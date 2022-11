LIVESTREAM: De Jong drijft de score op, Oranje als groepswinnaar op weg naar 1/8e finales

clock 57' tweede helft, minuut 57. Alles onder controle voor onze noorderburen. Voor Qatar wordt het dan weer een aftocht in mineur. Geen enkele overwinning voor een gastland op een WK, dat is nog nooit gebeurd. . Alles onder controle voor onze noorderburen. Voor Qatar wordt het dan weer een aftocht in mineur. Geen enkele overwinning voor een gastland op een WK, dat is nog nooit gebeurd.

clock 52' tweede helft, minuut 52. Geel voor Aké. Aké plant zijn elleboog in een duel met Mohammad. Het komt hem op de eerste gele kaart van de wedstrijd te staan.

clock 52' Gele kaart voor Nathan Aké van Nederland tijdens tweede helft, minuut 52 yellow card Nathan Aké Nederland

clock 50' tweede helft, minuut 50. De Jong drijft de score op! Droomstart voor Nederland in de tweede helft! Een voorzet van Klaassen wordt door een Qatarees hoofd ongelukkig verlengd tot bij Depay. Die besluit van dichtbij pal op Barsham, maar in de herneming kan De Jong wél scoren.

clock 49' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 49 door Frenkie de Jong van Nederland. 2, 0. goal Nederland Qatar 60' 2 0

clock 46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Nederland begint als virtuele groepswinnaar aan de tweede helft. Kan Qatar nog iets laten zien in zijn laatste 45 minuten op dit WK?

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 45+4' eerste helft, minuut 49. Rust. Om wereldkampioen te worden zal het toch een pak beter moeten bij Oranje, maar de Nederlanders zijn met een 1-0-voorsprong tegen Qatar wel op weg naar de 1/8e finales. Als groepswinnaar bovendien. Gakpo maakte nog maar eens het verschil met zijn derde treffer op dit WK.

clock 45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. 3 minuten extra. Een flauwe eerste helft krijgt nog een verlengstuk van drie minuten.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Senegal op voorsprong. Ook in de andere groepswedstrijd is er intussen gescoord. Senegal is daar kort voor de rust op voorsprong gekomen dankzij een penaltydoelpunt van Sarr. Op dit moment gaan Nederland en Senegal dus naar de 1/8e finales.

clock 41' Gakpo afgevlagd. Gakpo laat zich nog eens zien met een knappe aanname op een prima doorsteekpass. Zijn schot in de draai gaat evenwel hoog over, bovendien is er terecht gefloten voor buitenspel. eerste helft, minuut 41. offside

clock 37' eerste helft, minuut 37. Het niveau neemt nog een duikje bij Nederland. Dit is toch schrijnend voor Oranje. Peter Vandenbempt. Het niveau neemt nog een duikje bij Nederland. Dit is toch schrijnend voor Oranje. Peter Vandenbempt

clock 37' eerste helft, minuut 37. Nederland laat het initiatief nu aan Qatar. Na slordig balverlies moet Van Dijk opnieuw opruimen op een gevaarlijke voorzet.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Kunststukje van Al Haydos. Al Haydos laat de Qatarese supporters even genieten met een knap hakje. Hij lanceert zo Hassan op links en die pakt uit met een prima voorzet, maar er staat niemand voor doel. Van Dijk kan simpel opruimen.

clock 29' eerste helft, minuut 29. Noppert even aan het knoeien. Daar is al de reactie van Qatar. Mohammad kan al vallend uithalen van net buiten de zestien. Geen moeilijke bal voor Noppert, maar die heeft er toch opvallend veel moeite mee.

clock 27' eerste helft, minuut 27. Plots is daar de mooie actie van Gakpo en het staat 1-0 voor Nederland. Plots is daar de mooie actie van Gakpo en het staat 1-0 voor Nederland

clock 27' eerste helft, minuut 27. Gakpo doet het weer! Hij opende de score tegen Senegal en Ecuador en Gakpo doet dat nu ook tegen Qatar! Na een tikje van Klaassen kan hij zich centraal doorzetten en hij legt de bal netjes in de hoek. Oranje staat op voorsprong.

