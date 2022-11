LIVESTREAM: Stelt Engeland groepswinst veilig in beladen clash met Wales?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:00 eerste helft, 20 uur . Aftrap. Scheidsrechter Slavko Vincic fluit Wales-Engeland op gang. De Welshmen hebben een klein mirakel nodig, de Engelsen hebben genoeg aan een punt om door te stoten naar de 1/8e finales. . Aftrap Scheidsrechter Slavko Vincic fluit Wales-Engeland op gang. De Welshmen hebben een klein mirakel nodig, de Engelsen hebben genoeg aan een punt om door te stoten naar de 1/8e finales.

clock 19:56 vooraf, 19 uur 56. Enthousiaste zangers bij Wales en Engeland. Hen Wlad Fy Nhadau (Land van mijn vaders) wordt uit volle borst meegezongen door de spelers en supporters van Wales. Ook de Engelsen laten zich niet onbetuigd tijdens hun God Save the King. We zijn helemaal klaar voor aftrap! . Enthousiaste zangers bij Wales en Engeland Hen Wlad Fy Nhadau (Land van mijn vaders) wordt uit volle borst meegezongen door de spelers en supporters van Wales. Ook de Engelsen laten zich niet onbetuigd tijdens hun God Save the King. We zijn helemaal klaar voor aftrap!



clock 19:16 vooraf, 19 uur 16. Blijft Wales voor het eerst achter zonder zege? Wales kon op dit WK nog maar één puntje sprokkelen, tegen de VS. Niet één wedstrijd winnen op een eindtoernooi, dat is de Welshmen nog geen enkele keer overkomen. Op het WK 1958 boekte Wales één zege, op het EK 2016 won het zelfs vier keer en vier jaar later pakte het één driepunter op het EK 2020. . Blijft Wales voor het eerst achter zonder zege? Wales kon op dit WK nog maar één puntje sprokkelen, tegen de VS. Niet één wedstrijd winnen op een eindtoernooi, dat is de Welshmen nog geen enkele keer overkomen. Op het WK 1958 boekte Wales één zege, op het EK 2016 won het zelfs vier keer en vier jaar later pakte het één driepunter op het EK 2020.

clock 19:03 vooraf, 19 uur 03. Drie wissels bij Wales. Bij Wales wordt de roodgeschorste Hennessey in doel vervangen door Ward. Ook Roberts en Wilson verdwijnen uit de basis, Allen en James zijn hun vervangers. . Drie wissels bij Wales Bij Wales wordt de roodgeschorste Hennessey in doel vervangen door Ward. Ook Roberts en Wilson verdwijnen uit de basis, Allen en James zijn hun vervangers.

clock 18:59 vooraf, 18 uur 59. Foden in de basis bij Engeland. Veel Engelse fans begrepen niet waarom Phil Foden amper speelminuten kreeg op dit WK, maar vanavond staat de ster van Manchester City wel aan de aftrap. Hij is één van liefst vier nieuwe namen in de Engelse basis. Ook Rashford, Henderson en Walker mogen beginnen. Mount, Trippier, Saka en Sterling verhuizen naar de bank. . Foden in de basis bij Engeland Veel Engelse fans begrepen niet waarom Phil Foden amper speelminuten kreeg op dit WK, maar vanavond staat de ster van Manchester City wel aan de aftrap. Hij is één van liefst vier nieuwe namen in de Engelse basis. Ook Rashford, Henderson en Walker mogen beginnen. Mount, Trippier, Saka en Sterling verhuizen naar de bank.

clock 18:29 Volgt Wales voorbeeld van Rode Duivels? 14 keer stond Engeland al op de eindronde van het WK en slechts 2 keer verloor het daarbij zijn laatste groepswedstrijd. Dat gebeurde in 1950 tegen Spanje en 4 jaar geleden tegen...België. . vooraf, 18 uur 29. statistics Volgt Wales voorbeeld van Rode Duivels? 14 keer stond Engeland al op de eindronde van het WK en slechts 2 keer verloor het daarbij zijn laatste groepswedstrijd. Dat gebeurde in 1950 tegen Spanje en 4 jaar geleden tegen...België.

clock 13:03 vooraf, 13 uur 03. Wanneer stoot Wales door? Als Wales tegen Engeland met vier doelpunten verschil wint, is het sowieso geplaatst voor de volgende ronde. Met een kleinere overwinning moeten Bale en co hopen op een gelijkspel tussen Iran en de Verenigde Staten. . Wanneer stoot Wales door? Als Wales tegen Engeland met vier doelpunten verschil wint, is het sowieso geplaatst voor de volgende ronde.



