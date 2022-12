LIVESTREAM: Een zinderende WK-finale krijgt verlengingen! Frankrijk ruikt bloed tegen Argentinië

clock 92' eerste verlenging, minuut 92.

clock 91' eerste verlenging eerste verlenging, minuut 91 match begonnen

clock 18:07 eerste verlenging, 18 uur 07. Het mentale voordeel zit bij de Fransen, maar de Argentijnen hebben nog opties op de bank. Het wordt nagelbijten in dit extra halfuur. . Het mentale voordeel zit bij de Fransen, maar de Argentijnen hebben nog opties op de bank. Het wordt nagelbijten in dit extra halfuur.

clock 18:05 rust na 90 minuten, 18 uur 05. Vervanging bij Argentinië, Gonzalo Montiel erin, Nahuel Molina eruit wissel substitution out Nahuel Molina substitution in Gonzalo Montiel

clock 90+9' tweede helft, minuut 99. Verlengingen! Tot tien minuten voor tijd zat de wereldbeker stevig in de handen van Messi en Argentinië, maar toen ontbond Mbappé zijn duivels. Frankrijk kwam langszij en dwong tegen alle verwachtingen in verlengingen af. Ongelofelijk. . Verlengingen! Tot tien minuten voor tijd zat de wereldbeker stevig in de handen van Messi en Argentinië, maar toen ontbond Mbappé zijn duivels. Frankrijk kwam langszij en dwong tegen alle verwachtingen in verlengingen af. Ongelofelijk.

clock 90+9' tweede helft, minuut 99. Messi krijgt nog een ultieme kans, maar Lloris redt. Messi krijgt nog een ultieme kans, maar Lloris redt

clock 90+8' Gele kaart voor Marcos Acuña van Argentinië tijdens tweede helft, minuut 98 yellow card Marcos Acuña Argentinië

clock 90+8' Bijna Messi! Messi schudt nog een raketje uit zijn sloffen. Iets te veel in het midden van de goal, dus Lloris heeft een save klaar. . tweede helft, minuut 98. crucial save Bijna Messi! Messi schudt nog een raketje uit zijn sloffen. Iets te veel in het midden van de goal, dus Lloris heeft een save klaar.

clock 90+6' tweede helft, minuut 96. De Argentijnen zijn het kwijt, hoor. De overtuiging is verdwenen. Peter Vandenbempt. De Argentijnen zijn het kwijt, hoor. De overtuiging is verdwenen. Peter Vandenbempt

clock 90+6' tweede helft, minuut 96. Mooie dubbele kans voor de Fransen. Mooie dubbele kans voor de Fransen

clock 90+5' Gele kaart voor Olivier Giroud van Frankrijk tijdens tweede helft, minuut 95 yellow card Olivier Giroud Frankrijk

clock 90+5' tweede helft, minuut 95. Martinez lost een gevaarlijk schot van Rabiot en moet in de voeten van Kolo Muani om de rebound te smoren. De Albiceleste wankelt! . Martinez lost een gevaarlijk schot van Rabiot en moet in de voeten van Kolo Muani om de rebound te smoren. De Albiceleste wankelt!

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. Scaloni heeft wel nog een pak meer ruimte om aanpassingen te doen dan Deschamps. Argentinië heeft nog maar één keer gewisseld, Frankrijk al vier keer. . Scaloni heeft wel nog een pak meer ruimte om aanpassingen te doen dan Deschamps. Argentinië heeft nog maar één keer gewisseld, Frankrijk al vier keer.

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. We krijgen acht minuten toegevoegde tijd. . We krijgen acht minuten toegevoegde tijd.

clock 90+1' Hoofd tegen hoofd. Alvarez en Rabiot botsen stevig tegen elkaar en moeten verzorgd worden. Zo hebben we even de tijd om adem te halen en alles te laten bezinken. Er lijken verlengingen aan te komen. . tweede helft, minuut 91. injury Hoofd tegen hoofd Alvarez en Rabiot botsen stevig tegen elkaar en moeten verzorgd worden. Zo hebben we even de tijd om adem te halen en alles te laten bezinken. Er lijken verlengingen aan te komen.

clock 88' tweede helft, minuut 88. Alle Argentijnse harten staan stil wanneer Thuram op het gras tuimelt in de zestien. Marciniak laat zich niet bedotten en geeft de Fransman geel voor een duik. Dat heeft hij goed gezien. . Alle Argentijnse harten staan stil wanneer Thuram op het gras tuimelt in de zestien. Marciniak laat zich niet bedotten en geeft de Fransman geel voor een duik. Dat heeft hij goed gezien.