clock 26' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 26 door Cody Gakpo van Nederland. 1, 0. goal Nederland Qatar 60' 1 0

clock 26' eerste helft, minuut 26. Depay wordt eindelijk nog eens gelanceerd in de zestien. Hij kan ook uithalen in de draai, maar zijn schot wordt nog net afgeblokt.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Volley Hassan gaat over. Qatar knutselt een kans in elkaar op de corner van Afif. Hassan neemt de bal meteen op de slof, maar hij kan zijn poging niet kadreren.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Qatar dwingt zowaar eens een hoekschop af. Oranje krijgt de bal niet meteen weg en Van Dijk moet zelfs een tweede corner toestaan.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Voorlopig geen verbetering bij Oranje in vergelijking met de vorige wedstrijden. Peter Vandenbempt. Voorlopig geen verbetering bij Oranje in vergelijking met de vorige wedstrijden. Peter Vandenbempt

clock 20' eerste helft, minuut 20. Slap Oranje. Meer dan 75 procent balbezit voor Nederland, maar Oranje slaagt er ook in deze wedstrijd voorlopig niet in om echt tempo in het spel te krijgen. Qatar houdt al bij al makkelijk stand.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Een halve kans voor Oranje. Klaassen kan koppen op een hoekschop, maar zijn poging is niet gekadreerd.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Volley van Depay zoeft over. Volley van Depay zoeft over

clock 16' eerste helft, minuut 16. Oranje is baas. Eerste hoekschop voor Nederland, dat duidelijk baas is in het openingskwartier. Maar een kans levert ook deze stilstaande fase niet op.

clock 15' eerste helft, minuut 15. De Jong haalt uit van net buiten de zestien, maar Klaassen loopt ongelukkig in de baan van het schot. Depay probeert het in één tijd in de herneming, zijn volley gaat ruim over.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Eén puntje, daar tekenen ze bij Qatar natuurlijk met beide handen voor. Peter Vandenbempt. Eén puntje, daar tekenen ze bij Qatar natuurlijk met beide handen voor. Peter Vandenbempt

clock 12' eerste helft, minuut 12. Blind blijft het proberen. Opnieuw een dreigende fase in de zestien van Qatar. Blind gooit de bal tot twee keer toe voor doel, maar zowel Gakpo als Klaassen wordt niet bereikt. Uiteindelijk landt de bal in de handen van Barsham.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Iets te veel spelonderbrekingen door felle duels in deze openingsfase. Het is wachten tot de wedstrijd echt openbreekt.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Ook Nederland versiert kans na warrige fase voor doel. Ook Nederland versiert kans na warrige fase voor doel

clock 5' Blind mikt op Barsham. Nu komt ook Oranje een eerste keer piepen. Na afgeblokte pogingen van Depay en Klaassen kan Blind van dichtbij uithalen, maar hij besluit op Barsham. eerste helft, minuut 5. crucial save

clock 4' eerste helft, minuut 4. Eerste kansje is zowaar voor Qatar. Eerste kansje is zowaar voor Qatar

clock 4' eerste helft, minuut 4. Noppert eerste keer aan het werk. De Roon speelt de bal achteraan bijzonder zwak in. Al Haydos profiteert en pikt de bal op. Hij haalt meteen van ver uit, maar recht in de handen van Noppert. Het eerste schot op doel komt zowaar van Qatar.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Depay wordt al meteen een eerste keer diep gestuurd met een uitstekende lange bal, maar hij kan niet op doel besluiten. De intenties van Oranje zijn wel meteen duidelijk.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 16:00 eerste helft, 16 uur . Aftrap. Nederland trapt zijn laatste groepswedstrijd op gang. Met een overwinning of een gelijkspel tegen Qatar stoot Oranje door naar de 1/8e finales.

