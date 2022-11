Engelsen zullen knielen voor de aftrap, Iraniërs zitten met protesten in thuisland in het hoofd

clock 18:24

vooraf, 18 uur 24. Engelsen zullen knielen voor de aftrap. De Engelsen zullen maandag voor de match tegen Iran opnieuw knielen voor de aftrap. "We hebben het in groep besproken en vinden dat we het moeten doen", zegt bondscoach Gareth Southgate. "Dat is waar we als team voor staan. Dit is het grootste podium." Het knielen voor de aftrap was ontstaan ten tijde van de Black Lives Matter-protesten. Tegenwoordig is het een symbool geworden voor de verdrukking van alle minderheden, zoals ook de uitgebuite arbeiders in Qatar. .