clock 88' tweede helft, minuut 88. Onwaarschijnlijk! Mbappé zorgt met fantastische volley voor 2-2. Onwaarschijnlijk! Mbappé zorgt met fantastische volley voor 2-2

clock 87' Gele kaart voor Marcus Thuram van Frankrijk tijdens tweede helft, minuut 87 yellow card Marcus Thuram Frankrijk

clock 87' 7. Mbappé is Messi met twee flitsen voorbij en is op dit moment topschutter van het toernooi met zeven goals. . tweede helft, minuut 87. statistics 7 Mbappé is Messi met twee flitsen voorbij en is op dit moment topschutter van het toernooi met zeven goals.

clock 85' tweede helft, minuut 85. Het Franse vertrouwen scheert natuurlijk hoge toppen. De Argentijnen moeten opletten dat het niet helemaal fout loopt. . Het Franse vertrouwen scheert natuurlijk hoge toppen. De Argentijnen moeten opletten dat het niet helemaal fout loopt.

clock 84' tweede helft, minuut 84. Deze finale flirt opeens met een dwangbuis. Wat is voetbal een geschift spel! Peter Vandenbempt. Deze finale flirt opeens met een dwangbuis. Wat is voetbal een geschift spel! Peter Vandenbempt

clock 83' tweede helft, minuut 83. Waanzin! Het staat 2-2! Het is niet te geloven! Een werkelijk onzichtbare Mbappé schittert plots zoals hij alleen dat kan! Hij werkt het geniaal af. Wie had dit nog gedacht? Op een paar minuten keert het he-le-maal. . Waanzin! Het staat 2-2! Het is niet te geloven! Een werkelijk onzichtbare Mbappé schittert plots zoals hij alleen dat kan! Hij werkt het geniaal af. Wie had dit nog gedacht? Op een paar minuten keert het he-le-maal.

clock 82' tweede helft, minuut 82.

clock 81' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 81 door Kylian Mbappé van Frankrijk. 2, 2. goal Argentinië Frankrijk 92' 2 2

clock 81' tweede helft, minuut 81. Ja! Mbappé! Eindelijk hebben we spanning! Martinez zit er akelig dicht bij, maar de strafschop van Mbappé is te hard en te juist geplaatst. Begint Argentinië nu te bibberen? Er blijven nog ruim tien minuten over... . Ja! Mbappé! Eindelijk hebben we spanning! Martinez zit er akelig dicht bij, maar de strafschop van Mbappé is te hard en te juist geplaatst. Begint Argentinië nu te bibberen? Er blijven nog ruim tien minuten over...

clock 81' tweede helft, minuut 81. Frankrijk leeft nog: Mbappé scoort de 2-1 vanaf de stip. Frankrijk leeft nog: Mbappé scoort de 2-1 vanaf de stip

clock 80' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 80 door Kylian Mbappé van Frankrijk. 2, 1. penalty Argentinië Frankrijk 92' 2 1

clock 80' tweede helft, minuut 80. Kan het dan toch nog? Ook de Fransen hebben een strafschop beet! Otamendi hangt aan de arm van Kolo Muani en gunt Frankrijk de kans om opnieuw in de wedstrijd te komen. . Kan het dan toch nog? Ook de Fransen hebben een strafschop beet! Otamendi hangt aan de arm van Kolo Muani en gunt Frankrijk de kans om opnieuw in de wedstrijd te komen.

clock 79' tweede helft, minuut 79. De Argentijnen op de tribunes maken er ondertussen een stierengevecht van. Peter Vandenbempt. De Argentijnen op de tribunes maken er ondertussen een stierengevecht van. Peter Vandenbempt

clock 78' Gooien de Fransen de handdoek? tweede helft, minuut 78. Gooien de Fransen de handdoek?

clock 77' tweede helft, minuut 77. De Paul is soms een vervelende kerel, maar zijn enkels worden vandaag wel flink betokkeld. Nu is Camavinga de dader. . De Paul is soms een vervelende kerel, maar zijn enkels worden vandaag wel flink betokkeld. Nu is Camavinga de dader.

clock 76' tweede helft, minuut 76.

clock 75' Romero geveld. Even uitblazen, denkt Romero na een Franse overtreding. Inmiddels zijn Griezmann en Hernandez van het veld verdwenen en zijn Camavinga en Coman ingevallen. . tweede helft, minuut 75. injury Romero geveld Even uitblazen, denkt Romero na een Franse overtreding. Inmiddels zijn Griezmann en Hernandez van het veld verdwenen en zijn Camavinga en Coman ingevallen.

clock 73' tweede helft, minuut 73. Mbappé kan eindelijk een eerste keer uithalen. Mbappé kan eindelijk een eerste keer uithalen

clock 72' tweede helft, minuut 72. Een plaatsbal van Fernandez zeilt in de handen van Lloris. Er is in deze tweede helft nog niet veel opwindends gebeurd. . Een plaatsbal van Fernandez zeilt in de handen van Lloris. Er is in deze tweede helft nog niet veel opwindends gebeurd.

