Pool Szymon Marciniak moet finale tussen Argentinië en Frankrijk in goeie banen leiden

clock 18:21 vooraf, 18 uur 21. Szymon Marciniak fluit finale. De FIFA heeft nu al zijn scheidsrechter bekendgemaakt voor de finale van zondag. De eer gaat naar de Pool Szymon Marciniak, die eerder op dit WK al zowel een match van Frankrijk (vs Denemarken) en Argentinië (vs Australië) floot. Voor de 41-jarige Marciniak is het zijn tweede WK. In Duitsland bleef het bij 2 groepsmatchen. . Szymon Marciniak fluit finale De FIFA heeft nu al zijn scheidsrechter bekendgemaakt voor de finale van zondag. De eer gaat naar de Pool Szymon Marciniak, die eerder op dit WK al zowel een match van Frankrijk (vs Denemarken) en Argentinië (vs Australië) floot.



Voor de 41-jarige Marciniak is het zijn tweede WK. In Duitsland bleef het bij 2 groepsmatchen.

clock 17:34 vooraf, 17 uur 34.

clock 17:30 vooraf, 17 uur 30. De ultieme kers op de ultieme taart. Kan Messi zijn carrière bekronen met een wereldbeker? Het is de vraag die zoveel mensen bezig houdt, zeker in Argentinië. Na meer dan 1000 wedstrijden heeft de kleine nummer 10 zowat alles bereikt in zijn carrière, behalve dat verdomde WK winnen. Zelf doet hij er alvast alles aan om dat ultieme doel te bereiken. Messi heeft namelijk de meeste goals gescoord (5) én de meeste assists gegeven (3) op dit WK. Kan hij zich tot speler van het toernooi kronen na nog één masterclass tegen Frankrijk? . De ultieme kers op de ultieme taart Kan Messi zijn carrière bekronen met een wereldbeker? Het is de vraag die zoveel mensen bezig houdt, zeker in Argentinië. Na meer dan 1000 wedstrijden heeft de kleine nummer 10 zowat alles bereikt in zijn carrière, behalve dat verdomde WK winnen. Zelf doet hij er alvast alles aan om dat ultieme doel te bereiken. Messi heeft namelijk de meeste goals gescoord (5) én de meeste assists gegeven (3) op dit WK. Kan hij zich tot speler van het toernooi kronen na nog één masterclass tegen Frankrijk?

clock 17:28 vooraf, 17 uur 28. Theo 'de gek'. In de WK-podcast werd Theo Hernandez gek genoemd. Het is inderdaad een intrigerende speler, om het zacht uit te drukken. Maar die gekheid levert soms wel speciale dingen op. Zo scoorde hij de snelste goal ooit in een halve finale op een WK, als verdediger nota bene. Kan hij opnieuw uitblinken tegen Argentinië? Of zal hij op een negatieve manier de hoofdrol opeisen? Alleszins zal hij zeer waarschijnlijk in de 'spotlights' staan. . Theo 'de gek' In de WK-podcast werd Theo Hernandez gek genoemd. Het is inderdaad een intrigerende speler, om het zacht uit te drukken. Maar die gekheid levert soms wel speciale dingen op. Zo scoorde hij de snelste goal ooit in een halve finale op een WK, als verdediger nota bene. Kan hij opnieuw uitblinken tegen Argentinië? Of zal hij op een negatieve manier de hoofdrol opeisen? Alleszins zal hij zeer waarschijnlijk in de 'spotlights' staan.

clock 17:27 vooraf, 17 uur 27.

clock 17:27 - Vooraf Vooraf, 17 uur 27

clock Opstelling Argentinië. Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Ángel Di María, Lionel Messi, Julián Álvarez Opstelling Argentinië Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Ángel Di María, Lionel Messi, Julián Álvarez

clock Opstelling Frankrijk. Hugo Lloris, Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernandez, Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni, Antoine Griezmann, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé, Olivier Giroud Opstelling Frankrijk Hugo Lloris, Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernandez, Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni, Antoine Griezmann, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé, Olivier Giroud