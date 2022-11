Phil Foden verschijnt nu wel in de Engelse basis tegen Wales

vooraf, 18 uur 59. Foden in de basis bij Engeland. Veel Engelse fans begrepen niet waarom Phil Foden amper speelminuten kreeg op dit WK, maar vanavond staat de ster van Manchester City wel aan de aftrap. Hij is één van liefst vier nieuwe namen in de Engelse basis. Ook Rashford, Henderson en Walker mogen beginnen. Mount, Trippier, Saka en Sterling verhuizen naar de bank. .

clock 18:00

vooraf, 18 uur . Engeland moet zich herpakken. Als Engeland niet tegen de eerste uit groep A wil uitkomen - waarschijnlijk Nederland - dan moet het zijn positie als leider in groep B behouden. Dat hebben de Engelsen volledig zelf in handen. Als ze winnen, eindigen ze sowieso op de eerste plaats in de groep. Maar het matige gelijkspel tegen de VS doet twijfel zaaien. Het was het 12de scoreloos gelijkspel van Engeland op een WK, meer dan welk land ook, ooit. Na de verschrikkelijke Nations League campagne was er veel twijfel over Engeland, maar die konden ze wegnemen door 6-2 te winnen tegen Iran in hun eerste wedstrijd op het WK. Feit blijft wel dat Southgate en zijn manschappen de laatste 8 wedstrijden in alle competities maar 1 keer konden winnen. Het duel tegen de VS leek meer op die wedstrijden vóór het WK dan die van tegen Iran óp het WK. Kunnen ze opnieuw beter doen tegen Wales? .