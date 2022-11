LIVESTREAM: Sarr zet strafschop om, Senegal virtueel geplaatst voor 1/8e finales

clock 50' tweede helft, minuut 50. Vervanging bij Ecuador, Jeremy Sarmiento erin, Alan Franco eruit wissel substitution out Alan Franco substitution in Jeremy Sarmiento

clock 50' tweede helft, minuut 50. Vervanging bij Ecuador, José Cifuentes erin, Carlos Gruezo eruit wissel substitution out Carlos Gruezo substitution in José Cifuentes

clock 49' tweede helft, minuut 49. Het eerste schot tussen de palen van Ecuador is nu pas en feit. Cifuentes haalt een keer van ver uit, maar zijn schot verdwijnt in de grijparmen van Mendy. . Het eerste schot tussen de palen van Ecuador is nu pas en feit. Cifuentes haalt een keer van ver uit, maar zijn schot verdwijnt in de grijparmen van Mendy.

clock 48' tweede helft, minuut 48. Ondertussen ziet het er naar uit dat Nederland deze groep zal winnen. Het staat in die andere partij namelijk 2-0 na een doelpunt van Frenkie de Jong. . Ondertussen ziet het er naar uit dat Nederland deze groep zal winnen. Het staat in die andere partij namelijk 2-0 na een doelpunt van Frenkie de Jong.

clock 48' tweede helft tweede helft, minuut 48 match begonnen

clock 45' tweede helft, minuut 45. Start 2e helft. We voetballen weer in het Khalifa International Stadium. Bij Ecuador worden er twee nieuwe namen tussen de lijnen gegooid. Cifuentes en Sarmiento komen in de ploeg. . Start 2e helft We voetballen weer in het Khalifa International Stadium. Bij Ecuador worden er twee nieuwe namen tussen de lijnen gegooid. Cifuentes en Sarmiento komen in de ploeg.

clock 17:02 rust, 17 uur 02. Koulibaly speelt met speciale armband. Kapitein Kalidou Koulibaly draagt vandaag een speciale armband tegen Ecuador. Hij wil daarmee Papa Bouba Diop, die twee jaar geleden overleed, eren. Op de armband staat het nummer 19, dat was het shirtnummer van Diop die met drie treffers topschutter is voor Senegal op het WK. . Koulibaly speelt met speciale armband Kapitein Kalidou Koulibaly draagt vandaag een speciale armband tegen Ecuador. Hij wil daarmee Papa Bouba Diop, die twee jaar geleden overleed, eren. Op de armband staat het nummer 19, dat was het shirtnummer van Diop die met drie treffers topschutter is voor Senegal op het WK.

clock 16:52 rust, 16 uur 52. Rust. De spelers trekken de kleedkamers in. Senegal voetbalde de beste kansen bij elkaar en kwam dan ook verdiend op voorsprong. Sarr mocht scoren vanop de stip. Op dit moment ligt Ecuador uit het toernooi. . Rust De spelers trekken de kleedkamers in. Senegal voetbalde de beste kansen bij elkaar en kwam dan ook verdiend op voorsprong. Sarr mocht scoren vanop de stip. Op dit moment ligt Ecuador uit het toernooi.

clock 45+7' eerste helft eerste helft, minuut 52 match afgelopen

clock 45+4' eerste helft, minuut 49. De poppetjes gaan even aan het dansen. Sabaly en Valencia duwen elkaar wat waarna de Ecuadoraan tegen de grond gaat. Turpin lost het op zonder kaarten. . De poppetjes gaan even aan het dansen. Sabaly en Valencia duwen elkaar wat waarna de Ecuadoraan tegen de grond gaat. Turpin lost het op zonder kaarten.

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. 6' extra. We krijgen nog zes minuten extra tijd in deze eerste helft. Kan Ecuador in die periode nog een vuist maken? . 6' extra We krijgen nog zes minuten extra tijd in deze eerste helft. Kan Ecuador in die periode nog een vuist maken?

