LIVESTREAM: Ecuador heeft geen moeite met flauw Qatar

clock 79' tweede helft, minuut 79. Sarmiento mist een opgelegde kans, maar hoeft niet te wanhopen. Zelfs al had hij gescoord, had de VAR de goal teruggedraaid wegens buitenspel.

clock 78' tweede helft, minuut 78. Veel sfeer is er ook niet in het stadion. Stef Wijnants.

clock 78' Gele kaart voor Akram Afif van Qatar tijdens tweede helft, minuut 78

clock 77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij Ecuador, José Cifuentes erin, Enner Valencia eruit

clock 76' Exit Valencia. Valencia geeft zijn aanvoerdersband af en strompelt naar de kant. Hij heeft deze wedstrijd beslist met zijn twee doelpunten en neemt geen risico's met zijn zere knie. tweede helft, minuut 76.

clock 76' tweede helft, minuut 76. Een zeldzaam kansje in de 2e helft.

clock 75' tweede helft, minuut 75. Een woest schot van Afif belandt in de tribune.

clock 72' tweede helft, minuut 72. Waad (geboren in Irak) en Muntari (geboren in Ghana) zijn de verse krachten voor Qatar.

clock 72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Qatar, Mohammed Muntari erin, Almoez Ali eruit

clock 71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Qatar, Mohammed Waad erin, Hassan Al Haydos eruit

clock 71' tweede helft, minuut 71. Geen gevaar. Het is toch bijzonder pover wat Qatar hier op de mat legt. Het thuisland gaat eindelijk wisselen.

clock 68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij Ecuador, Jeremy Sarmiento erin, Romario Ibarra eruit

clock 67' tweede helft, minuut 67. Sarmiento staat klaar om in te vallen bij Ecuador, dat zichzelf en eigenlijk iedereen wat in het slaap aan het wiegen is.

clock 65' Veel Qatarezen zijn al naar huis vertrokken. tweede helft, minuut 65.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Ro-Ro maakt heel wat meters om een verre voorzet in te koppen. De bal vliegt naast, maar de fans schrikken toch even op.

clock 61' Preciado geraakt. Er gebeurt bitter weinig na de rust. Preciado heeft nu wel verzorging nodig. Spijtig, want de Genkenaar is aan een puike wedstrijd bezig. tweede helft, minuut 61.

clock 58' tweede helft, minuut 58. Op dit moment is het een spelletje van kat en muis. Ecuador heeft geen enkele moeite met dit flauwe Qatar. De bal rolt rustig van voet naar voet.

clock 56' Gele kaart voor Jhegson Méndez van Ecuador tijdens tweede helft, minuut 56

clock 56' tweede helft, minuut 56. Toch ook eens een goeie redding van de Qatarese doelman.

clock 56' Geen 0-3! Als het goed is, zeggen we het ook. Al-Sheeb houdt een plaatsbal van Ibarra uit de verste hoek, al had die laatste niet eerst terug moeten kappen. tweede helft, minuut 56.

clock 54' tweede helft, minuut 54. Plata zet zich knap door. Jammer genoeg voor hem lopen Estrada en Valencia elkaar een beetje in de weg.

clock 52' tweede helft, minuut 52. Ecuador controleert. Er is wel wat dreiging geweest sinds de 0-2, maar vooral controle van Ecuador. Als Qatar werkelijk zo zwak is, is het misschien eerder aangewezen om door te drukken met het oog op het doelsaldo.

clock 48' tweede helft, minuut 48. Dezelfde elf Qatarezen staan nog op het veld. Opmerkelijk.

clock 46' tweede helft, minuut 46. De tweede helft is begonnen. Kan Qatar verder gezichtsverlies vermijden, of dendert de trein van Ecuador gewoon voort?

