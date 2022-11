Zuid-Amerika versus Afrika: wie stoot er door naar de knock-outfase?

Aliou Cisse, de bondscoach van Senegal, kan zijn spelers misschien wel net dat tikkeltje extra motiveren om vol voor de overwinning te gaan. De laatste keer dat Senegal zich kwalificeerde voor de knock-outfase van de wereldbeker was namelijk in 2002, toen Cisse zelf speler was van het Senegalese elftal. Kan hij als trainer deze prestatie repliceren?

vooraf, 14 uur 45. Enner Valencia: de killer. Valencia heeft zijn start op deze wereldbeker niet gemist. Met drie goals staat hij samen met Mbappé bovenaan de topschuttersranglijst. Van de 9 schoten die hij ooit op doel schoot in een wereldbeker, gingen er dus 6 tegen de netten. Dat is een zeer degelijke 'conversion rate' van 67%. Dat zijn trouwens ook de laatste 6 goals die Ecuador als land maakte op een WK. Er waren even kopzorgen toen de spits van Ecuador met een draagberrie van het veld werd gehaald in de wedstrijd tegen Nederland. Ondertussen lijkt het al beter te gaan, want Valencia sloot al aan op de groepstraining. De verwachting is dus dat hij aan de aftrap zal staan. Bondscoach Alfaro zal hem goed kunnen gebruiken in dit belangrijke duel. .