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Sarr lokt strafschop uit en trapt fraai binnen: 1-0! Sarr lokt strafschop uit en trapt fraai binnen: 1-0!

clock 45' eerste helft, minuut 45. Sarr zet de elfmeter om! Sarr lokte de strafschop uit en mag die nu ook omzetten. De Senegalees doet dat ook, want hij trapt het leer fraai binnen. Senegal zo virtueel geplaatst. . Sarr zet de elfmeter om! Sarr lokte de strafschop uit en mag die nu ook omzetten. De Senegalees doet dat ook, want hij trapt het leer fraai binnen. Senegal zo virtueel geplaatst.

clock 44' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 44 door Ismaïla Sarr van Senegal. 0, 1. penalty Ecuador Senegal 54' 0 1

clock 42' eerste helft, minuut 42. Strafschop voor Senegal! Clement Turpin wijst naar de stip, penalty voor Senegal. Hincapie haalt Sarr in de zestien neer en veroorzaakt zo de strafschop. . Strafschop voor Senegal! Clement Turpin wijst naar de stip, penalty voor Senegal. Hincapie haalt Sarr in de zestien neer en veroorzaakt zo de strafschop.

clock 38' eerste helft, minuut 38. Senegal voert de druk nu wat op. De Afrikanen leggen een fraaie combinatie op de mat, maar tot een schot op doel komt het niet. . Senegal voert de druk nu wat op. De Afrikanen leggen een fraaie combinatie op de mat, maar tot een schot op doel komt het niet.

clock 38' eerste helft, minuut 38. Kopbal van Ciss gaat over. Kopbal van Ciss gaat over

clock 36' eerste helft, minuut 36. Ecuador heeft het lastig om kansen te creëren. Er wordt dan uiteraard naar Enner Valencia gekeken, maar die staat voorlopig vooraan op een eiland. Kunnen zijn ploegmaats hem toch eens in stelling brengen? . Ecuador heeft het lastig om kansen te creëren. Er wordt dan uiteraard naar Enner Valencia gekeken, maar die staat voorlopig vooraan op een eiland. Kunnen zijn ploegmaats hem toch eens in stelling brengen?

clock 29' eerste helft, minuut 29. Galindez heeft zijn klasse nog niet moeten tonen. De grootste kansen van Senegal gingen naast. Bert Sterckx. Galindez heeft zijn klasse nog niet moeten tonen. De grootste kansen van Senegal gingen naast. Bert Sterckx

clock 28' eerste helft, minuut 28. Oranje op voorsprong. Voor wat het waard is: Nederland is in groep A net op voorsprong gekomen tegen Qatar. Gakpo was opnieuw de man van het openingsdoelpunt in de partij. . Oranje op voorsprong Voor wat het waard is: Nederland is in groep A net op voorsprong gekomen tegen Qatar. Gakpo was opnieuw de man van het openingsdoelpunt in de partij.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Sarr verovert de bal diep op de helft van Ecuador. De Senegalees snijdt naar binnen om dan uit te halen met rechts. Via een Ecuadoraans been vliegt het leer in hoekschop. Voorlopig komt het gevaar wel van de Senegalese kant. . Sarr verovert de bal diep op de helft van Ecuador. De Senegalees snijdt naar binnen om dan uit te halen met rechts. Via een Ecuadoraans been vliegt het leer in hoekschop. Voorlopig komt het gevaar wel van de Senegalese kant.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Sarr krult het leer net naast. Sarr krult het leer net naast

clock 23' eerste helft, minuut 23. Preciado loopt weer tussen de lijnen en pakt nu zelfs uit met een fraai hakje. De pijn lijkt dus al verleden tijd. . Preciado loopt weer tussen de lijnen en pakt nu zelfs uit met een fraai hakje. De pijn lijkt dus al verleden tijd.

clock 21' Blessure Preciado? Het spel ligt even stil omdat Preciado tegen de grasmat ligt. De flankverdediger van Genk verbijt de pijn. Zit zijn wedstrijd er al op? . eerste helft, minuut 21. injury Blessure Preciado? Het spel ligt even stil omdat Preciado tegen de grasmat ligt. De flankverdediger van Genk verbijt de pijn. Zit zijn wedstrijd er al op?