Met een kleinere overwinning moeten Bale en co hopen op een gelijkspel tussen Iran en de Verenigde Staten.

clock 18:00 vooraf, 18 uur . Engeland moet zich herpakken. Als Engeland niet tegen de eerste uit groep A wil uitkomen - waarschijnlijk Nederland - dan moet het zijn positie als leider in groep B behouden. Dat hebben de Engelsen volledig zelf in handen. Als ze winnen, eindigen ze sowieso op de eerste plaats in de groep. Maar het matige gelijkspel tegen de VS doet twijfel zaaien. Het was het 12de scoreloos gelijkspel van Engeland op een WK, meer dan welk land ook, ooit. Na de verschrikkelijke Nations League campagne was er veel twijfel over Engeland, maar die konden ze wegnemen door 6-2 te winnen tegen Iran in hun eerste wedstrijd op het WK. Feit blijft wel dat Southgate en zijn manschappen de laatste 8 wedstrijden in alle competities maar 1 keer konden winnen. Het duel tegen de VS leek meer op die wedstrijden vóór het WK dan die van tegen Iran óp het WK. Kunnen ze opnieuw beter doen tegen Wales? . Engeland moet zich herpakken Als Engeland niet tegen de eerste uit groep A wil uitkomen - waarschijnlijk Nederland - dan moet het zijn positie als leider in groep B behouden. Dat hebben de Engelsen volledig zelf in handen. Als ze winnen, eindigen ze sowieso op de eerste plaats in de groep. Maar het matige gelijkspel tegen de VS doet twijfel zaaien. Het was het 12de scoreloos gelijkspel van Engeland op een WK, meer dan welk land ook, ooit. Na de verschrikkelijke Nations League campagne was er veel twijfel over Engeland, maar die konden ze wegnemen door 6-2 te winnen tegen Iran in hun eerste wedstrijd op het WK. Feit blijft wel dat Southgate en zijn manschappen de laatste 8 wedstrijden in alle competities maar 1 keer konden winnen. Het duel tegen de VS leek meer op die wedstrijden vóór het WK dan die van tegen Iran óp het WK. Kunnen ze opnieuw beter doen tegen Wales?

clock 17:45 vooraf, 17 uur 45. Moeilijke opdracht voor Wales. Wales heeft niet echt de beste papieren voor zich liggen op dit moment. Ze konden de laatste zeven wedstrijden niet meer winnen. Dat is hun langste reeks zonder overwinning sinds 2003. Specifiek tegen Engeland loopt het ook niet geweldig de laatste decennia. Ze verloren de laatste 6 wedstrijden, waarin ze 11 goals tegen kregen en zelf maar 1 keer wisten te scoren. U mag twee keer raden wie en hoe: Gareth Bale op een vrije trap. De laatste overwinning van Wales tegen Engeland dateert zelfs al van mei 1984. Toen werd het 1-0 dankzij Mark Hughes. Maar nu moeten de Welshmen winnen, anders liggen ze sowieso uit het WK. Als ze winnen, zijn ze trouwens nog niet zeker van een ticket voor de volgende ronde. Er mag dan namelijk geen winnaar zijn in de wedstrijd bij Iran en de VS. Als die wedstrijd op een gelijkspel eindigt, moet Wales hun doelpuntensaldo beter zijn dan dat van Iran (of Engeland) om effectief door te stoten. Een quasi onmogelijke opdracht dus, maar... mathematisch kan het nog! . Moeilijke opdracht voor Wales Wales heeft niet echt de beste papieren voor zich liggen op dit moment. Ze konden de laatste zeven wedstrijden niet meer winnen. Dat is hun langste reeks zonder overwinning sinds 2003. Specifiek tegen Engeland loopt het ook niet geweldig de laatste decennia. Ze verloren de laatste 6 wedstrijden, waarin ze 11 goals tegen kregen en zelf maar 1 keer wisten te scoren. U mag twee keer raden wie en hoe: Gareth Bale op een vrije trap. De laatste overwinning van Wales tegen Engeland dateert zelfs al van mei 1984. Toen werd het 1-0 dankzij Mark Hughes. Maar nu moeten de Welshmen winnen, anders liggen ze sowieso uit het WK. Als ze winnen, zijn ze trouwens nog niet zeker van een ticket voor de volgende ronde. Er mag dan namelijk geen winnaar zijn in de wedstrijd bij Iran en de VS. Als die wedstrijd op een gelijkspel eindigt, moet Wales hun doelpuntensaldo beter zijn dan dat van Iran (of Engeland) om effectief door te stoten. Een quasi onmogelijke opdracht dus, maar... mathematisch kan het nog!

clock 17:45 - Vooraf Vooraf, 17 uur 45

clock Opstelling Wales. Danny Ward, Neco Williams, Chris Mepham, Joe Rodon, Ben Davies, Gareth Bale, Joe Allen, Aaron Ramsey, Ethan Ampadu, Daniel James, Kieffer Moore Opstelling Wales Danny Ward, Neco Williams, Chris Mepham, Joe Rodon, Ben Davies, Gareth Bale, Joe Allen, Aaron Ramsey, Ethan Ampadu, Daniel James, Kieffer Moore

clock Opstelling Engeland. Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Jordan Henderson, Declan Rice, Jude Bellingham, Phil Foden, Harry Kane, Marcus Rashford Opstelling Engeland Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Jordan Henderson, Declan Rice, Jude Bellingham, Phil Foden, Harry Kane, Marcus Rashford