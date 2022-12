LIVE (16u): Pers ziet "driesterrenfinale" tussen Frankrijk en Argentiniê, "Giroud onzeker"

clock 13:25 vooraf, 13 uur 25. Giroud onzeker voor finale volgens Franse pers. Is het een rookgordijn of bittere ernst? Volgens het Franse L'Equipe is Olivier Giroud onzeker voor de finale. De spits zou volgens de krant een tik tegen de knie gekregen hebben tijdens de laatste training. . Giroud onzeker voor finale volgens Franse pers Is het een rookgordijn of bittere ernst? Volgens het Franse L'Equipe is Olivier Giroud onzeker voor de finale. De spits zou volgens de krant een tik tegen de knie gekregen hebben tijdens de laatste training.

clock 13:24 vooraf, 13 uur 24.

clock 13:22 vooraf, 13 uur 22. Internationale pers ziet "finale voor de eeuwigheid". Veel fraaie voorpagina's bij de internationale kranten, met steeds twee dezelfde koppen groot op cover. Het Spaanse AS ziet dat "er maar één koning kan zijn" in Qatar. Het Franse L'Equipe spreekt dan weer van "een finale voor de eeuwigheid". En Marca titelt op "een driesterrenfinale". . Internationale pers ziet "finale voor de eeuwigheid" Veel fraaie voorpagina's bij de internationale kranten, met steeds twee dezelfde koppen groot op cover. Het Spaanse AS ziet dat "er maar één koning kan zijn" in Qatar. Het Franse L'Equipe spreekt dan weer van "een finale voor de eeuwigheid". En Marca titelt op "een driesterrenfinale".

clock 07:11 vooraf, 07 uur 11.

clock 07:05 vooraf, 07 uur 05.

clock 18-12-2022 18-12-2022.

clock 14:47 vooraf, 14 uur 47. Alle Fransen trainen mee. De verhalen over een virus dat de ronde zou doen in de Franse selectie zijn min of meer de kop ingedrukt, want op de laatste training voor de finale tekende iedereen present. Theo Hernandez en Aurélien Tchouameni ontbraken gisteren nog door ziekte, de "pijntjes" van Kingsley Coman, Ibrahima Konaté en Raphaël Varane zijn blijkbaar ook verleden tijd. . Alle Fransen trainen mee De verhalen over een virus dat de ronde zou doen in de Franse selectie zijn min of meer de kop ingedrukt, want op de laatste training voor de finale tekende iedereen present. Theo Hernandez en Aurélien Tchouameni ontbraken gisteren nog door ziekte, de "pijntjes" van Kingsley Coman, Ibrahima Konaté en Raphaël Varane zijn blijkbaar ook verleden tijd.

clock 14:26 vooraf, 14 uur 26. Frankrijk en Argentinië strijden morgen om de wereldtitel. Frankrijk en Argentinië strijden morgen om de wereldtitel

clock 14:06 vooraf, 14 uur 06. Lloris kan geschiedenis schrijven als aanvoerder. In de WK-finale van zondag kan Hugo Lloris geschiedenis schrijven. De doelman van Frankrijk wordt bij een zege tegen Argentinië de eerste speler die als aanvoerder twee wereldtitels verovert. "Ik had het voorrecht om in 2018 te winnen, maar ik concentreer me nu op het heden. We willen dit mooie verhaal afsluiten met een zo goed mogelijk resultaat, maar het moeilijkste komt er nog aan." . Lloris kan geschiedenis schrijven als aanvoerder In de WK-finale van zondag kan Hugo Lloris geschiedenis schrijven. De doelman van Frankrijk wordt bij een zege tegen Argentinië de eerste speler die als aanvoerder twee wereldtitels verovert. "Ik had het voorrecht om in 2018 te winnen, maar ik concentreer me nu op het heden. We willen dit mooie verhaal afsluiten met een zo goed mogelijk resultaat, maar het moeilijkste komt er nog aan."

clock 11:00 vooraf, 11 uur . Didier Deschamps blijft vaag over zieke spelers. Er heerst ongerustheid in Frankrijk over de fitheid van belangrijke spelers. Vrijdag trainden Kingsley Coman, Ibrahima Konaté, Raphaël Varane, Theo Hernandez en Aurélien Tchouaméni niet mee. Die twee laatste zouden sukkelen met pijntjes en daarom gespaard worden. Bij Coman, Konaté en Varane zou het gaan om hetzelfde virus dat eerder ook basisspelers Rabiot en Upamecano trof. De Franse pers wou uiteraard op de laatste persconferentie van bondscoach Didier Deschamps voor de finale op zaterdag weten wat de laatste stand van zaken is. De bondscoach draaide echter een beetje rond de pot. "Ik ben heel vroeg vertrokken vandaag. De meeste spelers lagen nog in bed. Ik heb niet de laatste informatie. Coman, Konaté en Varane werden gespaard. Ik ga niet in detail treden." Het virus treft de Franse nationale ploeg natuurlijk op een bijzonder vervelend moment. "We proberen zo veel mogelijk voorzorgsmaatregelen te nemen, zonder te overdrijven. Zonder dit alles zou het natuurlijk beter geweest zijn." . Didier Deschamps blijft vaag over zieke spelers Er heerst ongerustheid in Frankrijk over de fitheid van belangrijke spelers. Vrijdag trainden Kingsley Coman, Ibrahima Konaté, Raphaël Varane, Theo Hernandez en Aurélien Tchouaméni niet mee.