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 18:01 rust, 18 uur 01. Het niveauverschil is toch wel heel groot. Franky Van der Elst.

clock 45+6' eerste helft, minuut 51. Rust! Plankenkoorts, of toch gewoon niet goed genoeg? Qatar gaat in zijn eerste speelhelft op een wereldkampioenschap pijnlijk kopje onder tegen een energiek Ecuador.

clock 45+6' eerste helft eerste helft, minuut 51 match afgelopen

clock 45+5' eerste helft, minuut 50. Bijna Ali! Vlak voor de rust mag Almoez Ali plots helemaal vrij koppen. Hij heeft amper een bal geraakt, dat is misschien een excuus voor zijn vreselijke misser.

clock 45+5' eerste helft, minuut 50. Onwaarschijnlijk! Qatarese spits heeft maar binnen te koppen, maar mikt naast.

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Qatar heeft wat vaker de bal, maar de daadkracht ontbreekt.

clock 45' eerste helft, minuut 45. Ecuador heeft deze eerste helft met de vingers in de neus afgewerkt. Stef Wijnants.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Het doet pijn, maar Valencia lijkt voort te kunnen.

clock 43' Probleem voor Valencia? Dit kan een flinke streep door de rekening van Ecuador zijn. Valencia, de man van de goals, blijft liggen en grijpt naar zijn knie. Overstrekt? eerste helft, minuut 43.

clock 41' eerste helft, minuut 41. De ervaring van Valencia, samen met het jonge geweld van zijn ploegmaats, geeft de doorslag in deze eerste helft. Als Afif een keer vrijheid en ruimte heeft, wordt hij snel omsingeld.

clock 38' 0. Qatar is nog geen enkele keer in de rechthoek van Ecuador geweest. Doelman Galindez kan gerust een tukje doen. eerste helft, minuut 38.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Felix Sanchez, de Spaanse bondscoach van Qatar, heeft straks aan een kwartier niet genoeg om zijn elftal bij te sturen. Hij zal vooral het zelfvertrouwen opnieuw moeten opbouwen. Er zit geen fut in.

clock 36' Gele kaart voor Karim Boudiaf van Qatar tijdens eerste helft, minuut 36

clock 33' Een goal met een Belgisch tintje! eerste helft, minuut 33.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Valencia kopt Ecuador op 0-2.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Opnieuw Valencia! Een hattrick! Of toch bijna. Enner Valencia kopt bijzonder hard en precies raak. Qatar hangt met haken en ogen aan elkaar en is simpelweg te slap. Een enorme tegenvaller.

clock 31' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 31 door Enner Valencia van Ecuador. 0, 2.

clock 29' Gele kaart voor Moisés Caicedo van Ecuador tijdens eerste helft, minuut 29

clock 29' eerste helft, minuut 29. Ibarra is gretiger en sterker dan zijn tegenstander, maar schiet dan overhaast en slordig. Even later maakt Caicedo, ex-Beerschot, een stevige overtreding die hem geel kost.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Afif laat zich uitzakken om de Qatarese motor op gang te krijgen.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Qatar met twijfels. Ecuador heeft de touwtjes stevig in handen. De Zuid-Amerikanen laten Qatar op geen enkel moment in hun spel komen.

clock 22' Gele kaart voor Almoez Ali van Qatar tijdens eerste helft, minuut 22

clock 21' eerste helft, minuut 21. De hoogst ongelukkige Al-Sheeb knalt hard tegen Estrada aan. De verzorgers moeten gelukkig niet in actie komen.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Ecuador duikt opnieuw gevaarlijk op voor doel.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Doelman van Qatar gaat opnieuw in de fout, Valencia scoort vanaf de stip de 0-1.

clock 17' Batsman kijkt en leeft mee. Hij is bij Fenerbahçe ploegmaat van Valencia. eerste helft, minuut 17.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Toch de 0-1! Deze keer zal niemand hem zijn pleziertje afnemen. Enner Valencia zet Ecuador nu wél op voorsprong, hij duwt de strafschop ijzig kalm in doel. Verdiend.