clock 71' tweede helft, minuut 71. Poging van Mbappé. Hij doet nog mee! Mbappé snijdt naar binnen en knalt, ruim over de lat. Daar worden de Argentijnen niet nerveus van. . Poging van Mbappé Hij doet nog mee! Mbappé snijdt naar binnen en knalt, ruim over de lat. Daar worden de Argentijnen niet nerveus van.

clock 71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Frankrijk, Eduardo Camavinga erin, Theo Hernandez eruit wissel substitution out Theo Hernandez substitution in Eduardo Camavinga

clock 71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Frankrijk, Kingsley Coman erin, Antoine Griezmann eruit wissel substitution out Antoine Griezmann substitution in Kingsley Coman

clock 70' tweede helft, minuut 70. Op de handschoenen van Martinez is nog steeds geen spatje vuil te bespeuren. Zijn ploeg levert geweldig verdedigend werk. . Op de handschoenen van Martinez is nog steeds geen spatje vuil te bespeuren. Zijn ploeg levert geweldig verdedigend werk.

clock 68' tweede helft, minuut 68. Er komen eindelijk wat voorzetten van de Fransen. Peter Vandenbempt. Er komen eindelijk wat voorzetten van de Fransen. Peter Vandenbempt

clock 66' tweede helft, minuut 66.

clock 66' tweede helft, minuut 66.

clock 65' tweede helft, minuut 65. Een staande ovatie voor Angel Di Maria, en terecht. Hij lokte de strafschop uit voor de 1-0 en maakte zelf de 2-0. Acuña lost hem af. . Een staande ovatie voor Angel Di Maria, en terecht. Hij lokte de strafschop uit voor de 1-0 en maakte zelf de 2-0. Acuña lost hem af.

clock 65' tweede helft, minuut 65. Lloris is maar net op tijd om Mac Allister van de 3-0 te houden. Lloris is maar net op tijd om Mac Allister van de 3-0 te houden

clock 64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Argentinië, Marcos Acuña erin, Ángel Di María eruit wissel substitution out Ángel Di María substitution in Marcos Acuña

clock 64' tweede helft, minuut 64. Mac Allister combineert weer lekker met Di Maria. Deze keer komt de man met de Schotse roots in de positie om af te werken, maar Lloris is tijdig uit zijn doel om te redden. . Mac Allister combineert weer lekker met Di Maria. Deze keer komt de man met de Schotse roots in de positie om af te werken, maar Lloris is tijdig uit zijn doel om te redden.

clock 61' tweede helft, minuut 61. Di Maria dolt met Koundé en vindt Messi, die langs Thuram glipt. Rabiot zit er maar net op tijd tussen. . Di Maria dolt met Koundé en vindt Messi, die langs Thuram glipt. Rabiot zit er maar net op tijd tussen.

clock 61' tweede helft, minuut 61. Mooie Argentijnse actie, Messi mist. Mooie Argentijnse actie, Messi mist

clock 59' tweede helft, minuut 59. Lloris steekt voor de zekerheid zijn arm tussen een schot van Alvarez. Dat paste waarschijnlijk niet in de korte hoek, maar dat wil je niet riskeren. . Lloris steekt voor de zekerheid zijn arm tussen een schot van Alvarez. Dat paste waarschijnlijk niet in de korte hoek, maar dat wil je niet riskeren.

clock 59' tweede helft, minuut 59. Lloris stopt schotje van Alvarez. Lloris stopt schotje van Alvarez

clock 58' tweede helft, minuut 58. Wanneer komt Frankrijk? Zelfs nu Argentinië zijn voet wat van het gaspedaal gehaald heeft, maakt Frankrijk geen haast. Dat is toch bijzonder vreemd in een WK-finale. . Wanneer komt Frankrijk? Zelfs nu Argentinië zijn voet wat van het gaspedaal gehaald heeft, maakt Frankrijk geen haast. Dat is toch bijzonder vreemd in een WK-finale.

clock 56' tweede helft, minuut 56. Een vieze overtreding van Rabiot levert hem een gele kaart op. Marciniak fluit tot dusver een puike wedstrijd, ook al valt er te discussiëren over de strafschop. . Een vieze overtreding van Rabiot levert hem een gele kaart op. Marciniak fluit tot dusver een puike wedstrijd, ook al valt er te discussiëren over de strafschop.

clock 55' Gele kaart voor Adrien Rabiot van Frankrijk tijdens tweede helft, minuut 55 yellow card Adrien Rabiot Frankrijk

clock 55' Een beetje karma voor de Fransen. tweede helft, minuut 55. Een beetje karma voor de Fransen.

clock 54' tweede helft, minuut 54.

