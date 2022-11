LIVESTREAM: Buitenspel houdt Iran van verdiende voorsprong tegen Wales

clock 45+6' eerste helft, minuut 51. Rusten. We gaan de kleedkamers in. De Iraniërs begonnen met veel enthousiasme en goed voetbal aan de wedstrijd, en bekroonden dat met een doelpunt van Gholizadeh. Vanuit buitenspel, weliswaar, dus nog steeds 0-0. Naarmate de wedstrijd vorderde, kon Wales overnemen, vertragen en controleren. Kieffer Moore maakt opnieuw indruk. . Rusten We gaan de kleedkamers in. De Iraniërs begonnen met veel enthousiasme en goed voetbal aan de wedstrijd, en bekroonden dat met een doelpunt van Gholizadeh. Vanuit buitenspel, weliswaar, dus nog steeds 0-0. Naarmate de wedstrijd vorderde, kon Wales overnemen, vertragen en controleren. Kieffer Moore maakt opnieuw indruk.

clock 45+5' eerste helft eerste helft, minuut 50 match afgelopen

clock 45+4' eerste helft, minuut 49. Chaos voor de kooi van Hosseini. Taremi en Azmoun kwamen net niet toe aan schieten. Uiteindelijk probeert Nourollahi op een afvallende bal. Niet goed genoeg om Hennessey te verschalken.

clock 45+3' Gele kaart voor Joe Rodon van Wales tijdens eerste helft, minuut 48 yellow card Joe Rodon Wales

clock 45+3' Gele kaart voor Joe Rodon van Wales tijdens eerste helft, minuut 48 yellow card Joe Rodon Wales
clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Rodon verdiend geel. Joe Rodon gaat stevig door op Taremi, die net eerder op de bal was. Hij neemt de kaart aan, interessante vrije trap voor Iran.

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Azmoun net te kort. Met de rust in zicht komt Azmoun maar nét te kort om een heerlijke voorzet van Ezatolahi binnen te prikken. Ze hadden het wel verdiend.

clock 45' eerste helft, minuut 45. +4. We doen er nog vier minuten bij.

clock 45' eerste helft, minuut 45. Bale stond buitenspel op een onderschepte voorzet, en wanneer Iran wil gaan omschakelen fluit scheidsrechter Escobar voor dat buitenspel. Het tempo gaat er zo helemaal uit.

clock 42' eerste helft, minuut 42. De wedstrijd is helemaal bekoeld nu, Wales krijgt meer controle. Iran kan wel op vrije trap voorzetten, maar kapitein Haijsafi gooit de bal veel te ver.

clock 36' eerste helft, minuut 36. De match komt meer en meer in een patstelling. Aster Nzeyimana.

clock 34' eerste helft, minuut 34. Iran vergeet dat het centraal echt wel kan voetballen en probeert vooral met hoge voorzetten Azmoun te bereiken. Die is met 1m86 niet klein, maar ook geen Kieffer Moore, en dus voorlopig geen succes.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Omschakeling is te kort. Iran kan uitbreken uit de omsingeling van Wales en Azmoun wil de bal in de loop. De pass van Taremi komt achter hem, en Wales neemt de positie weer in.

clock 29' eerste helft, minuut 29. Heel erg lijkt het toch niet. Wat van de spray en de spons van de délégé, en Azmoun loopt alweer rond.

clock 27' Behandeling Azmoun. Iran houdt de adem in. Sardar Azmoun, de pilaar van het leuk voetballende Iran, is gaan zitten en heeft verzorging nodig. Hij gaat even van het veld. eerste helft, minuut 27. interruption

clock 23' eerste helft, minuut 23. Vrije trap voor Iran. Rezaeian vindt het hoofd van Azmoun, die maar net over kopt. Het tempo is ondertussen een beetje gaan liggen.

clock 23' Recordhouder Bale. Voor de tellers onder ons: Gareth Bale heeft vanaf vandaag het record van meeste Welshe caps op zijn naam staan (110). Hij laat zo Chris Gunter (109) achter zich. Met zijn 40 goals was hij ook al een tijdje topscorer voor de natie. eerste helft, minuut 23. statistics

clock 17' Buitenspel. Het feestje gaat niet door. Gholizadeh stond een half metertje te ver. Wat een mooie aanval, dat wel. eerste helft, minuut 17. offside

clock 16' eerste helft, minuut 16. Iran scoort met galavoetbal! Voor het eerst staat Iran op voorsprong, én hoe?! Een matige pass door het centrum wordt opgepikt door Gholizadeh, die een één-twee opzet met Azmoun, en dan afwerkt.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Moore kreeg bij zijn schot een Iraanse schoen in het gezicht. Beetje bloed, beetje pijn, maar hij kan wel verder spelen.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Reuzekans Moore! Bijna is daar de 1-0 voor Wales. Conner Roberts zet voor vanop rechts en Moore zet zijn voet er mooi tegen. Doelman Hosseini staat wel pal.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Opnieuw een mooie aanval van Iran. Deze keer een combinatie door het centrum met een mooie dummy van Taremi, de pass van Azmoun wordt weggetrapt.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Iraanse druk. Iran is enthousiast begonnen. Gholizadeh is flink wat te kort op een eerste voorzet, Rodon kan wegwerken voor de neus van Azmoun op de tweede. Wales lijkt onder de indruk.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Azmoun spurt door op een steekbal, maar ziet hoe Mepham met een kopduik à la Van Persie de bal in de handen van zijn keeper helpt.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Eerste keer wat gevaar. Wales neemt meters met Wilson, die Williams vindt. Zijn krul zoekt de verste kruising maar bedreigt Hosseini niet.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 11:00 eerste helft, 11 uur . Begin. Beide ploegen spelen in hun klassieke kleuren: Wales rood, Iran wit. De bal rolt!