clock 16' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 16 door Enner Valencia van Ecuador. 0, 1.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Strafschop voor Ecuador! Valencia kapt zich langs Al-Sheeb, maar die vloert hem. Geen geweldige start voor de doelman van Qatar.

clock 15' Gele kaart voor Saad Al Sheeb van Qatar tijdens eerste helft, minuut 15

clock 14' eerste helft, minuut 14. We hebben de computerbeelden te zien gekregen van de buitenspelfase. Het moet gezegd, daarop loopt assistgever Estrada met een half been voorbij de lijn.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Qatar is erg goed weggekomen, maar de defensieve onzekerheid van het thuisland is wel al duidelijk.

clock 7' Op zijn minst een betwistbare beslissing... eerste helft, minuut 7.

clock 5' Geen goal! Toch even kijken of het een geldig doelpunt is. Dat duurt vrij lang... En de 0-1 wordt afgekeurd! Buitenspel, blijkbaar. eerste helft, minuut 5.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Blunderende doelman van Qatar mag VAR danken voor snelle afgekeurde goal.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Valencia kopt raak! Koude douche voor Qatar! Doelman Al-Sheeb wappert wild met zijn armen, maar zit er glad naast. Valencia staat niet verrassend op de juiste plek om in te koppen.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! De volksliederen galmen nog na, maar nu is het tijd voor voetbal! Qatar en Ecuador zijn geen klinkende namen, maar dat betekent niet dat deze openingsmatch geen knaller kan worden.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 16:57 vooraf, 16 uur 57. Passionele Ecuadoranen en ingetogen Qatarezen bij de volksliederen. Ze lijken er allemaal klaar voor.

clock 16:52 vooraf, 16 uur 52. Sinds 2006 heeft slechts één Ecuadoraan gescoord op een wereldkampioenschap. Enner Valencia maakte alle drie de goals voor zijn land in 2014 in Brazilië. Komt het vandaag weer van hem?

clock 16:49 vooraf, 16 uur 49. Ecuador brengt direct en intens voetbal. Imke Courtois.

clock 16:41 vooraf, 16 uur 41. Qatar is een leuke, technische ploeg met een paar goeie spelers. Youri Mulder.

clock 16:32 vooraf, 16 uur 32. De laatste ontmoeting tussen Qatar en Ecuador bood alvast heel wat spektakel. In 2018 werd het 4-3, met goals van Ali (2), Afif en Al-Haydos voor Qatar en Valencia (2) en Cevallos voor Ecuador. Valencia werd uitgesloten, net als zijn ploegmaat Erazo. . De laatste ontmoeting tussen Qatar en Ecuador bood alvast heel wat spektakel. In 2018 werd het 4-3, met goals van Ali (2), Afif en Al-Haydos voor Qatar en Valencia (2) en Cevallos voor Ecuador. Valencia werd uitgesloten, net als zijn ploegmaat Erazo.

clock 16:16 vooraf, 16 uur 16. Qatar heeft leuke recente herinneringen aan het Al Bayt Stadium. In de Arab Cup van vorig jaar speelde het er drie wedstrijden, die allemaal gewonnen werden: 1-0 tegen Bahrein, 3-0 tegen Irak en 5-0 tegen de Verenigde Arabische Emiraten. . Qatar heeft leuke recente herinneringen aan het Al Bayt Stadium. In de Arab Cup van vorig jaar speelde het er drie wedstrijden, die allemaal gewonnen werden: 1-0 tegen Bahrein, 3-0 tegen Irak en 5-0 tegen de Verenigde Arabische Emiraten.