clock 53' tweede helft, minuut 53. Argentinië steelt wat seconden door te treuzelen bij een inworp. . Argentinië steelt wat seconden door te treuzelen bij een inworp.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Een doelpunt kan alles veranderen. Maar om te scoren, moet Frankrijk eerst in de buurt van Martinez geraken. Peter Vandenbempt. Een doelpunt kan alles veranderen. Maar om te scoren, moet Frankrijk eerst in de buurt van Martinez geraken. Peter Vandenbempt

clock 51' tweede helft, minuut 51. Volley van De Paul is te centraal. Volley van De Paul is te centraal

clock 50' tweede helft, minuut 50. De Paul op Lloris. De eerste bal tussen de palen na de rust is toch weer Argentijns. Een knappe volley van De Paul botst in de grijparmen van Lloris. . De Paul op Lloris De eerste bal tussen de palen na de rust is toch weer Argentijns. Een knappe volley van De Paul botst in de grijparmen van Lloris.

clock 49' tweede helft, minuut 49. Les Bleus tonen iets meer dadendrang, maar het is o zo moeilijk om de organisatie van Argentinië te ontwrichten. . Les Bleus tonen iets meer dadendrang, maar het is o zo moeilijk om de organisatie van Argentinië te ontwrichten.

clock 46' tweede helft, minuut 46. Frankrijk staat met de rug tegen de muur. Kunnen Mbappé en co de 2-0 wegpoetsen tegen de vurige Argentijnen? . Frankrijk staat met de rug tegen de muur. Kunnen Mbappé en co de 2-0 wegpoetsen tegen de vurige Argentijnen?

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 17:04 rust, 17 uur 04. Eén keer eerder maakte een land een dubbele achterstand goed in een WK-finale, en dat was toen een absolute sensatie. Het oppermachtige Hongarije van Puskas leidde in 1954 na acht minuten al met 2-0, maar West-Duitsland won uiteindelijk nog met 3-2. Het 'Wunder von Bern'. Krijgen we straks een 'Miracle de Lusail'? . Eén keer eerder maakte een land een dubbele achterstand goed in een WK-finale, en dat was toen een absolute sensatie. Het oppermachtige Hongarije van Puskas leidde in 1954 na acht minuten al met 2-0, maar West-Duitsland won uiteindelijk nog met 3-2. Het 'Wunder von Bern'. Krijgen we straks een 'Miracle de Lusail'?

clock 16:59 rust, 16 uur 59. Dit is gewoon penalty! Hij wordt toch aangeraakt? Arnar Vidarsson. Dit is gewoon penalty! Hij wordt toch aangeraakt? Arnar Vidarsson

clock 16:58 rust, 16 uur 58. Ik denk niet dat het een penalty is. Het is makkelijk gegeven. Youri Mulder. Ik denk niet dat het een penalty is. Het is makkelijk gegeven. Youri Mulder

clock 16:54 rust, 16 uur 54.

clock 16:53 rust, 16 uur 53. We zijn halfweg de bekroning van het oeuvre van Lionel Messi. Peter Vandenbempt. We zijn halfweg de bekroning van het oeuvre van Lionel Messi. Peter Vandenbempt

clock 45+8' eerste helft eerste helft, minuut 53 match afgelopen

clock 45+8' eerste helft, minuut 53. Rust! Wie zei daar dat het spannend zou worden? Frankrijk is voorlopig de speelbal van een energiek Argentinië, waar Messi en de verrassende Di Maria de plak zwaaien. Bij 2-0 lijkt de finale zo goed als beslist. . Rust! Wie zei daar dat het spannend zou worden? Frankrijk is voorlopig de speelbal van een energiek Argentinië, waar Messi en de verrassende Di Maria de plak zwaaien. Bij 2-0 lijkt de finale zo goed als beslist.

clock 45+7' eerste helft, minuut 52. Ondanks kleinzielig protest van De Paul krijgt Fernandez een terechte gele kaart. . Ondanks kleinzielig protest van De Paul krijgt Fernandez een terechte gele kaart.

clock 45+7' Gele kaart voor Enzo Fernández van Argentinië tijdens eerste helft, minuut 52 yellow card Enzo Fernández Argentinië

clock 45+6' eerste helft, minuut 51. Het zal voor Frankrijk na de rust moeten gebeuren. Deschamps overlegt. Wat is het Franse plan? . Het zal voor Frankrijk na de rust moeten gebeuren. Deschamps overlegt. Wat is het Franse plan?

clock 45+4' Opa's aan de top. eerste helft, minuut 49. Opa's aan de top.