Die twee laatste zouden sukkelen met pijntjes en daarom gespaard worden. Bij Coman, Konaté en Varane zou het gaan om hetzelfde virus dat eerder ook basisspelers Rabiot en Upamecano trof.



De Franse pers wou uiteraard op de laatste persconferentie van bondscoach Didier Deschamps voor de finale op zaterdag weten wat de laatste stand van zaken is. De bondscoach draaide echter een beetje rond de pot.

"Ik ben heel vroeg vertrokken vandaag. De meeste spelers lagen nog in bed. Ik heb niet de laatste informatie. Coman, Konaté en Varane werden gespaard. Ik ga niet in detail treden."

Het virus treft de Franse nationale ploeg natuurlijk op een bijzonder vervelend moment. "We proberen zo veel mogelijk voorzorgsmaatregelen te nemen, zonder te overdrijven. Zonder dit alles zou het natuurlijk beter geweest zijn."

clock 10:58 vooraf, 10 uur 58. Ik ben momenteel niet bezig met mijn toekomst. Maar de nationale ploeg is het mooiste dat mij overkomen is in mijn professionele leven. Ik sta altijd ter dienst van Les Bleus. Didier Deschamps over zijn aflopende contract eind deze maand. Ik ben momenteel niet bezig met mijn toekomst. Maar de nationale ploeg is het mooiste dat mij overkomen is in mijn professionele leven. Ik sta altijd ter dienst van Les Bleus. Didier Deschamps over zijn aflopende contract eind deze maand

clock 10:55 vooraf, 10 uur 55. WK voetbal 2022 3 nieuwe zieken bij Frankrijk met onder meer Varane, Tchouaméni en Hernandez trainen ook niet mee

clock 17-12-2022 17-12-2022.

clock 18:21 vooraf, 18 uur 21. Szymon Marciniak fluit finale. De FIFA heeft nu al zijn scheidsrechter bekendgemaakt voor de finale van zondag. De eer gaat naar de Pool Szymon Marciniak, die eerder op dit WK al zowel een match van Frankrijk (vs Denemarken) en Argentinië (vs Australië) floot. Voor de 41-jarige Marciniak is het zijn tweede WK. In Duitsland bleef het bij 2 groepsmatchen. . Szymon Marciniak fluit finale De FIFA heeft nu al zijn scheidsrechter bekendgemaakt voor de finale van zondag. De eer gaat naar de Pool Szymon Marciniak, die eerder op dit WK al zowel een match van Frankrijk (vs Denemarken) en Argentinië (vs Australië) floot.



Voor de 41-jarige Marciniak is het zijn tweede WK. In Duitsland bleef het bij 2 groepsmatchen.

clock 17:34 vooraf, 17 uur 34.

clock 17:30 vooraf, 17 uur 30. De ultieme kers op de ultieme taart. Kan Messi zijn carrière bekronen met een wereldbeker? Het is de vraag die zoveel mensen bezig houdt, zeker in Argentinië. Na meer dan 1000 wedstrijden heeft de kleine nummer 10 zowat alles bereikt in zijn carrière, behalve dat verdomde WK winnen. Zelf doet hij er alvast alles aan om dat ultieme doel te bereiken. Messi heeft namelijk de meeste goals gescoord (5) én de meeste assists gegeven (3) op dit WK. Kan hij zich tot speler van het toernooi kronen na nog één masterclass tegen Frankrijk? . De ultieme kers op de ultieme taart Kan Messi zijn carrière bekronen met een wereldbeker? Het is de vraag die zoveel mensen bezig houdt, zeker in Argentinië. Na meer dan 1000 wedstrijden heeft de kleine nummer 10 zowat alles bereikt in zijn carrière, behalve dat verdomde WK winnen. Zelf doet hij er alvast alles aan om dat ultieme doel te bereiken. Messi heeft namelijk de meeste goals gescoord (5) én de meeste assists gegeven (3) op dit WK. Kan hij zich tot speler van het toernooi kronen na nog één masterclass tegen Frankrijk?