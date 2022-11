LIVE: Amerika dan toch op voorsprong, Timothy Weah (zoon van George) met de 1-0

clock 54' tweede helft, minuut 54.

Turner grabbelt er op een hoekschop wat naast, maar de doelman krijgt wel de fout mee van scheidsrechter Abdulrahman Al Jassim. Het tempo ligt wel wat hoger na de pauze omdat het van moeten is voor Wales.

clock 51' Gele kaart voor Tim Ream van Verenigde Staten tijdens tweede helft, minuut 51 yellow card Tim Ream Verenigde Staten

Wales probeert nu toch om de bakens wat te verzetten. Ze eisen in het begin van de tweede helft het balbezit wat op. Kunnen ze ook kansen creëren?

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 45' tweede helft, minuut 45. Start 2e helft. We voetballen weer in het Ahmad Bin Ali Stadion. Met een nieuwe naam bij Wales. Moore komt tussen de lijnen en moet met zijn lengte voor gevaar zorgen in de zestien van de Amerikanen.

clock 20:47 rust, 20 uur 47. Vervanging bij Wales, Kieffer Moore erin, Daniel James eruit wissel substitution out Daniel James substitution in Kieffer Moore

clock 20:51 rust, 20 uur 51. Rust. We duiken de rust in. Amerika was de beter voetballende ploeg en werd voor die aanvalslust beloond met een doelpunt van Timothy Weah. Wales zette daar maar weinig of niets tegenover.

clock 45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

clock 45+3' Gele kaart voor Chris Mepham van Wales tijdens eerste helft, minuut 48 yellow card Chris Mepham Wales

clock 45' eerste helft, minuut 45. 4' extra. We krijgen nog 4 minuten extra tijd in deze eerste helft. Het spel heeft dan ook niet echt lang stilgelegen.

clock 40' eerste helft, minuut 40. En nu Wales? Nu moeten de troepen van Robert Page wel uit hun egelstelling kruipen in de zoektocht naar de gelijkmaker. Misschien breekt dat de wedstrijd wel wat open.

clock 40' Gele kaart voor Gareth Bale van Wales tijdens eerste helft, minuut 40 yellow card Gareth Bale Wales

clock 38' eerste helft, minuut 38. Het was geen goede eerste helft van Wales. Ze hebben niets gecreëerd. Aster Nzeyimana.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Weah rondt heerlijke Amerikaanse aanval af: 1-0. Weah rondt heerlijke Amerikaanse aanval af: 1-0

clock 36' eerste helft, minuut 36. Weah maakt er 1-0 van! Timothy Weah, hij doet het dan toch. Pulisic pikt het leer op en stuurt dan zijn ploegmaat het straatje in. Weah laat die grote mogelijkheid oog in oog met Hennessey niet liggen: 1-0.

clock 36' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 36 door Timothy Weah van Verenigde Staten. 1, 0. goal Verenigde Staten Wales 55' 1 0

clock 29' eerste helft, minuut 29. Musah komt nu op de proppen met een bijzonder knappe infiltratie. Hij legt het leer goed voor Dest die meteen ook uithaalt. De ploegmaat van onder andere De Ketelaere bij Milan trapt veel te ver over. Voorlopig moeten we het hier mee doen.

clock 27' eerste helft, minuut 27. Het tempo is een pak minder dan in de eerste minuten. Aster Nzeyimana.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Wales heeft het moeilijk met het uitvoetballen en om voet te zetten op de helft van de Amerikanen. Bale is voorlopig nog niet echt in het stuk voorgekomen.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Zoon van George Weah. Timothy Weah, de zoon van George, probeert met zijn snelle flitsen op zijn rechterflank zijn naaste belager te omzeilen. Hij zorgde met een goede voorzet voor het eerste gevaar van de Amerikanen. Vader George is momenteel de president van Liberia.

clock 14' eerste helft, minuut 14. We mogen een eerste schot van de kant van Wales noteren. Ampadu probeert het na een vrije trap van ver, maar zijn schot gaat ver over.

clock 13' Gele kaart voor Weston McKennie van Verenigde Staten tijdens eerste helft, minuut 13 yellow card Weston McKennie Verenigde Staten

clock 12' eerste helft, minuut 12. En daar is gele kaart nummer twee. McKennie haalt de zeis boven, Williams is opnieuw het slachtoffer.