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Zelfs Messi jaagt nijdig mee, even buiten de zestien meter van zijn doelman Martinez. . Zelfs Messi jaagt nijdig mee, even buiten de zestien meter van zijn doelman Martinez.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Er is tactisch wat veranderd bij Frankrijk, waar Mbappé nu vanuit het centrum opereert. . Er is tactisch wat veranderd bij Frankrijk, waar Mbappé nu vanuit het centrum opereert.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Hard! Deschamps haalt al 2 spelers eraf nog voor de rust. Hard! Deschamps haalt al 2 spelers eraf nog voor de rust

clock 43' eerste helft, minuut 43. Dat is wel heel erg sterk, zo'n paar minuten voor de rust. Maar Frankrijk heeft het gewoon nodig. Peter Vandenbempt. Dat is wel heel erg sterk, zo'n paar minuten voor de rust. Maar Frankrijk heeft het gewoon nodig. Peter Vandenbempt

clock 42' eerste helft, minuut 42. Serieuze wissels! Di Maria blijft schitteren, nu maakt hij Koundé belachelijk met een bruggetje. Deschamps grijpt intussen ferm in: Giroud en Dembélé naar de bank voor Thuram en Kolo Muani. . Serieuze wissels! Di Maria blijft schitteren, nu maakt hij Koundé belachelijk met een bruggetje. Deschamps grijpt intussen ferm in: Giroud en Dembélé naar de bank voor Thuram en Kolo Muani.

clock 41' eerste helft, minuut 41. Vervanging bij Frankrijk, Marcus Thuram erin, Olivier Giroud eruit wissel substitution out Olivier Giroud substitution in Marcus Thuram

clock 41' eerste helft, minuut 41. Vervanging bij Frankrijk, Randal Kolo Muani erin, Ousmane Dembélé eruit wissel substitution out Ousmane Dembélé substitution in Randal Kolo Muani

clock 40' Een man voor de grote gelegenheden. eerste helft, minuut 40. Een man voor de grote gelegenheden.

clock 39' eerste helft, minuut 39.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Zelden is dit Frankrijk zo aan stukken gescheurd als bij die aanval van daarnet. Iedereen moet er even van bekomen. . Zelden is dit Frankrijk zo aan stukken gescheurd als bij die aanval van daarnet. Iedereen moet er even van bekomen.

clock 38' Di Maria rondt sublieme tegenaanval af en zorgt voor 2-0. eerste helft, minuut 38. Di Maria rondt sublieme tegenaanval af en zorgt voor 2-0

clock 38' eerste helft, minuut 38.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Wat. Een. Goal! Is de zaak al beklonken? Mac Allister maakt na een paar snelle tikken vaart en behoudt het overzicht onder druk. Hij schotelt Di Maria de 2-0 voor, en de joker van de Argentijnen laat die niet liggen. . Wat. Een. Goal! Is de zaak al beklonken? Mac Allister maakt na een paar snelle tikken vaart en behoudt het overzicht onder druk. Hij schotelt Di Maria de 2-0 voor, en de joker van de Argentijnen laat die niet liggen.

clock 36' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 36 door Ángel Di María van Argentinië. 2, 0. goal Argentinië Frankrijk 92' 2 0

clock 35' eerste helft, minuut 35. Mbappé is tot dusver een passagier in een trein die niet uit het station geraakt. De wedstrijd is helemaal hemelsblauw en wit gekleurd. . Mbappé is tot dusver een passagier in een trein die niet uit het station geraakt. De wedstrijd is helemaal hemelsblauw en wit gekleurd.

clock 34' eerste helft, minuut 34. Argentinië is gewoon scherper, gretiger, feller in de duels. Frankrijk staat er maar een beetje naar te kijken. Peter Vandenbempt. Argentinië is gewoon scherper, gretiger, feller in de duels. Frankrijk staat er maar een beetje naar te kijken. Peter Vandenbempt

clock 33' eerste helft, minuut 33. Een probeersel van Mac Allister waait over de zijlijn. Frankrijk komt maar niet in het juiste ritme, en Deschamps staat er bezorgd naar te kijken. . Een probeersel van Mac Allister waait over de zijlijn. Frankrijk komt maar niet in het juiste ritme, en Deschamps staat er bezorgd naar te kijken.

clock 31' eerste helft, minuut 31.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Argentinië blijft de meest bedrijvige ploeg. . Argentinië blijft de meest bedrijvige ploeg.

clock 30' eerste helft, minuut 30.

clock 29' Oorpijn. Messi is na een botsing in de lucht met Hernandez raar geland. Hij staat eventjes aan de zijlijn voor verzorging. . eerste helft, minuut 29. injury Oorpijn Messi is na een botsing in de lucht met Hernandez raar geland. Hij staat eventjes aan de zijlijn voor verzorging.

clock 27' eerste helft, minuut 27. Frankrijk zal uit een ander vaatje moeten tappen. Het stond op dit toernooi enkel tegen Australië op achterstand, als we even de nutteloze wedstrijd tegen Tunesië vergeten. . Frankrijk zal uit een ander vaatje moeten tappen. Het stond op dit toernooi enkel tegen Australië op achterstand, als we even de nutteloze wedstrijd tegen Tunesië vergeten.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Goeie start voor Argentnië: Messi trapt Argentinië op 1-0 vanaf de stip. Goeie start voor Argentnië: Messi trapt Argentinië op 1-0 vanaf de stip

clock 25' 1986. Messi is de eerste Argentijn die scoort in een WK-finale sinds Jorge Burruchaga in 1986 de beslissende 3-2 maakte. In 1990 en 2014 wist Argentinië geen goal te maken. . eerste helft, minuut 25. statistics 1986 Messi is de eerste Argentijn die scoort in een WK-finale sinds Jorge Burruchaga in 1986 de beslissende 3-2 maakte. In 1990 en 2014 wist Argentinië geen goal te maken.