clock 15' eerste helft, minuut 15. Galindez moet nu wel ingrijpen. Pape Gueye schiet vanuit een wel heel erg scherpe hoek. De doelman heeft er geen moeite mee. . Galindez moet nu wel ingrijpen. Pape Gueye schiet vanuit een wel heel erg scherpe hoek. De doelman heeft er geen moeite mee.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Ndiaye maakt zich goed vrij en kan dan aanleggen richting doel. Zijn schot zwaait naast de kooi van Galindez. De doelman van Ecuador is nog niet tussenbeide gekomen, maar dat kan ook van Mendy gezegd worden. . Ndiaye maakt zich goed vrij en kan dan aanleggen richting doel. Zijn schot zwaait naast de kooi van Galindez. De doelman van Ecuador is nog niet tussenbeide gekomen, maar dat kan ook van Mendy gezegd worden.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Ook een keertje Ecuador. Enner Valencia zet zich achter een een vrije trap, maar die wordt afgeblokt. Dat gebeurt ook bij de volgende kans voor de spits van Fenerbahçe. . Ook een keertje Ecuador. Enner Valencia zet zich achter een een vrije trap, maar die wordt afgeblokt. Dat gebeurt ook bij de volgende kans voor de spits van Fenerbahçe.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Dia voorlangs. Daar is de volgende grote kans al voor Senegal. Dia wordt prima diepgestuurd en hij viseert de verste hoek. Ook dit keer wordt het schot niet gekadreerd. Ecuador is wel gewaarschuwd. . Dia voorlangs Daar is de volgende grote kans al voor Senegal. Dia wordt prima diepgestuurd en hij viseert de verste hoek. Ook dit keer wordt het schot niet gekadreerd. Ecuador is wel gewaarschuwd.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Opnieuw een grote kans voor Senegal: Dia trapt voorlangs. Opnieuw een grote kans voor Senegal: Dia trapt voorlangs

clock 6' eerste helft, minuut 6. Koulibaly maakt het zijn eigen doelman wat moeilijk met een slechte terugspeelbal. De doelman van Chelsea kan een hoekschop nog net voorkomen zodat de verdediger opgelucht kan ademhalen. . Koulibaly maakt het zijn eigen doelman wat moeilijk met een slechte terugspeelbal. De doelman van Chelsea kan een hoekschop nog net voorkomen zodat de verdediger opgelucht kan ademhalen.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Meteen een enorme kans. Het stond al ei zo na 0-1. Bij Senegal vertrekt er op links een uitstekende voorzet die Gueye ook bereikt. In de zestien van Ecuador trapt Idrissa het leer naast. Dat schot had altijd tussen de palen gemoeten. . Meteen een enorme kans Het stond al ei zo na 0-1. Bij Senegal vertrekt er op links een uitstekende voorzet die Gueye ook bereikt. In de zestien van Ecuador trapt Idrissa het leer naast. Dat schot had altijd tussen de palen gemoeten.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Idrissa laat meteen een grote kans liggen. Idrissa laat meteen een grote kans liggen

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 16:00 eerste helft, 16 uur . Aftrap. We zijn begonnen aan de uiterst belangrijke partij. Wie stoot er in groep A door naar de 1/8e finales? Ecuador heeft genoeg aan een gelijkspel, dat kan dus niet van Senegal gezegd worden. . Aftrap We zijn begonnen aan de uiterst belangrijke partij. Wie stoot er in groep A door naar de 1/8e finales? Ecuador heeft genoeg aan een gelijkspel, dat kan dus niet van Senegal gezegd worden.

clock 15:54 vooraf, 15 uur 54. De 22 spelers betreden de grasmat van het Khalifa International Stadion. Zo dadelijk weerklinken de volksliederen door de boxen. . De 22 spelers betreden de grasmat van het Khalifa International Stadion. Zo dadelijk weerklinken de volksliederen door de boxen.

clock 15:40 vooraf, 15 uur 40. Beide landen konden zich in het verleden nog maar één keer plaatsen voor de knock-outfase. Voor Ecuador gebeurde dat in 2006, Senegal klaarde dat klusje in 2002. Bondscoach Aliou Cissé was 20 jaar geleden nog speler van Senegal. . Beide landen konden zich in het verleden nog maar één keer plaatsen voor de knock-outfase. Voor Ecuador gebeurde dat in 2006, Senegal klaarde dat klusje in 2002. Bondscoach Aliou Cissé was 20 jaar geleden nog speler van Senegal.

