Wat speelt Wales klaar tegen Amerika in eerste WK-wedstrijd in 64 jaar?

Als we even naar de bevolkingsaantallen kijken, dan heeft Amerika een veel grotere poel om in te vissen. Er zijn zo'n 332 miljoen inwoners in Amerika, tegenover 3 miljoen Welshmen. Maar misschien leeft het spelletje toch meer in het land van Bale en co.

Weston McKennie komt met een opvallende coupe aan de aftrap. Hij liet de kleuren van zijn land in zijn haar verwerken.

Telefoontje van de president. De Amerikaanse nationale ploeg heeft er een speciale supporter bij. Nog voor ze tegen een bal hebben getrapt, nam niemand minder dan Joe Biden al contact op met zijn landgenoten. Met een kort telefoontje wilde de president de spelers een hart onder de riem steken.

Bale moet het forceren. Wales is er voor het eerst in 64 jaar nog eens bij op een WK voetbal. Het is dus voor elke Welshman iets nieuws, ook voor de 33-jarige ervaren Gareth Bale. Hij moet voorin voor de flitsen zorgen.

Uitkijken naar Pulisic. Bij Amerika leggen ze hun eieren in het mandje van sterspeler Christian Pulisic. Op zijn 24 moet de speler van Chelsea zijn team op sleeptouw nemen. Voorts zijn ook McKennie en Dest de belangrijkste namen bij de US.

Bale klaar voor zijn WK-debuut. Gareth Bale heeft in zijn carrière al een indrukwekkende prijzenkast bij elkaar gevoetbald. Vijf keer won hij de Champions League en drie keer de Spaanse competitie. Met Wales behaalde hij de halve finales van het EK in 2016 en de 1/8e finales van het EK vorige zomer. De wedstrijd tegen de VS wordt zijn eerste optreden met Wales op een WK.



De wedstrijd tegen de VS wordt zijn eerste optreden met Wales op een WK.

Scholen zullen de lessen stilleggen om onze wedstrijden te kunnen zien. Het is een enorme gebeurtenis voor onze geschiedenis. Gareth Bale.

Wales voor het eerst sinds 1958 op WK. Voor Wales is het geleden van 1958 dat ze op het WK stonden. Toen schakelde Brazilië met sterspeler Pele in de rangen de Welshman uit in de kwartfinales.

Opstelling Verenigde Staten. Matt Turner, Sergiño Dest, Walker Zimmerman, Tim Ream, Antonee Robinson, Yunus Musah, Tyler Adams, Weston McKennie, Timothy Weah, Josh Sargent, Christian Pulisic

Opstelling Wales. Wayne Hennessey, Ethan Ampadu, Joe Rodon, Ben Davies, Connor Roberts, Aaron Ramsey, Chris Mepham, Neco Williams, Harry Wilson, Gareth Bale, Daniel James