clock 24' eerste helft, minuut 24.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Messi blijft rustig. De druk moet loodzwaar zijn, maar het lijkt Messi weinig te doen. De kleine grote man zet de Argentijnen verdiend op 1-0, hij stuurt Lloris kalm de verkeerde kant op. . Messi blijft rustig De druk moet loodzwaar zijn, maar het lijkt Messi weinig te doen. De kleine grote man zet de Argentijnen verdiend op 1-0, hij stuurt Lloris kalm de verkeerde kant op.

clock 23' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 23 door Lionel Messi van Argentinië. 1, 0. penalty Argentinië Frankrijk 92' 1 0

clock 22' eerste helft, minuut 22. Strafschop! Dáárom speelt hij! Di Maria glijdt langs Dembélé, die dat te hard wil rechtzetten en een overtreding maakt. Marciniak wijst naar de stip. . Strafschop! Dáárom speelt hij! Di Maria glijdt langs Dembélé, die dat te hard wil rechtzetten en een overtreding maakt. Marciniak wijst naar de stip.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Giroud kopt! De vrije trap vliegt naar het hoofd van Giroud, die wel zijn volle gewicht op de schouders van Di Maria smijt. Het zal de Fransen toch een beetje moed geven, want ze hebben nog niet veel kunnen brengen. . Giroud kopt! De vrije trap vliegt naar het hoofd van Giroud, die wel zijn volle gewicht op de schouders van Di Maria smijt. Het zal de Fransen toch een beetje moed geven, want ze hebben nog niet veel kunnen brengen.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Hernandez gaat leep liggen, maar krijgt toch de vrije trap mee. . Hernandez gaat leep liggen, maar krijgt toch de vrije trap mee.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Di Maria mikt hoog over. Di Maria mikt hoog over

clock 17' eerste helft, minuut 17. Na balverlies gaan alle alarmbellen af bij de Fransen. De Paul is de aanstoker en de aangever, maar Di Maria mikt de hobbelende bal wel erg hoog over. . Na balverlies gaan alle alarmbellen af bij de Fransen. De Paul is de aanstoker en de aangever, maar Di Maria mikt de hobbelende bal wel erg hoog over.

clock 16' Les Bleus voelen zich niet in hun sas. eerste helft, minuut 16. Les Bleus voelen zich niet in hun sas.

clock 15' eerste helft, minuut 15. De Fransen zien af tegen een gretig gestart Argentinië. Peter Vandenbempt. De Fransen zien af tegen een gretig gestart Argentinië. Peter Vandenbempt

clock 14' eerste helft, minuut 14.

clock 14' eerste helft, minuut 14. De consignes van Scaloni zijn duidelijk: Mbappé met indien nodig drie mannetjes afstoppen. Argentinië sluit alle vluchtwegen af. . De consignes van Scaloni zijn duidelijk: Mbappé met indien nodig drie mannetjes afstoppen. Argentinië sluit alle vluchtwegen af.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Lloris staat weer overeind. . Lloris staat weer overeind.

clock 10' Beuk van Romero. Lloris blijft angstig op zijn lijn staan terwijl hij een hoge bal moet komen plukken. In tweede instantie komt hij toch uit, maar geeft Romero hem een lelijke elleboogstoot. Oplapwerk! . eerste helft, minuut 10. injury Beuk van Romero Lloris blijft angstig op zijn lijn staan terwijl hij een hoge bal moet komen plukken. In tweede instantie komt hij toch uit, maar geeft Romero hem een lelijke elleboogstoot. Oplapwerk!

clock 10' eerste helft, minuut 10. Geen strafschop voor Argentinië. Geen strafschop voor Argentinië

clock 9' eerste helft, minuut 9.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Felle Argentijnen. We hadden het niet anders verwacht. Argentinië speelt met veel branie, terwijl er bij de Fransen toch een paar mannetjes last hebben van de zenuwen. Nu kan De Paul eens schieten. . Felle Argentijnen We hadden het niet anders verwacht. Argentinië speelt met veel branie, terwijl er bij de Fransen toch een paar mannetjes last hebben van de zenuwen. Nu kan De Paul eens schieten.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Lloris klemt een schot van Mac Allister. Lloris klemt een schot van Mac Allister