clock 16:12 vooraf, 16 uur 12. Opstelling Qatar. Onbekend en onbemind, maar zeker niet te onderschatten. Qatar is, met een paar "geadopteerde" spelers op sleutelposities niet te onderschatten. Vooraan maken Akram Afif en Almoez Ali de dienst uit, een duo dat deels opgeleid werd aan de Kehrweg in Eupen. . Opstelling Qatar Onbekend en onbemind, maar zeker niet te onderschatten. Qatar is, met een paar "geadopteerde" spelers op sleutelposities niet te onderschatten. Vooraan maken Akram Afif en Almoez Ali de dienst uit, een duo dat deels opgeleid werd aan de Kehrweg in Eupen.

clock 16:02 vooraf, 16 uur 02. Opstelling Ecuador. Moises Caicedo en aanvoerder Enner Valencia zijn de blikvangers bij Ecuador. Linksachter Pervis Estupiñan is ook een speler om naar (en voor) uit te kijken. Angelo Preciado (Genk) zorgt voor de Belgische toets, terwijl William Pacho (Antwerp) op de bank zit. Hij is de enige in de Ecuadoraanse selectie zonder cap. . Opstelling Ecuador Moises Caicedo en aanvoerder Enner Valencia zijn de blikvangers bij Ecuador. Linksachter Pervis Estupiñan is ook een speler om naar (en voor) uit te kijken. Angelo Preciado (Genk) zorgt voor de Belgische toets, terwijl William Pacho (Antwerp) op de bank zit. Hij is de enige in de Ecuadoraanse selectie zonder cap.

clock 15:56 Veel goals? Sinds 2006 mag het gastland de openingswedstrijd spelen. Dat levert vaak een pak doelpunten op, gemiddeld iets meer dan vier. Zetten Qatar en Ecuador die traditie vandaag verder? . vooraf, 15 uur 56. statistics Veel goals? Sinds 2006 mag het gastland de openingswedstrijd spelen. Dat levert vaak een pak doelpunten op, gemiddeld iets meer dan vier. Zetten Qatar en Ecuador die traditie vandaag verder?

clock 11:42 vooraf, 11 uur 42. "Ceremonie zoals op de Spelen", geen Dua Lipa. De organisatoren van het WK voetbal willen uitpakken met hun openingceremonie. "Ze zal doen denken aan die van de Olympische Spelen", zeggen ze vol vertrouwen. In het Al Bayt Stadium in Al Khor, dat de vorm heeft van een bedoeïenentent, wordt het doel van de ceremonie om de Qatarese tradities te mengen met een universele cultuur. Er staan 7 acts op het menu in een show van 30 minuten. Jungkook, een van de zeven leden van van de populaire Zuid-Koreaanse band BTS, is de headliner. Ook Dua Lipa was voorzien, maar zei vorige week af. "Ik zal pas naar Qatar afreizen wanneer het land alle mensenrechtenverplichtingen nakomt", zei de Britse zangeres. Wel aanwezig in Al Khor: de Saoedische prins Mohammed ben Salmane en de presidenten van Palestina (Mahmoud Abbas), Algerije (Abdelmajid Tebboune), Rwanda (Paul Kagame) en Liberia (oud-topvoetballer George Weah). Ook Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, en Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), zijn erbij voor de openingsceremonie- en wedstrijd. . "Ceremonie zoals op de Spelen", geen Dua Lipa De organisatoren van het WK voetbal willen uitpakken met hun openingceremonie. "Ze zal doen denken aan die van de Olympische Spelen", zeggen ze vol vertrouwen.

In het Al Bayt Stadium in Al Khor, dat de vorm heeft van een bedoeïenentent, wordt het doel van de ceremonie om de Qatarese tradities te mengen met een universele cultuur. Er staan 7 acts op het menu in een show van 30 minuten.

Jungkook, een van de zeven leden van van de populaire Zuid-Koreaanse band BTS, is de headliner. Ook Dua Lipa was voorzien, maar zei vorige week af. "Ik zal pas naar Qatar afreizen wanneer het land alle mensenrechtenverplichtingen nakomt", zei de Britse zangeres.

