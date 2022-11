LIVESTREAM: Senegal op voorsprong na mistasten achteraan bij Qatar

Het duel tussen de Senegalezen en Qatari's is ook een clash tussen de kampioen van Afrika en die van Azië. "Het wordt een zeer intense wedstrijd tussen twee formaties met de rug tegen de muur. Ondanks alles zijn we sereen en kalm", verzekerde Cissé nog.



De voormalige Genkse verdediger Kalidou Koulibaly, die ook aanwezig was op de persconferentie, gelooft dat zijn team "in staat is om zes punten te pakken" en zich te kwalificeren voor de achtste finales. "We begonnen met een tegenslag en staan met onze rug tegen de muur, maar hier zullen we de echte leeuwen zien. We zijn er klaar voor."

Ook al kan Senegal op het veld niet rekenen op sterspeler Sadio Mané, neemt de spits van Bayern München op zijn eigen manier deel aan het WK in Qatar. "Hij stuurt elke dag berichtjes en hoort van ons. Ook als hij er niet is, is hij vanop een afstand wel bij ons", vertelde de Chelsea-verdediger.