clock 5' eerste helft, minuut 5. Het is opvallend hoe vaak Di Maria wordt gezocht op zijn linkerflank. Mac Allister zorgt ondertussen voor een eerste strakke schot, recht op het lichaam van Lloris. . Het is opvallend hoe vaak Di Maria wordt gezocht op zijn linkerflank. Mac Allister zorgt ondertussen voor een eerste strakke schot, recht op het lichaam van Lloris.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Alvarez duikt al een eerste keer gevaarlijk op voor doel, maar staat buitenspel. Alvarez duikt al een eerste keer gevaarlijk op voor doel, maar staat buitenspel

clock 3' eerste helft, minuut 3. Marciniak lijkt de teugels strak te willen houden. De Poolse scheids spreekt De Paul streng toe na diens tweede foutje. . Marciniak lijkt de teugels strak te willen houden. De Poolse scheids spreekt De Paul streng toe na diens tweede foutje.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Alles is hier Argentijns. Dit had ook La Bombonera in Buenos Aires kunnen zijn. Peter Vandenbempt. Alles is hier Argentijns. Dit had ook La Bombonera in Buenos Aires kunnen zijn. Peter Vandenbempt

clock 1' eerste helft, minuut 1. Daar gaan we! Dit is het dan! Belangrijker wordt het niet! Argentinië tegen Frankrijk. Messi tegen Mbappé. De inzet is het allerhoogste in het voetbal, de wereldbeker. . Daar gaan we! Dit is het dan! Belangrijker wordt het niet! Argentinië tegen Frankrijk. Messi tegen Mbappé. De inzet is het allerhoogste in het voetbal, de wereldbeker.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 15:57 vooraf, 15 uur 57. De toon in Lusail is gezet met de 'Himno Nacional Argentino' en 'La Marseillaise'. . De toon in Lusail is gezet met de 'Himno Nacional Argentino' en 'La Marseillaise'.

clock 15:51 vooraf, 15 uur 51. Het is tegen Argentinië heel moeilijk om tot een schot te komen. Arnar Vidarsson. Het is tegen Argentinië heel moeilijk om tot een schot te komen. Arnar Vidarsson

clock 15:45 Dat het spannend gaat worden! vooraf, 15 uur 45. Dat het spannend gaat worden!

clock 15:37 vooraf, 15 uur 37. Frankrijk is tien WK-wedstrijden ongeslagen tegen Zuid-Amerikaanse tegenstanders. Dat is een reeks die teruggaat tot in 1978, toen de Fransen een groepsmatch verloren van... Argentinië. . Frankrijk is tien WK-wedstrijden ongeslagen tegen Zuid-Amerikaanse tegenstanders. Dat is een reeks die teruggaat tot in 1978, toen de Fransen een groepsmatch verloren van... Argentinië.

clock 15:35 vooraf, 15 uur 35. Het is mooi hoe de Franse spelers een andere rol hebben gekregen dan in 2018 en daardoor nog beter presteren. Imke Courtois. Het is mooi hoe de Franse spelers een andere rol hebben gekregen dan in 2018 en daardoor nog beter presteren. Imke Courtois

clock 15:34 vooraf, 15 uur 34. Daar zijn ook Messi en co. Daar zijn ook Messi en co

clock 15:33 vooraf, 15 uur 33. De Fransen komen buiten voor de opwarming. De Fransen komen buiten voor de opwarming

clock 15:26 vooraf, 15 uur 26. Bekijk de slotceremonie van het WK voetbal. Bekijk de slotceremonie van het WK voetbal

clock 15:23 vooraf, 15 uur 23. Argentinië en Frankrijk toonden op dit toernooi een totaal verschillende ingesteldheid. Na de schokkende nederlaag tegen Saudi-Arabië groeide de Argentijnse groep nog dichter naar elkaar toe. Ze gingen soms letterlijk de strijd aan en vochten zich met veel passie naar de finale. De Fransen doen dan weer nooit meer dan strikt noodzakelijk. Als het moet, plaatsen ze een tussenversnelling om dan weer terug te zakken en de boel te controleren. Hoe breng je zo'n eenheid van de wijs? . Argentinië en Frankrijk toonden op dit toernooi een totaal verschillende ingesteldheid. Na de schokkende nederlaag tegen Saudi-Arabië groeide de Argentijnse groep nog dichter naar elkaar toe. Ze gingen soms letterlijk de strijd aan en vochten zich met veel passie naar de finale. De Fransen doen dan weer nooit meer dan strikt noodzakelijk. Als het moet, plaatsen ze een tussenversnelling om dan weer terug te zakken en de boel te controleren. Hoe breng je zo'n eenheid van de wijs?

