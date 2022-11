LIVESTREAM: Amerikaanse druk neemt toe, Engeland piept en kraakt

clock 83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij Verenigde Staten, Josh Sargent erin, Haji Wright eruit wissel substitution out Haji Wright substitution in Josh Sargent

clock 83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij Verenigde Staten, Giovanni Reyna erin, Timothy Weah eruit wissel substitution out Timothy Weah substitution in Giovanni Reyna

clock 82' tweede helft, minuut 82. Matige prestatie van Engeland. Ze geven niet thuis. Filip Joos. Matige prestatie van Engeland. Ze geven niet thuis. Filip Joos

clock 78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Engeland, Marcus Rashford erin, Bukayo Saka eruit wissel substitution out Bukayo Saka substitution in Marcus Rashford

clock 78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Verenigde Staten, Shaquell Moore erin, Sergiño Dest eruit wissel substitution out Sergiño Dest substitution in Shaquell Moore

clock 77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij Verenigde Staten, Brenden Aaronson erin, Weston McKennie eruit wissel substitution out Weston McKennie substitution in Brenden Aaronson

clock 76' tweede helft, minuut 76. Wissels bij de vleet. Bij het ingaan van het slotkwartier worden de kaarten nog even herschud. Bij de VS droppen ze met Aaronson nog een frisse kracht tussen de lijnen, hij vervangt McKennie. Ook Moore komt in de ploeg voor Dest. Bij Engeland lost Rashford Saka af. . Wissels bij de vleet Bij het ingaan van het slotkwartier worden de kaarten nog even herschud. Bij de VS droppen ze met Aaronson nog een frisse kracht tussen de lijnen, hij vervangt McKennie. Ook Moore komt in de ploeg voor Dest. Bij Engeland lost Rashford Saka af.

clock 71' tweede helft, minuut 71. Grealish probeert meteen zijn stempel te drukken, maar hij verslikt zich in zijn dribbel in de zestien. De dubbele wissel lijkt Engeland wel weer wat zuurstof te geven. . Grealish probeert meteen zijn stempel te drukken, maar hij verslikt zich in zijn dribbel in de zestien. De dubbele wissel lijkt Engeland wel weer wat zuurstof te geven.

clock 69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Engeland, Jordan Henderson erin, Jude Bellingham eruit wissel substitution out Jude Bellingham substitution in Jordan Henderson

clock 68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij Engeland, Jack Grealish erin, Raheem Sterling eruit wissel substitution out Raheem Sterling substitution in Jack Grealish

clock 67' tweede helft, minuut 67. Dubbele wissel. Southgate grijpt in met een dubbele wissel bij Engeland. Bellingham en Sterling worden naar de kant gehaald voor Henderson en Grealish. . Dubbele wissel Southgate grijpt in met een dubbele wissel bij Engeland. Bellingham en Sterling worden naar de kant gehaald voor Henderson en Grealish.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Hoekschop nummer 6 voor de VS. De voorzet van Pulisic gaat aan iedereen voorbij. Pickford neemt het zekere voor het onzekere en duwt de bal met zijn vingertoppen opnieuw in hoekschop. Die levert uiteindelijk niks op. . Hoekschop nummer 6 voor de VS. De voorzet van Pulisic gaat aan iedereen voorbij. Pickford neemt het zekere voor het onzekere en duwt de bal met zijn vingertoppen opnieuw in hoekschop. Die levert uiteindelijk niks op.

clock 63' tweede helft, minuut 63. Hoelang houden Maguire en Pickford Pulisic en co van zich af?

clock 62' tweede helft, minuut 62. De druk van de Amerikanen houdt aan. Mount kan Adams enkel foutief stuiten. De Amerikaanse supporters op de tribunes laten zich horen, zij zien hoe hun ploeg momenteel het voortouw neemt. . De druk van de Amerikanen houdt aan. Mount kan Adams enkel foutief stuiten. De Amerikaanse supporters op de tribunes laten zich horen, zij zien hoe hun ploeg momenteel het voortouw neemt.

