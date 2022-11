Nederland is alvast gewaarschuwd: "We zullen lopen en vechten tot het einde"

clock 14:13

vooraf, 14 uur 13. Vraagtekens over Valencia. Het is nog onduidelijk of prijsschutter Enner Valencia bij Ecuador in actie zal komen. "We kijken er vandaag weer naar", lichtte de Ecuadoriaanse bondscoach toe. "We moeten de laatste training afwachten en dan verder kijken." Valencia scoorde zondag beide goals in de 0-2 overwinning van Ecuador tegen Qatar. De 33-jarige aanvaller van Fenerbahçe werd tegen Qatar gewisseld na een klap op zijn enkel. "Hij heeft geen blessure, dat is goed. Maar het was een zware klap. Zoiets heeft altijd gevolgen", besloot Alfaro. .