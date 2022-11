Verzekert Engeland zich met zege tegen VS van plekje in achtste finales?

clock 14:33

vooraf, 14 uur 33. Beide Harry's zijn fit volgens Southgate. Harry Maguire moest tegen Iran nog naar de kant met wat schijnbaar een hersenschudding was. Achteraf bleek het om een ziekteverschijnsel te gaan waardoor hij wazig zicht had. Normaal gezien is Maguire volgens bondscoach Gareth Southgate dus fit genoeg om te starten. Ook Harry Kane was twijfelachtig nadat hij van het veld strompelde tegen Iran, maar scans wezen uit dat zijn enkel oké is. .