clock 60' tweede helft, minuut 60. Bis en tris voor Maguire. Nieuwe hoekschop voor de Amerikanen en opnieuw is Maguire de rots in de branding bij de Engelsen. Hij kopt de bal autoritair weg, maar uiteindelijk weten de Amerikanen toch weer een corner te versieren. Ook daarop wint de knikker van Maguire de strijd. . Bis en tris voor Maguire Nieuwe hoekschop voor de Amerikanen en opnieuw is Maguire de rots in de branding bij de Engelsen. Hij kopt de bal autoritair weg, maar uiteindelijk weten de Amerikanen toch weer een corner te versieren. Ook daarop wint de knikker van Maguire de strijd.

clock 59' tweede helft, minuut 59. Maguire ontneemt Zimmerman kopbalkans. Pulisic ontbindt nog eens zijn duivels. Het schot is uiteindelijk niet veel soeps, maar de afgeweken poging levert wel de eerste hoekschop van de tweede helft op. Daarop is het toch even alle hens aan dek voor Engeland, Maguire kopt de bal weg voor de aanstormende Zimmerman. . Maguire ontneemt Zimmerman kopbalkans Pulisic ontbindt nog eens zijn duivels. Het schot is uiteindelijk niet veel soeps, maar de afgeweken poging levert wel de eerste hoekschop van de tweede helft op. Daarop is het toch even alle hens aan dek voor Engeland, Maguire kopt de bal weg voor de aanstormende Zimmerman.

clock 58' tweede helft, minuut 58. Sterling vliegt voorbij Turner.

clock 56' tweede helft, minuut 56. Engeland schuift op, maar doet dat zonder echt veel tempo te maken. Filip Joos. Engeland schuift op, maar doet dat zonder echt veel tempo te maken. Filip Joos

clock 55' tweede helft, minuut 55. Geen doelgevaar. Het is wat zoeken in de openingsfase van de tweede helft. Het doelgevaar blijft uit, de spanning blijft wel intact. . Geen doelgevaar Het is wat zoeken in de openingsfase van de tweede helft. Het doelgevaar blijft uit, de spanning blijft wel intact.

clock 52' tweede helft, minuut 52. Adams zet nog eens de gretigheid van de Amerikaanse ploeg in de verf. Met een zuivere tackle ontfutselt hij de oprukkende Saka de bal. . Adams zet nog eens de gretigheid van de Amerikaanse ploeg in de verf. Met een zuivere tackle ontfutselt hij de oprukkende Saka de bal.

clock 50' tweede helft, minuut 50. Wright snijdt vanaf links naar binnen en haalt uit, maar zijn schot wordt afgeblokt. De herneming is voor McKennie, zijn poging gaat hoog over. . Wright snijdt vanaf links naar binnen en haalt uit, maar zijn schot wordt afgeblokt. De herneming is voor McKennie, zijn poging gaat hoog over.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 21:02 tweede helft, 21 uur 02. 2e helft. Geen wissels bij de start van de tweede helft. Even goed spel, maar dan gekruid met enkele goals, daar tekenen we meteen voor. . 2e helft Geen wissels bij de start van de tweede helft. Even goed spel, maar dan gekruid met enkele goals, daar tekenen we meteen voor.

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Na een boeiende eerste helft houden Engeland en de Verenigde Staten elkaar in evenwicht. Geen doelpunten, wel kansen. De meeste waren voor de Amerikanen, Pulisic knalde de beste op de lat. . Rust Na een boeiende eerste helft houden Engeland en de Verenigde Staten elkaar in evenwicht. Geen doelpunten, wel kansen. De meeste waren voor de Amerikanen, Pulisic knalde de beste op de lat.

clock 45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

clock 45+1' Turner moet redding brengen. Het venijn zit bijna in de staart voor de Amerikanen. Mount pakt vanaf de rand van de zestien uit met een pittig schot. Turner brengt redding en werkt de bal in hoekschop. Die levert niks op. . eerste helft, minuut 46. crucial save Turner moet redding brengen Het venijn zit bijna in de staart voor de Amerikanen. Mount pakt vanaf de rand van de zestien uit met een pittig schot. Turner brengt redding en werkt de bal in hoekschop. Die levert niks op.

