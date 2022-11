Iran krijgt pas in de 98e en 101e minuut wat het verdient tegen Wales

Na de opendeurdag tegen Engeland heeft Iran uit een ander vaatje getapt in zijn tweede WK-wedstrijd tegen Wales. Een verdiende driepunter leek niet in de Iraanse schoot te vallen, maar in de 98e en 101e minuut viel de verlossing tegen 10 Welshmen. Iran doet zo weer mee voor de 1/8e finales, Wales zit met 1 op 6 in vieze papieren.