentijnen verloren sinds de Copa America-finale in 2019 namelijk geen enkele wedstrijd meer. Zo staat de teller op 36 wedstrijden ongeslagen. Nog één wedstrijd niet verliezen, en ze evenaren het record van Italië. Tegen Mexico kunnen ze dan het record verbreken. .