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Turner duwt bal in corner: "En dan eindelijk eens Mason Mount". Turner duwt bal in corner: "En dan eindelijk eens Mason Mount"

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. 1 minuut extra. Het kan ook gewoon op dit WK, er komt slechts 1 minuut bij. . 1 minuut extra Het kan ook gewoon op dit WK, er komt slechts 1 minuut bij.

clock 45' eerste helft, minuut 45. Saka mikt over. Eindelijk nog eens een prik van Engeland. Shaw zet zich goed door en legt de bal vanaf de achterlijn terug tot bij Saka. Die heeft weinig tijd en besluit van dichtbij over. . Saka mikt over Eindelijk nog eens een prik van Engeland. Shaw zet zich goed door en legt de bal vanaf de achterlijn terug tot bij Saka. Die heeft weinig tijd en besluit van dichtbij over.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Amerika blijft gas geven. Daar is Dest opnieuw. Hij zoekt het hoofd en vindt de schouder van Pulisic. Die werkt de bal niet zo gek ver naast. De Amerikanen zijn momenteel duidelijk de gevaarlijkste ploeg. . Amerika blijft gas geven Daar is Dest opnieuw. Hij zoekt het hoofd en vindt de schouder van Pulisic. Die werkt de bal niet zo gek ver naast. De Amerikanen zijn momenteel duidelijk de gevaarlijkste ploeg.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Opnieuw een dreigende actie van de Amerikanen. Dest dringt de Engelse defensie achteruit met een knappe dribbel in de zestien. Zijn schot afgeblokte schot levert uiteindelijk een hoekschop op. Engeland heeft het moeilijk. . Opnieuw een dreigende actie van de Amerikanen. Dest dringt de Engelse defensie achteruit met een knappe dribbel in de zestien. Zijn schot afgeblokte schot levert uiteindelijk een hoekschop op. Engeland heeft het moeilijk.

clock 40' eerste helft, minuut 40. Grappig beeld: McKennie droogt zijn handen met hestje van fotograaf. Grappig beeld: McKennie droogt zijn handen met hestje van fotograaf

clock 39' eerste helft, minuut 39. McKennie trekt zijn plan. Grappig beeld bij een inworp voor de Amerikanen. McKennie maakt even gebruik van een hesje van één van de fotografen om zijn handen droog te wrijven. . McKennie trekt zijn plan Grappig beeld bij een inworp voor de Amerikanen. McKennie maakt even gebruik van een hesje van één van de fotografen om zijn handen droog te wrijven.

clock 34' eerste helft, minuut 34. Pulisic treft de lat: "Ze maken er een goede match van". Pulisic treft de lat: "Ze maken er een goede match van"

clock 33' Pulisic op de lat! Amerika trekt het laken steeds meer naar zich toe. Met Saka en Trippier op zich haalt Pulisic verrassend uit, zijn schot strandt op de lat. Engeland komt opnieuw goed weg. . eerste helft, minuut 33. shot on goalpost Pulisic op de lat! Amerika trekt het laken steeds meer naar zich toe. Met Saka en Trippier op zich haalt Pulisic verrassend uit, zijn schot strandt op de lat. Engeland komt opnieuw goed weg.

clock 29' eerste helft, minuut 29. Hebben de Amerikanen vertrouwen getankt? Musah waagt zijn kans met een verre knal, maar zijn schot wijkt nog af op Rice. Pickford plukt makkelijk de bal. . Hebben de Amerikanen vertrouwen getankt? Musah waagt zijn kans met een verre knal, maar zijn schot wijkt nog af op Rice. Pickford plukt makkelijk de bal.

clock 28' eerste helft, minuut 28. McKennie haalt in één tijd uit, maar schot gaat over. McKennie haalt in één tijd uit, maar schot gaat over

clock 26' eerste helft, minuut 26. Bijna McKennie! Olala, plots een enorme kans voor de Amerikanen. McKennie wordt door de Engelsen helemaal uit het oog verloren op een prima voorzet van Weah. Hij haalt na de bots in één tijd uit, maar kan de bal niet laag houden. Hier zat veel meer in, Engeland ontsnapt. . Bijna McKennie! Olala, plots een enorme kans voor de Amerikanen. McKennie wordt door de Engelsen helemaal uit het oog verloren op een prima voorzet van Weah. Hij haalt na de bots in één tijd uit, maar kan de bal niet laag houden. Hier zat veel meer in, Engeland ontsnapt.

clock 22' 70-30. Halfweg de eerste helft heeft Engeland ruim 70 procent van het balbezit. De dominantie is dus duidelijk, maar veel vangt het team van bondscoach Southgate daar niet mee aan. Eén kans voor Kane, dat is het zo wat. . eerste helft, minuut 22. statistics 70-30 Halfweg de eerste helft heeft Engeland ruim 70 procent van het balbezit. De dominantie is dus duidelijk, maar veel vangt het team van bondscoach Southgate daar niet mee aan. Eén kans voor Kane, dat is het zo wat.