clock 15:30 vooraf, 15 uur 30. Record voor Enner Valencia? Enner Valencia kan straks geschiedenis schrijven. Als hij als eerste Ecuadoriaan kan scoren tegen Senegal dan is hij de eerste die 7 opeenvolgende WK-doelpunten kan maken voor zijn land. Nu moet hij het record (6 opeenvolgende treffers) nog met Eusebio, Paulo Rossi en Oleg Salenko delen. . Record voor Enner Valencia? Enner Valencia kan straks geschiedenis schrijven. Als hij als eerste Ecuadoriaan kan scoren tegen Senegal dan is hij de eerste die 7 opeenvolgende WK-doelpunten kan maken voor zijn land. Nu moet hij het record (6 opeenvolgende treffers) nog met Eusebio, Paulo Rossi en Oleg Salenko delen.

clock 15:18 vooraf, 15 uur 18. Primeur voor Ecuador. Ecuador kijkt voor de eerste keer op een WK een Afrikaanse ploeg in de ogen. Senegal speelde dan weer twee keer tegen een Zuid-Amerikaans team. In 2002 tegen Uruguay (3-3) en in 2018 tegen Colombia (0-1-nederlaag). Het ging ook telkens om de laatste groepswedstrijd. . Primeur voor Ecuador Ecuador kijkt voor de eerste keer op een WK een Afrikaanse ploeg in de ogen. Senegal speelde dan weer twee keer tegen een Zuid-Amerikaans team. In 2002 tegen Uruguay (3-3) en in 2018 tegen Colombia (0-1-nederlaag). Het ging ook telkens om de laatste groepswedstrijd.

clock 15:13 vooraf, 15 uur 13. Drie nieuwe namen bij Senegal. Aliou Cissé opteert dan weer voor drie nieuwe spelers in zijn elftal. Pape Gueye, Pathe Ciss en Iliman Ndiaye mogen vandaag starten. Die laatste is niet te verwarren met Anderlecht-speler Moussa Ndiaye. Hij zit namelijk opnieuw op de bank. . Drie nieuwe namen bij Senegal Aliou Cissé opteert dan weer voor drie nieuwe spelers in zijn elftal. Pape Gueye, Pathe Ciss en Iliman Ndiaye mogen vandaag starten. Die laatste is niet te verwarren met Anderlecht-speler Moussa Ndiaye. Hij zit namelijk opnieuw op de bank.

clock 15:06 vooraf, 15 uur 06. Twee wissels bij Ecuador. Na het gelijkspel tegen Nederland voert bondscoach Gustavo Alfaro twee wijzigingen door in zijn elftal. Gruezo en Franco komen zo in de ploeg. . Twee wissels bij Ecuador Na het gelijkspel tegen Nederland voert bondscoach Gustavo Alfaro twee wijzigingen door in zijn elftal. Gruezo en Franco komen zo in de ploeg.

clock 12:09 vooraf, 12 uur 09. Wanneer stoot Senegal door? Bij een zege tegen Ecuador haalt Senegal zeker de volgende ronde. Ook een gelijkspel kan volstaan, maar dan moet Nederland met minstens 2 doelpunten verschil verliezen tegen Qatar. . Wanneer stoot Senegal door? Bij een zege tegen Ecuador haalt Senegal zeker de volgende ronde.



Ook een gelijkspel kan volstaan, maar dan moet Nederland met minstens 2 doelpunten verschil verliezen tegen Qatar.

clock 12:08 vooraf, 12 uur 08. Wanneer stoot Ecuador door? Ecuador gaat altijd door naar de 1/8e finales als het wint of gelijkspeelt tegen Senegal. Als de Zuid-Amerikanen verliezen, dan moeten ze rekenen op een zware nederlaag van Nederland tegen Qatar. . Wanneer stoot Ecuador door? Ecuador gaat altijd door naar de 1/8e finales als het wint of gelijkspeelt tegen Senegal.



Als de Zuid-Amerikanen verliezen, dan moeten ze rekenen op een zware nederlaag van Nederland tegen Qatar.

clock 12:08 - Vooraf Vooraf, 12 uur 08

clock Opstelling Ecuador. Hernán Galindez, Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Alan Franco, Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata, Michael Estrada, Enner Valencia Opstelling Ecuador Hernán Galindez, Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Alan Franco, Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata, Michael Estrada, Enner Valencia

clock Opstelling Senegal. Édouard Mendy, Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Ismail Jakobs, Iliman Ndiaye, Pathé Ciss, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Ismaïla Sarr, Boulaye Dia Opstelling Senegal Édouard Mendy, Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Ismail Jakobs, Iliman Ndiaye, Pathé Ciss, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Ismaïla Sarr, Boulaye Dia