clock 11' eerste helft, minuut 11. We krijgen al meteen de eerste gele kaart van de partij. Dest wordt op de bon geslingerd na een tackle op Williams.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Bijna owngoal van Wales, gevolgd door uitstekende kans voor de VS. Bijna owngoal van Wales, gevolgd door uitstekende kans voor de VS

clock 11' Gele kaart voor Sergiño Dest van Verenigde Staten tijdens eerste helft, minuut 11 yellow card Sergiño Dest Verenigde Staten

clock 9' eerste helft, minuut 9. Sargent raakt de paal. Daar is het eerste gevaar van de wedstrijd. Eerst klopt Rodon zijn eigen doelman bijna waarna ook Sargent zijn kans gaat. De Amerikaan ziet zijn poging op de paal uit elkaar spatten.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Amerika versiert een eerste hoekschop in deze partij. Er vloeit echter geen gevaar uit, want bij Wales kunnen ze het leer makkelijk wegwerken.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Wat meteen opvalt bij Wales is de achterlijn. Bondscoach Rob Page kiest in balverlies voor vijf spelers achteraan. Amerika zal moeten proberen om tussen de linies te spelen.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:00 eerste helft, 20 uur . Aftrap. Amerika en Wales zijn aan hun WK begonnen. Wie gaat er meteen met de drie punten aan de haal?

clock 19:54 vooraf, 19 uur 54. De spelers betreden de grasmat van het Ahmad Bin Ali Stadion. Zo dadelijk weergalmen de volksliederen door de boxen.

clock 19:51 vooraf, 19 uur 51. Als we even naar de bevolkingsaantallen kijken, dan heeft Amerika een veel grotere poel om in te vissen. Er zijn zo'n 332 miljoen inwoners in Amerika, tegenover 3 miljoen Welshmen. Maar misschien leeft het spelletje toch meer in het land van Bale en co.

clock 19:42 vooraf, 19 uur 42. Weston McKennie komt met een opvallende coupe aan de aftrap. Hij liet de kleuren van zijn land in zijn haar verwerken.

clock 19:23 vooraf, 19 uur 23. Telefoontje van de president. De Amerikaanse nationale ploeg heeft er een speciale supporter bij. Nog voor ze tegen een bal hebben getrapt, nam niemand minder dan Joe Biden al contact op met zijn landgenoten. Met een kort telefoontje wilde de president de spelers een hart onder de riem steken.

clock 19:11 vooraf, 19 uur 11. Bale moet het forceren. Wales is er voor het eerst in 64 jaar nog eens bij op een WK voetbal. Het is dus voor elke Welshman iets nieuws, ook voor de 33-jarige ervaren Gareth Bale. Hij moet voorin voor de flitsen zorgen.

clock 19:05 vooraf, 19 uur 05. Uitkijken naar Pulisic. Bij Amerika leggen ze hun eieren in het mandje van sterspeler Christian Pulisic. Op zijn 24 moet de speler van Chelsea zijn team op sleeptouw nemen. Voorts zijn ook McKennie en Dest de belangrijkste namen bij de US.

clock 21-11-2022 21-11-2022. clock 19:10 vooraf, 19 uur 10. Bale klaar voor zijn WK-debuut. Gareth Bale heeft in zijn carrière al een indrukwekkende prijzenkast bij elkaar gevoetbald. Vijf keer won hij de Champions League en drie keer de Spaanse competitie. Met Wales behaalde hij de halve finales van het EK in 2016 en de 1/8e finales van het EK vorige zomer. De wedstrijd tegen de VS wordt zijn eerste optreden met Wales op een WK.



De wedstrijd tegen de VS wordt zijn eerste optreden met Wales op een WK.

clock 19:02 vooraf, 19 uur 02. Scholen zullen de lessen stilleggen om onze wedstrijden te kunnen zien. Het is een enorme gebeurtenis voor onze geschiedenis. Gareth Bale.

clock 18:56 vooraf, 18 uur 56. Wales voor het eerst sinds 1958 op WK. Voor Wales is het geleden van 1958 dat ze op het WK stonden. Toen schakelde Brazilië met sterspeler Pele in de rangen de Welshman uit in de kwartfinales.

clock 18:56 - Vooraf Vooraf, 18 uur 56

clock Opstelling Verenigde Staten. Matt Turner, Sergiño Dest, Walker Zimmerman, Tim Ream, Antonee Robinson, Weston McKennie, Tyler Adams, Yunus Musah, Timothy Weah, Josh Sargent, Christian Pulisic Opstelling Verenigde Staten Matt Turner, Sergiño Dest, Walker Zimmerman, Tim Ream, Antonee Robinson, Weston McKennie, Tyler Adams, Yunus Musah, Timothy Weah, Josh Sargent, Christian Pulisic

clock Opstelling Wales. Wayne Hennessey, Connor Roberts, Chris Mepham, Joe Rodon, Ben Davies, Neco Williams, Aaron Ramsey, Ethan Ampadu, Harry Wilson, Gareth Bale, Daniel James Opstelling Wales Wayne Hennessey, Connor Roberts, Chris Mepham, Joe Rodon, Ben Davies, Neco Williams, Aaron Ramsey, Ethan Ampadu, Harry Wilson, Gareth Bale, Daniel James