Wel aanwezig in Al Khor: de Saoedische prins Mohammed ben Salmane en de presidenten van Palestina (Mahmoud Abbas), Algerije (Abdelmajid Tebboune), Rwanda (Paul Kagame) en Liberia (oud-topvoetballer George Weah). Ook Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, en Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), zijn erbij voor de openingsceremonie- en wedstrijd.

clock 15:48 vooraf, 15 uur 48. Qatar is Aziatisch kampioen, dat is geen detail. Een goed georganiseerd elftal kan het elke ploeg moeilijk maken. Gustavo Alfaro (bondscoach Ecuador). Qatar is Aziatisch kampioen, dat is geen detail. Een goed georganiseerd elftal kan het elke ploeg moeilijk maken. Gustavo Alfaro (bondscoach Ecuador)

clock 15:16 vooraf, 15 uur 16. Het wordt een historische dag voor ons. We willen tonen aan ons publiek dat we een competitieve ploeg kunnen zijn. Felix Sanchez (bondscoach Qatar). Het wordt een historische dag voor ons. We willen tonen aan ons publiek dat we een competitieve ploeg kunnen zijn. Felix Sanchez (bondscoach Qatar)

clock 17:24 Enkele cijfertjes. - Het gastland van een WK heeft zijn openingsmatch nog nooit verloren - Qatar won de Asia Cup in 2019. Almoez Ali was toen topschutter van Qatar met 9 goals, maar scoorde dit jaar nog maar 1 keer - Ecuador neemt voor de 4e keer deel aan het WK. In 2006 bereikten ze de laatste 16 - Qatar en Ecuador spelen voor de 4e keer tegen elkaar. De balans: allebei een zege en 1 gelijkspel - De laatste ontmoeting: in oktober 2018 won Qatar met 4-3 in Doha . vooraf, 17 uur 24. statistics Enkele cijfertjes - Het gastland van een WK heeft zijn openingsmatch nog nooit verloren - Qatar won de Asia Cup in 2019. Almoez Ali was toen topschutter van Qatar met 9 goals, maar scoorde dit jaar nog maar 1 keer - Ecuador neemt voor de 4e keer deel aan het WK. In 2006 bereikten ze de laatste 16 - Qatar en Ecuador spelen voor de 4e keer tegen elkaar. De balans: allebei een zege en 1 gelijkspel - De laatste ontmoeting: in oktober 2018 won Qatar met 4-3 in Doha

clock 14:36 vooraf, 14 uur 36. De openingsmatch wordt gespeeld in het Al Bayt Stadium.

clock 14:26 vooraf, 14 uur 26. Bij beide landen is de aanloop hobbelig geweest. De redenen voor de controverse bij Qatar zijn legio, Ecuador zat ook in stormachtig weer door de saga rond Byron Castillo. Door twijfels rond zijn geboorteplaats en paspoort vochten Chili en Peru het WK-ticket van Ecuador aan, zonder succes. Castillo werd uiteindelijk uit de selectie gelaten. . Bij beide landen is de aanloop hobbelig geweest. De redenen voor de controverse bij Qatar zijn legio, Ecuador zat ook in stormachtig weer door de saga rond Byron Castillo. Door twijfels rond zijn geboorteplaats en paspoort vochten Chili en Peru het WK-ticket van Ecuador aan, zonder succes. Castillo werd uiteindelijk uit de selectie gelaten.