clock 10:57 vooraf, 10 uur 57. Zingende Iraniërs. Het statement leek vooral voor maandag geweest te zijn. De spelers zingen - ingetogen, dat wel - hun volkslied mee. Tranen in de tribune voor de Iraanse hymne, zowel bij mensen die zingen als bij zij die hun lippen stijf op elkaar houden.

clock 10:55 vooraf, 10 uur 55. We zetten ons klaar voor de volksliederen. Zingen de Iraniërs vandaag opnieuw niet? De Welshmen alleszins wel.

clock 10:47 vooraf, 10 uur 47. Must win. Twee ploegen aan de aftrap die vandaag moéten winnen, als ze nog kans willen maken op de volgende ronde.

clock 10:17 vooraf, 10 uur 17. Azmoun hersteld. De Iraniërs werden weggeblazen door de Engelsen, en dus gooit Carlos Queiroz zijn ploeg om. Vijf nieuwe namen beginnen aan de wedstrijd, onder hen ook Sardar Azmoun - de Iraanse ster komt terug uit blessure. Porto-spits Taremi schuift naar de flank en ziet Gholizadeh, ons bekend van bij Charleroi, aan de overkant postvatten. Beiranvand blijft na zijn doodsmak op de bank, met een masker rond zijn ogen. Hosseini heeft zijn plaats opnieuw ingenomen.

clock 10:14 vooraf, 10 uur 14. Kieffer Moore beloond. In het Welshe team is er maar één wissel op te merken. Spurtbom Daniel James moet plaats ruimen voor Kieffer Moore. Die maakte indruk met zijn invalbeurt tegen de VS, coach Rob Page bedankt de lange spits. Moore kwam er pas in aan de rust, maar bleek dan de gevaarlijkste man op het veld.

clock 10:09 vooraf, 10 uur 09.

clock 10:03 vooraf, 10 uur 03.

clock 09:24 Bale hoopt dat iedereen in zijn thuisland naar de match zal kijken. vooraf, 09 uur 24.

clock 25-11-2022 25-11-2022.

clock 14:08 vooraf, 14 uur 08. Twijfels rond Iran-doelman Beiranvand. Aan zijn botsing met ploegmaat Majid Hosseini hield de ex-doelman van Antwerp een stevige hoofdblessure over. Hij werd uiteindelijk vervangen door Hossein Hosseini, die nog 6 goals om de oren kreeg van de Engelsen. Of Beiranvand kan spelen tegen Wales is hoogst twijfelachtig. Wel is duidelijk dat Iran maar best kan winnen om zijn kansen op de knock-outfase gaaf te houden.

clock 13:53 vooraf, 13 uur 53. Bale kan alleen record-international worden voor Wales. Met 109 wedstrijden deelt Gareth Bale sinds maandag dat record met verdediger Chris Gunter, die er ook bij is op dit WK. Die laatste kwam niet in actie en doet dat normaal gezien ook niet tegen Iran. Bale wel, en zo zou hij op eenzame hoogte komen met 110 wedstrijden. Het record van meeste doelpunten voor Wales staat al even op naam van Bale. Hij scoorde tegen de VS zijn 40e doelpunt, 12 meer dan Ian Rush.

clock 13:38 vooraf, 13 uur 38. WK-preview Iran. WK-preview Iran

clock 13:38 vooraf, 13 uur 38. WK-preview Wales. WK-preview Wales

clock 13:38 - Vooraf Vooraf, 13 uur 38

clock Opstelling Wales. Wayne Hennessey, Connor Roberts, Chris Mepham, Joe Rodon, Ben Davies, Neco Williams, Aaron Ramsey, Ethan Ampadu, Harry Wilson, Kieffer Moore, Gareth Bale Opstelling Wales Wayne Hennessey, Connor Roberts, Chris Mepham, Joe Rodon, Ben Davies, Neco Williams, Aaron Ramsey, Ethan Ampadu, Harry Wilson, Kieffer Moore, Gareth Bale

clock Opstelling Iran. Hossein Hosseini, Ramin Rezaeian, Majid Hosseini, Morteza Pouraliganji, Milad Mohammadi, Ahmad Nourollahi, Saeid Ezatolahi, Ehsan Hajsafi, Ali Gholizadeh, Sardar Azmoun, Mehdi Taremi Opstelling Iran Hossein Hosseini, Ramin Rezaeian, Majid Hosseini, Morteza Pouraliganji, Milad Mohammadi, Ahmad Nourollahi, Saeid Ezatolahi, Ehsan Hajsafi, Ali Gholizadeh, Sardar Azmoun, Mehdi Taremi