clock 15:22 vooraf, 15 uur 22. Ibrahimovic slaat een praatje met president Macron, ook Pogba is aawezig. Ibrahimovic slaat een praatje met president Macron, ook Pogba is aawezig

clock 15:18 vooraf, 15 uur 18. Ik denk dat er bij iedereen op het veld veel nervositeit zal zijn. Ik kan het mij niet anders inbeelden. Wesley Sonck. Ik denk dat er bij iedereen op het veld veel nervositeit zal zijn. Ik kan het mij niet anders inbeelden. Wesley Sonck

clock 15:17 De uitblinkers van de twee finalisten. vooraf, 15 uur 17. De uitblinkers van de twee finalisten.

clock 15:15 vooraf, 15 uur 15. Voor Lionel Scaloni is de job als Argentijns bondscoach nog steeds zijn eerste opdracht bij de grote jongens. Hij voerde de Albiceleste na vele jaren nog eens naar een prijs (de Copa América van 2021) en kan op zijn 44e de op één na jongste coach worden die wereldkampioen werd. Enkel landgenoot César Luis Menotti was in 1978 jonger (amper 39). . Voor Lionel Scaloni is de job als Argentijns bondscoach nog steeds zijn eerste opdracht bij de grote jongens. Hij voerde de Albiceleste na vele jaren nog eens naar een prijs (de Copa América van 2021) en kan op zijn 44e de op één na jongste coach worden die wereldkampioen werd. Enkel landgenoot César Luis Menotti was in 1978 jonger (amper 39).

clock 15:07 vooraf, 15 uur 07. Didier Deschamps is een geboren winnaar. Hij was aanvoerder toen Frankrijk in 1998 zijn eerste wereldtitel pakte. Na 2018 kan hij nu ook in 2022 als bondscoach zijn land wereldkampioen maken. Voorlopig heeft alleen Vittorio Pozzo (met Italië in 1934 en 1938) twee wereldbekers als coach op zijn palmares staan. . Didier Deschamps is een geboren winnaar. Hij was aanvoerder toen Frankrijk in 1998 zijn eerste wereldtitel pakte. Na 2018 kan hij nu ook in 2022 als bondscoach zijn land wereldkampioen maken. Voorlopig heeft alleen Vittorio Pozzo (met Italië in 1934 en 1938) twee wereldbekers als coach op zijn palmares staan.

clock 15:01 vooraf, 15 uur 01.

clock 15:00 vooraf, 15 uur .

clock 14:55 Opvallende xG-stats. Soms lijkt het alsof Frankrijk nauwelijks voorbij de tweede versnelling hoeft te schakelen, maar toch hebben Les Bleus de hoogste Expected Goals van alle ploegen (11,9). Argentinië is defensief dan weer zo stabiel dat het amper 0,4 xG toestaat per wedstrijd, het laagste op dit WK. . vooraf, 14 uur 55. statistics Opvallende xG-stats Soms lijkt het alsof Frankrijk nauwelijks voorbij de tweede versnelling hoeft te schakelen, maar toch hebben Les Bleus de hoogste Expected Goals van alle ploegen (11,9). Argentinië is defensief dan weer zo stabiel dat het amper 0,4 xG toestaat per wedstrijd, het laagste op dit WK.

clock 14:50 De records sneuvelen bij bosjes op dit toernooi. vooraf, 14 uur 50. De records sneuvelen bij bosjes op dit toernooi.

clock 14:48 vooraf, 14 uur 48. Zuid-Amerika tegen Europa. Het is de elfde keer dat de twee grote voetbalcontinenten tegenover elkaar staan in een WK-finale. Zuid-Amerika kwam zeven keer als winnaar uit zo'n clash met een Europees land. Argentinië zorgde wel voor twee van de drie nederlagen, in 1990 en 2014 tegen (West-)Duitsland. . Zuid-Amerika tegen Europa Het is de elfde keer dat de twee grote voetbalcontinenten tegenover elkaar staan in een WK-finale. Zuid-Amerika kwam zeven keer als winnaar uit zo'n clash met een Europees land. Argentinië zorgde wel voor twee van de drie nederlagen, in 1990 en 2014 tegen (West-)Duitsland.

clock 14:46 Komt er nog een wijziging op het laatste moment? Naar verluidt komt Tagliafico nog in de ploeg ten koste van Acuna, die sukkelt met een fysiek ongemak. vooraf, 14 uur 46. Komt er nog een wijziging op het laatste moment? Naar verluidt komt Tagliafico nog in de ploeg ten koste van Acuna, die sukkelt met een fysiek ongemak.

clock 14:42 vooraf, 14 uur 42. Mbappé is de ster in de Franse voorsteden: “Iedereen praat erover: zal Mbappé Messi kloppen?”. Mbappé is de ster in de Franse voorsteden: “Iedereen praat erover: zal Mbappé Messi kloppen?”

clock 14:38 vooraf, 14 uur 38. Droomfinale start om 16u: “Wie het eerste doelpunt maakt zal er toch niet ver af zijn”. Droomfinale start om 16u: “Wie het eerste doelpunt maakt zal er toch niet ver af zijn”