clock 14:24 vooraf, 14 uur 24. Qatar is een onbeschreven blad in de WK-geschiedenis, maar het gastland wil niet afgaan als een gieter en heeft ook wel stapjes gezet. In 2019 won het zowaar de Asia Cup en Akram Afif en Almoez Ali worden door de lokale voetballiefhebbers naar voren geschoven als pionnen die Ecuador op de pijnbank kunnen leggen. Ecuador blijft natuurlijk favoriet. Je overleeft niet zomaar de Zuid-Amerikaanse kwalificatiecampagne en uithangborden als Moises Caicedo en Enner Valencia hebben een streepje voor op hun collega's van Qatar. "Geloof in ons! We doen ons uiterste best om de hele natie te plezieren", was de oproep van Valencia. . Qatar is een onbeschreven blad in de WK-geschiedenis, maar het gastland wil niet afgaan als een gieter en heeft ook wel stapjes gezet. In 2019 won het zowaar de Asia Cup en Akram Afif en Almoez Ali worden door de lokale voetballiefhebbers naar voren geschoven als pionnen die Ecuador op de pijnbank kunnen leggen. Ecuador blijft natuurlijk favoriet. Je overleeft niet zomaar de Zuid-Amerikaanse kwalificatiecampagne en uithangborden als Moises Caicedo en Enner Valencia hebben een streepje voor op hun collega's van Qatar. "Geloof in ons! We doen ons uiterste best om de hele natie te plezieren", was de oproep van Valencia.

clock 14:20 vooraf, 14 uur 20. Natuurlijk moeten we niet spreken over WK-winst, maar het is wel een uitdaging om het onze tegenstanders zo lastig mogelijk te maken. En in voetbal kan alles. . Felix Sanchez (bondscoach Qatar). Natuurlijk moeten we niet spreken over WK-winst, maar het is wel een uitdaging om het onze tegenstanders zo lastig mogelijk te maken. En in voetbal kan alles. Felix Sanchez (bondscoach Qatar)

clock 14:19 vooraf, 14 uur 19. WK voetbal 2022 Kan Qatar eigenlijk voetballen? Miljarden, talentenjacht en Belgische hulp moeten blamage vermijden

clock 14:18 vooraf, 14 uur 18. Qatar - Ecuador. Het gastland zou normaal niet de openingsmatch voor zijn rekening genomen hebben, maar na wat kunst- en vliegwerk is Qatar-Ecuador zondag dan toch de eerste affiche van dit WK. Aftrap: 17 u. Qatar is WK-debutant, Ecuador is de minst sterke vertegenwoordiger uit Zuid-Amerika. Ze staan respectievelijk op de 50e en 44e plaats op de FIFA-ranking. In hun poule zijn Nederland en Senegal de grote favorieten. Voor zowel Qatar als Ecuador is dit de grootste kans op een zege op het WK. . Qatar - Ecuador Het gastland zou normaal niet de openingsmatch voor zijn rekening genomen hebben, maar na wat kunst- en vliegwerk is Qatar-Ecuador zondag dan toch de eerste affiche van dit WK. Aftrap: 17 u. Qatar is WK-debutant, Ecuador is de minst sterke vertegenwoordiger uit Zuid-Amerika. Ze staan respectievelijk op de 50e en 44e plaats op de FIFA-ranking. In hun poule zijn Nederland en Senegal de grote favorieten. Voor zowel Qatar als Ecuador is dit de grootste kans op een zege op het WK.

clock Opstelling Qatar. Saad Al Sheeb, Pedro Miguel, Bassam Al Rawi, Boualem Khoukhi, Abdelkarim Hassan, Homam Ahmed, Hassan Al Haydos, Karim Boudiaf, Abdulaziz Hatem, Akram Afif, Almoez Ali Opstelling Qatar Saad Al Sheeb, Pedro Miguel, Bassam Al Rawi, Boualem Khoukhi, Abdelkarim Hassan, Homam Ahmed, Hassan Al Haydos, Karim Boudiaf, Abdulaziz Hatem, Akram Afif, Almoez Ali

clock Opstelling Ecuador. Hernán Galindez, Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Gonzalo Plata, Jhegson Méndez, Moisés Caicedo, Romario Ibarra, Michael Estrada, Enner Valencia Opstelling Ecuador Hernán Galindez, Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Gonzalo Plata, Jhegson Méndez, Moisés Caicedo, Romario Ibarra, Michael Estrada, Enner Valencia