clock 21' eerste helft, minuut 21. De Amerikanen komen toch iets beter in de wedstrijd, maar de precisie ontbreekt. Een voorzet van Dest is een makkelijke vangbal voor Pickford. . De Amerikanen komen toch iets beter in de wedstrijd, maar de precisie ontbreekt. Een voorzet van Dest is een makkelijke vangbal voor Pickford.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Kansje voor de Amerikanen, Wright kopt naast. Kansje voor de Amerikanen, Wright kopt naast

clock 17' eerste helft, minuut 17. Wright kopt naast. Na de mogelijkheid voor Kane is er nu ook een eerste kansje voor de Amerikanen. Wright kan koppen op een hoge voorzet van McKennie, maar zijn poging zeilt naast. . Wright kopt naast Na de mogelijkheid voor Kane is er nu ook een eerste kansje voor de Amerikanen. Wright kan koppen op een hoge voorzet van McKennie, maar zijn poging zeilt naast.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Knappe aanval van de Engelsen, Zimmerman blokt schot van Kane. Knappe aanval van de Engelsen, Zimmerman blokt schot van Kane

clock 12' eerste helft, minuut 12. Maguire ontbindt zijn duivels met een knappe dribbel in de zestien, maar het loopt met een sisser af. Het blijft voorlopig wel éénrichtingsverkeer. . Maguire ontbindt zijn duivels met een knappe dribbel in de zestien, maar het loopt met een sisser af. Het blijft voorlopig wel éénrichtingsverkeer.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Zimmerman voorkomt kans voor Engeland. Engeland raakt een eerste keer door de Amerikaanse afweer. Bellingham geeft goed mee met Saka en die legt op zijn beurt goed terug naar Kane. De spits twijfelt niet, maar zijn schot wordt door Zimmerman in hoekschop gedevieerd. . Zimmerman voorkomt kans voor Engeland Engeland raakt een eerste keer door de Amerikaanse afweer. Bellingham geeft goed mee met Saka en die legt op zijn beurt goed terug naar Kane. De spits twijfelt niet, maar zijn schot wordt door Zimmerman in hoekschop gedevieerd.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Het zit voorlopig stevig op slot. Filip Joos. Het zit voorlopig stevig op slot. Filip Joos

clock 6' eerste helft, minuut 6. Engeland neemt het commando in de openingsminuten, bij de VS kijken ze de kat uit de boom. Het is voorlopig wel wachten op doelgevaar. . Engeland neemt het commando in de openingsminuten, bij de VS kijken ze de kat uit de boom. Het is voorlopig wel wachten op doelgevaar.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Mason Mount trapt de wedstrijd af.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De Engelse ploeg trapt de slotwedstrijd van deze 6e WK-dag op gang. Kunnen de Amerikanen een vuist maken? . Aftrap De Engelse ploeg trapt de slotwedstrijd van deze 6e WK-dag op gang. Kunnen de Amerikanen een vuist maken?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 19:56 eerste helft, 19 uur 56. Volksliederen. Eerst God Save The King en dan The Star-Spangled Banner, het zijn volksliederen die zowat iedereen kan meeneuriën. De sfeer zit meteen goed in het Al Bayt-stadion. . Volksliederen Eerst God Save The King en dan The Star-Spangled Banner, het zijn volksliederen die zowat iedereen kan meeneuriën. De sfeer zit meteen goed in het Al Bayt-stadion.

clock 19:55 eerste helft, 19 uur 55. Dit is altijd een beetje een broederstrijd. De Engelsen konden gek genoeg nog nooit winnen van de Amerikanen op een WK. Filip Joos. Dit is altijd een beetje een broederstrijd. De Engelsen konden gek genoeg nog nooit winnen van de Amerikanen op een WK. Filip Joos

clock 19:43 vooraf, 19 uur 43. Volgt Weah Patenaude en Dempsey op? Timothy Weah brak de ban voor de VS in de eerste groepswedstrijd tegen Wales. Hij kan de derde Amerikaan worden die scoort in zijn eerste twee WK-wedstrijden, na Bert Patenaude in 1930 en Clint Dempsey in 2014. . Volgt Weah Patenaude en Dempsey op? Timothy Weah brak de ban voor de VS in de eerste groepswedstrijd tegen Wales. Hij kan de derde Amerikaan worden die scoort in zijn eerste twee WK-wedstrijden, na Bert Patenaude in 1930 en Clint Dempsey in 2014.

