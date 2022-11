Nederland speelt met doelman Noppert, Janssen in de spits

clock 16:13 vooraf, 16 uur 13.

clock 15:59 vooraf, 15 uur 59.

clock 10:32 vooraf, 10 uur 32. Van Dijk speelt zonder One Love-band. De Nederlandse aanvoerder Virgil van Dijk speelt zo meteen (om 17 uur) de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK voetbal tegen Senegal zonder de One Love-band om zijn bovenarm. De Nederlandse voetbalbond (KNVB) en de selectie van Oranje hebben dat besloten omdat de FIFA de verdediger anders meteen een gele kaart geeft. De voetbalbond en selectie van bondscoach Louis van Gaal wilden met de One Love-band graag een positieve boodschap uitdragen, voor verbinding en tegen alle vormen van discriminatie. Ook Engeland, Wales, België, Zwitserland, Duitsland en Denemarken steunen die actie. Het is nog niet bekend hoe zij op de sancties van de FIFA reageren. Eden Hazard droeg de One Love-armband vrijdag in de vriendschappelijke interland tegen Egypte. Het is nog niet bekend of hij de band woensdag in de eerste groepsmatch op het WK tegen Canada ook zal dragen. De Franse aanvoerder Hugo Lloris zag al af van het dragen van de armband. Manuel Neuer (Duitsland) wil voet bij stuk houden. . Van Dijk speelt zonder One Love-band De Nederlandse aanvoerder Virgil van Dijk speelt zo meteen (om 17 uur) de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK voetbal tegen Senegal zonder de One Love-band om zijn bovenarm. De Nederlandse voetbalbond (KNVB) en de selectie van Oranje hebben dat besloten omdat de FIFA de verdediger anders meteen een gele kaart geeft. De voetbalbond en selectie van bondscoach Louis van Gaal wilden met de One Love-band graag een positieve boodschap uitdragen, voor verbinding en tegen alle vormen van discriminatie. Ook Engeland, Wales, België, Zwitserland, Duitsland en Denemarken steunen die actie. Het is nog niet bekend hoe zij op de sancties van de FIFA reageren. Eden Hazard droeg de One Love-armband vrijdag in de vriendschappelijke interland tegen Egypte. Het is nog niet bekend of hij de band woensdag in de eerste groepsmatch op het WK tegen Canada ook zal dragen. De Franse aanvoerder Hugo Lloris zag al af van het dragen van de armband. Manuel Neuer (Duitsland) wil voet bij stuk houden.



clock 08:02 vooraf, 08 uur 02. WK in Qatar: Nederland. WK in Qatar: Nederland

clock 08:01 vooraf, 08 uur 01. WK in Qatar: Senegal. WK in Qatar: Senegal

clock 21-11-2022 21-11-2022.

clock 17:53 vooraf, 17 uur 53. We kunnen niet verbergen hoe belangrijk Sadio Mané is voor onze nationale ploeg, maar desondanks zijn we een geoliede machine. We hebben ook al matchen zonder Sadio gewonnen, zij het niet zo belangrijke als deze. Aliou Cissé, bondscoach Senegal. We kunnen niet verbergen hoe belangrijk Sadio Mané is voor onze nationale ploeg, maar desondanks zijn we een geoliede machine. We hebben ook al matchen zonder Sadio gewonnen, zij het niet zo belangrijke als deze. Aliou Cissé, bondscoach Senegal

clock 17:51 vooraf, 17 uur 51. WK voetbal 2022 Anderlecht-linksachter N'Diaye mag op valreep mee met Senegal naar WK

clock 17:43 vooraf, 17 uur 43. Nederland vermoedelijk met Gakpo en Noppert. Bondscoach Louis van Gaal was in zijn persconferentie aan de vooravond van de match tegen Senegal verrassend open over zijn vermoedelijke basiselftal. "Ik vind altijd dat er een balans moet zijn tussen creatieve spelers en 'loyale' spelers." "Gakpo is creatiever dan Klaassen, die meer een teamspeler is. Als Memphis (Depay) niet meedoet, hebben we een creatieve speler minder. Aangezien Janssen niet echt een creatieve speler is, is het logisch dat Gakpo zal spelen." Daarnaast lijkt het erop dat Andries Noppert in doel verrassend de voorkeur krijgt op Justin Bijlow en Remko Pasveer. "Maar ik geef nooit de opstelling prijs", bond Van Gaal plots in. . Nederland vermoedelijk met Gakpo en Noppert Bondscoach Louis van Gaal was in zijn persconferentie aan de vooravond van de match tegen Senegal verrassend open over zijn vermoedelijke basiselftal. "Ik vind altijd dat er een balans moet zijn tussen creatieve spelers en 'loyale' spelers."



"Gakpo is creatiever dan Klaassen, die meer een teamspeler is. Als Memphis (Depay) niet meedoet, hebben we een creatieve speler minder. Aangezien Janssen niet echt een creatieve speler is, is het logisch dat Gakpo zal spelen."



Daarnaast lijkt het erop dat Andries Noppert in doel verrassend de voorkeur krijgt op Justin Bijlow en Remko Pasveer. "Maar ik geef nooit de opstelling prijs", bond Van Gaal plots in.

clock 17:40 vooraf, 17 uur 40. Ik heb Sadio de dag na zijn blessure meteen gebeld. Er waren zoveel geruchten en ik wou als vriend weten hoe het zat. Er was nog een beetje hoop, maar het heeft helaas niet mogen zijn. Ik vind het heel triest voor hem. Virgil van Dijk (Nederland). Ik heb Sadio de dag na zijn blessure meteen gebeld. Er waren zoveel geruchten en ik wou als vriend weten hoe het zat. Er was nog een beetje hoop, maar het heeft helaas niet mogen zijn. Ik vind het heel triest voor hem. Virgil van Dijk (Nederland)

clock 17:40 - Vooraf Vooraf, 17 uur 40

clock Opstelling Senegal. Édouard Mendy, Youssouf Sabaly, Pape Abou Cissé, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Cheikhou Kouyaté, Nampalys Mendy, Idrissa Gueye, Krépin Diatta, Boulaye Dia, Ismaïla Sarr Opstelling Senegal Édouard Mendy, Youssouf Sabaly, Pape Abou Cissé, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Cheikhou Kouyaté, Nampalys Mendy, Idrissa Gueye, Krépin Diatta, Boulaye Dia, Ismaïla Sarr

clock Opstelling Nederland. Andries Noppert, Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Steven Berghuis, Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Vincent Janssen, Steven Bergwijn Opstelling Nederland Andries Noppert, Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Steven Berghuis, Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Vincent Janssen, Steven Bergwijn