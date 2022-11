Van Dijk had gehoopt op titanengevecht met ex-ploegmaat Mané: "Ik vind het heel triest"

We kunnen niet verbergen hoe belangrijk Sadio Mané is voor onze nationale ploeg, maar desondanks zijn we een geoliede machine. We hebben ook al matchen zonder Sadio gewonnen, zij het niet zo belangrijke als deze.

vooraf, 17 uur 53. We kunnen niet verbergen hoe belangrijk Sadio Mané is voor onze nationale ploeg, maar desondanks zijn we een geoliede machine. We hebben ook al matchen zonder Sadio gewonnen, zij het niet zo belangrijke als deze. Aliou Cissé, bondscoach Senegal.

vooraf, 17 uur 43. Nederland vermoedelijk met Gakpo en Noppert. Bondscoach Louis van Gaal was in zijn persconferentie aan de vooravond van de match tegen Senegal verrassend open over zijn vermoedelijke basiselftal. "Ik vind altijd dat er een balans moet zijn tussen creatieve spelers en 'loyale' spelers." "Gakpo is creatiever dan Klaassen, die meer een teamspeler is. Als Memphis (Depay) niet meedoet, hebben we een creatieve speler minder. Aangezien Janssen niet echt een creatieve speler is, is het logisch dat Gakpo zal spelen." Daarnaast lijkt het erop dat Andries Noppert in doel verrassend de voorkeur krijgt op Justin Bijlow en Remko Pasveer. "Maar ik geef nooit de opstelling prijs", bond Van Gaal plots in. .