clock 15:56 vooraf, 15 uur 56. Laatste keer volkslied Qatar. Het volkslied van Qatar klinkt voor het laatst op dit WK. Het gastland is zoals u weet al uitgeschakeld.

clock 15:51 vooraf, 15 uur 51. Opent Gakpo opnieuw de score? Opvallend, Cody Gakpo bracht Oranje zowel tegen Senegal als tegen Ecuador op voorsprong. Slechts drie spelers kwamen ooit in drie opeenvolgende WK-duels van Nederland tot scoren: Johan Neeskens (1974), Dennis Bergkamp (1998) en Wesley Sneijder (2010).

clock 15:45 vooraf, 15 uur 45. Meer doelgevaar van Oranje? Nederland kwam aanvallend niet uit de verf tegen Ecuador. Oranje kwam daarin tot slechts twee doelpogingen. Eén daarvan leidde wel tot het doelpunt van Gakpo.

clock 15:20 vooraf, 15 uur 20. Het WK van Qatar: een flop. Het WK van gastland Qatar heeft extra-sportief heel wat stof doen opwaaien en ook sportief zijn de prestaties van de Qatarese ploeg allerminst een succes. Qatar rijgt de twijfelachtige record aaneen op dit toernooi.



In de openingsmatch tegen Ecuador zorgde het al voor een primeur door als eerste gastland in de WK-geschiedenis (sinds 1930) te verliezen. Ook tegen Senegal ging het onderuit, waardoor het na 2 groepsduels al uitgeschakeld was. De snelste exit ooit voor een gastland op het WK.



Vandaag kan daar nog een triest record bijkomen. Geen land verloor ooit drie duels op een WK dat het zelf organiseerde. Kan Qatar die blamage nog vermijden?

clock 15:17 vooraf, 15 uur 17. Nieuw duel tegen gastland. Nederland komt al voor de vierde keer uit tegen het gastland van een WK. In 1974 en 1978 werden de finales verloren tegen respectievelijk Duitsland en Argentinië, maar in 2014 werd Brazilië verslagen in de troostfinale.

clock 15:15 Het Oranje-legioen heeft er nu al zin in. vooraf, 15 uur 15. Het Oranje-legioen heeft er nu al zin in.

clock 15:07 vooraf, 15 uur 07. 1 wissel bij Qatar. Slechts één wijziging bij Qatar. Daar moet Boudiaf plaats ruimen voor Hatem. Voorts kiest bondscoach Felix Sanchez voor dezelfde namen die aan de aftrap stonden tegen Senegal.

clock 15:01 vooraf, 15 uur 01. Depay aan de aftrap bij Oranje. Louis van Gaal voert bij Oranje twee wissels door t.o.v. de vorige groepswedstrijd tegen Ecuador. Depay komt voor het eerst op dit WK aan de aftrap en dat geldt ook voor De Roon. Koopmeiners en Bergwijn verhuizen daardoor naar de bank.

clock 12:16 vooraf, 12 uur 16. Wanneer stoot Nederland door? Met een zege of een gelijkspel tegen Qatar stoot Nederland zeker door. Ook als Ecuador wint tegen Senegal, mag Oranje hun verblijf in Qatar nog wat verlengen.



Als Nederland verliest en Ecuador wint niet, dan wordt het rekenen.



Qatar is al uitgeschakeld.

clock 29-11-2022 29-11-2022.

clock 16:30 - Vooraf Vooraf, 16 uur 30

clock Opstelling Nederland. Andries Noppert, Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Marten de Roon, Davy Klaassen, Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Memphis Depay

clock Opstelling Qatar. Meshaal Barsham, Ismail Mohammad, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Abdelkarim Hassan, Homam Ahmed, Hassan Al Haydos, Assim Madibo, Abdulaziz Hatem, Almoez Ali, Akram Afif