clock 19:37 Weer 6 op 6 voor Engeland? Engeland begon uitstekend aan het toernooi met een klinkende 6-2-overwinning tegen Iran. Vanavond kan het voor de vierde keer in de WK-historie hun eerste twee wedstrijden van een WK winnen. Dat lukte de Three Lions eerder al in 1982, 2006 en 2018. . vooraf, 19 uur 37. statistics Weer 6 op 6 voor Engeland? Engeland begon uitstekend aan het toernooi met een klinkende 6-2-overwinning tegen Iran. Vanavond kan het voor de vierde keer in de WK-historie hun eerste twee wedstrijden van een WK winnen. Dat lukte de Three Lions eerder al in 1982, 2006 en 2018.

clock 19:33 Tegen Iran trof hij twee keer raak, vindt Saka vanavond opnieuw de weg naar doel? vooraf, 19 uur 33. Tegen Iran trof hij twee keer raak, vindt Saka vanavond opnieuw de weg naar doel?

clock 19:30 vooraf, 19 uur 30. Derde confrontatie op WK. Engeland tegen de VS, het is een duel dat maar zelden voorkomt. Het is pas de derde ontmoeting tussen beide landen op het WK. Amerika won de eerste confrontatie met 1-0 in 1950 en in 2010 werd het 1-1. . Derde confrontatie op WK Engeland tegen de VS, het is een duel dat maar zelden voorkomt. Het is pas de derde ontmoeting tussen beide landen op het WK. Amerika won de eerste confrontatie met 1-0 in 1950 en in 2010 werd het 1-1.

clock 19:21 Geen wissels in de basis bij Engeland. vooraf, 19 uur 21. Geen wissels in de basis bij Engeland.

clock 19:21 Eén wissel bij de Amerikanen: Wright komt in de ploeg voor Sargent. vooraf, 19 uur 21. Eén wissel bij de Amerikanen: Wright komt in de ploeg voor Sargent.

clock 25-11-2022 25-11-2022.

clock 14:33 vooraf, 14 uur 33. Beide Harry's zijn fit volgens Southgate. Harry Maguire moest tegen Iran nog naar de kant met wat schijnbaar een hersenschudding was. Achteraf bleek het om een ziekteverschijnsel te gaan waardoor hij wazig zicht had. Normaal gezien is Maguire volgens bondscoach Gareth Southgate dus fit genoeg om te starten. Ook Harry Kane was twijfelachtig nadat hij van het veld strompelde tegen Iran, maar scans wezen uit dat zijn enkel oké is. . Beide Harry's zijn fit volgens Southgate Harry Maguire moest tegen Iran nog naar de kant met wat schijnbaar een hersenschudding was. Achteraf bleek het om een ziekteverschijnsel te gaan waardoor hij wazig zicht had. Normaal gezien is Maguire volgens bondscoach Gareth Southgate dus fit genoeg om te starten. Ook Harry Kane was twijfelachtig nadat hij van het veld strompelde tegen Iran, maar scans wezen uit dat zijn enkel oké is.

clock 14:28 vooraf, 14 uur 28. WK-preview Verenigde Staten. WK-preview Verenigde Staten

clock 14:26 vooraf, 14 uur 26. WK-preview Engeland. WK-preview Engeland

clock 14:26 - Vooraf Vooraf, 14 uur 26

clock Opstelling Engeland. Jordan Pickford, Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Mason Mount, Declan Rice, Raheem Sterling, Harry Kane Opstelling Engeland Jordan Pickford, Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Mason Mount, Declan Rice, Raheem Sterling, Harry Kane

clock Opstelling Verenigde Staten. Matt Turner, Sergiño Dest, Walker Zimmerman, Tim Ream, Antonee Robinson, Weston McKennie, Tyler Adams, Yunus Musah, Timothy Weah, Haji Wright, Christian Pulisic Opstelling Verenigde Staten Matt Turner, Sergiño Dest, Walker Zimmerman, Tim Ream, Antonee Robinson, Weston McKennie, Tyler Adams, Yunus Musah, Timothy Weah, Haji Wright, Christian Pulisic