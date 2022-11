Kijk morgen (17 u) naar Qatar-Ecuador, de openingsmatch van het WK

clock 17:24 Enkele cijfertjes. - Het gastland van een WK heeft zijn openingsmatch nog nooit verloren - Qatar won de Asia Cup in 2019. Almoez Ali was toen topschutter van Qatar met 9 goals, maar scoorde dit jaar nog maar 1 keer - Ecuador neemt voor de 4e keer deel aan het WK. In 2006 bereikten ze de laatste 16 - Qatar en Ecuador spelen voor de 4e keer tegen elkaar. De balans: allebei een zege en 1 gelijkspel - De laatste ontmoeting: in oktober 2018 won Qatar met 4-3 in Doha . vooraf, 17 uur 24. statistics Enkele cijfertjes - Het gastland van een WK heeft zijn openingsmatch nog nooit verloren - Qatar won de Asia Cup in 2019. Almoez Ali was toen topschutter van Qatar met 9 goals, maar scoorde dit jaar nog maar 1 keer - Ecuador neemt voor de 4e keer deel aan het WK. In 2006 bereikten ze de laatste 16 - Qatar en Ecuador spelen voor de 4e keer tegen elkaar. De balans: allebei een zege en 1 gelijkspel - De laatste ontmoeting: in oktober 2018 won Qatar met 4-3 in Doha

clock 14:36 vooraf, 14 uur 36. De openingsmatch wordt gespeeld in het Al Bayt Stadium.

clock 14:26 vooraf, 14 uur 26. Bij beide landen is de aanloop hobbelig geweest. De redenen voor de controverse bij Qatar zijn legio, Ecuador zat ook in stormachtig weer door de saga rond Byron Castillo. Door twijfels rond zijn geboorteplaats en paspoort vochten Chili en Peru het WK-ticket van Ecuador aan, zonder succes. Castillo werd uiteindelijk uit de selectie gelaten. . Bij beide landen is de aanloop hobbelig geweest. De redenen voor de controverse bij Qatar zijn legio, Ecuador zat ook in stormachtig weer door de saga rond Byron Castillo. Door twijfels rond zijn geboorteplaats en paspoort vochten Chili en Peru het WK-ticket van Ecuador aan, zonder succes. Castillo werd uiteindelijk uit de selectie gelaten.

clock 14:24 vooraf, 14 uur 24. Qatar is een onbeschreven blad in de WK-geschiedenis, maar het gastland wil niet afgaan als een gieter en heeft ook wel stapjes gezet. In 2019 won het zowaar de Asia Cup en Akram Afif en Almoez Ali worden door de lokale voetballiefhebbers naar voren geschoven als pionnen die Ecuador op de pijnbank kunnen leggen. Ecuador blijft natuurlijk favoriet. Je overleeft niet zomaar de Zuid-Amerikaanse kwalificatiecampagne en uithangborden als Moises Caicedo en Enner Valencia hebben een streepje voor op hun collega's van Qatar. "Geloof in ons! We doen ons uiterste best om de hele natie te plezieren", was de oproep van Valencia. . Qatar is een onbeschreven blad in de WK-geschiedenis, maar het gastland wil niet afgaan als een gieter en heeft ook wel stapjes gezet. In 2019 won het zowaar de Asia Cup en Akram Afif en Almoez Ali worden door de lokale voetballiefhebbers naar voren geschoven als pionnen die Ecuador op de pijnbank kunnen leggen. Ecuador blijft natuurlijk favoriet. Je overleeft niet zomaar de Zuid-Amerikaanse kwalificatiecampagne en uithangborden als Moises Caicedo en Enner Valencia hebben een streepje voor op hun collega's van Qatar. "Geloof in ons! We doen ons uiterste best om de hele natie te plezieren", was de oproep van Valencia.

clock 14:20 vooraf, 14 uur 20. Natuurlijk moeten we niet spreken over WK-winst, maar het is wel een uitdaging om het onze tegenstanders zo lastig mogelijk te maken. En in voetbal kan alles. . Felix Sanchez (bondscoach Qatar). Natuurlijk moeten we niet spreken over WK-winst, maar het is wel een uitdaging om het onze tegenstanders zo lastig mogelijk te maken. En in voetbal kan alles. Felix Sanchez (bondscoach Qatar)

clock 14:19 vooraf, 14 uur 19. WK voetbal 2022 Kan Qatar eigenlijk voetballen? Miljarden, talentenjacht en Belgische hulp moeten blamage vermijden

clock 14:18 vooraf, 14 uur 18. Qatar - Ecuador. Het gastland zou normaal niet de openingsmatch voor zijn rekening genomen hebben, maar na wat kunst- en vliegwerk is Qatar-Ecuador zondag dan toch de eerste affiche van dit WK. Aftrap: 17 u. Qatar is WK-debutant, Ecuador is de minst sterke vertegenwoordiger uit Zuid-Amerika. Ze staan respectievelijk op de 50e en 44e plaats op de FIFA-ranking. In hun poule zijn Nederland en Senegal de grote favorieten. Voor zowel Qatar als Ecuador is dit de grootste kans op een zege op het WK. . Qatar - Ecuador Het gastland zou normaal niet de openingsmatch voor zijn rekening genomen hebben, maar na wat kunst- en vliegwerk is Qatar-Ecuador zondag dan toch de eerste affiche van dit WK. Aftrap: 17 u. Qatar is WK-debutant, Ecuador is de minst sterke vertegenwoordiger uit Zuid-Amerika. Ze staan respectievelijk op de 50e en 44e plaats op de FIFA-ranking. In hun poule zijn Nederland en Senegal de grote favorieten. Voor zowel Qatar als Ecuador is dit de grootste kans op een zege op het WK.

clock 14:18 - Vooraf Vooraf, 14 uur 18

clock Opstelling Qatar. Saad Al Sheeb, Boualem Khoukhi, Bassam Al Rawi, Abdelkarim Hassan, Pedro Miguel, Abdulaziz Hatem, Hassan Al Haydos, Karim Boudiaf, Homam Ahmed, Akram Afif, Almoez Ali Opstelling Qatar Saad Al Sheeb, Boualem Khoukhi, Bassam Al Rawi, Abdelkarim Hassan, Pedro Miguel, Abdulaziz Hatem, Hassan Al Haydos, Karim Boudiaf, Homam Ahmed, Akram Afif, Almoez Ali

clock Opstelling Ecuador. Alexander Domínguez, Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, Carlos Gruezo, Romario Ibarra, Enner Valencia, Michael Estrada Opstelling Ecuador Alexander Domínguez, Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, Carlos Gruezo, Romario Ibarra, Enner Valencia, Michael Estrada