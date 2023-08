LIVESTREAM: Frankrijk begint verschroeiend tegen Marokko

Frankrijk en Marokko maken uit wie als laatste de kwartfinales haalt op het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. Bij Marokko is het uitkijken naar Sakina Ouzraoui Diki. De 21-jarige aanvalster uit Brussel speelt in ons land voor Anderlecht. Kijk hier en op Canvas naar Frankrijk - Marokko, Stef Wijnants verzorgt het commentaar.