LIVESTREAM: Beiranvand weer in doel bij Iran, de VS moeten winnen voor kwalificatie

clock 20:00 eerste helft, 20 uur . Aftrap. Iran trapt deze bijzonder beladen wedstrijd op gang. Wie kwalificeert zich voor de 1/8e finales op dit WK?

clock 19:55 vooraf, 19 uur 55. Volksliederen. De volksliederen schallen door de boxen van het Al Thumama Stadion. Voor hun derde groepswedstrijd op dit WK zingen de meeste Iraanse spelers hun volkslied mee.

clock 19:46 vooraf, 19 uur 46. Taremi in vorm. Bij Amerika moeten ze vooral Mehdi Taremi in de gaten houden. De aanvaller van FC Porto was betrokken bij drie van de vier gemaakte goals van Iran op dit WK met twee goals en één assist.

clock 19:39 vooraf, 19 uur 39. Belgische link. Ook in deze partij is er een Belgische link. Ali Gholizadeh speelt namelijk bij Charleroi. De 26-jarige rechtsbuiten kreeg ook in de vorige twee wedstrijden speelminuten en gaf een assist in de 6-2-pandoering tegen Engeland. Beiranvand (Antwerp) en Mohammadi (Gent) hebben ook nog in de Jupiler Pro League gespeeld.

clock 19:28 vooraf, 19 uur 28. Eerdere ontmoeting. De Verenigde Staten en Iran stonden in het verleden maar één keer tegenover elkaar op een WK. In 1998 trok Iran met 2-1 aan het langste eind. Het betekende ook de uitschakeling voor de Amerikanen. Herhaalt de geschiedenis zich?

clock 19:13 vooraf, 19 uur 13. Jarige Musah. Voor Yunus Musah is het vandaag een belangrijke dag. De middenvelder van Valencia blaast vandaag 20 kaarsjes uit. Hij is meteen ook de eerste Amerikaan ooit die een WK-wedstrijd speelt op zijn verjaardag.

clock 19:09 vooraf, 19 uur 09. Twee wijzigingen bij de VS. Gregg Belharter voert twee wissels door in zijn basiself. Carter-Vickers en Sargent mogen zich gelukkig prijzen met een basisplaats.

clock 19:06 vooraf, 19 uur 06. Beiranvand weer in doel. Alireza Beiranvand is na zijn stevige botsing weer klaar voor de strijd. Hij neemt zijn plek onder de lat weer in van Hosseini. Dat is meteen ook de enige wissel van bondscoach Carlos Queiroz.

clock 17:50 vooraf, 17 uur 50. WK voetbal 2022 De meest beladen wedstrijd van het WK: bij VS - Iran gaat het om veel meer dan 3 punten

clock 12:24 vooraf, 12 uur 24. Wanneer stoot de VS door? De VS kan zich enkel plaatsen voor de volgende ronde als het wint tegen Iran.

clock 12:19 vooraf, 12 uur 19. Wanneer stoot Iran door? Iran mag niet verliezen. Bij een zege tegen de VS is Iran zeker van een ticket voor de 1/8e finales. Ook een gelijkspel volstaat, als Wales niet wint tegen Engeland.



Bij een zege tegen de VS is Iran zeker van een ticket voor de 1/8e finales. Ook een gelijkspel volstaat, als Wales niet wint tegen Engeland.

clock Opstelling Iran. Alireza Beiranvand, Ramin Rezaeian, Majid Hosseini, Morteza Pouraliganji, Milad Mohammadi, Ahmad Nourollahi, Saeid Ezatolahi, Ehsan Hajsafi, Ali Gholizadeh, Sardar Azmoun, Mehdi Taremi

clock Opstelling Verenigde Staten. Matt Turner, Sergiño Dest, Cameron Carter-Vickers, Tim Ream, Antonee Robinson, Weston McKennie, Tyler Adams, Yunus Musah, Timothy Weah, Josh Sargent, Christian Pulisic