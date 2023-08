Spanje trapt Nederlandse WK-droom in verlengingen aan diggelen en staat in halve finale

Met Spanje en Nederland stonden twee outsiders voor de wereldtitel tegenover elkaar in de kwartfinale. Nederland moest het wel zonder de geschorste sterkhoudster Van de Donk zien te rooien. Bij "La Roja" begon Gouden Bal-winnares Putellas opnieuw op de bank.

Spanje begon het beste en drukte Oranje weg. Het Spaanse balbezit leidde ook tot kansen, maar de Nederlandse doelvrouw Van Domselaar, het doelkader en de VAR behoedden Nederland voor een achterstand in de eerste helft.

Na de pauze leek Nederland uit het niets een uitgelezen kans op een voorsprong te krijgen: de scheidsrechter wees naar de stip na een vermeende duw in de rug van Beerensteyn. Maar opnieuw greep de VAR in, nu in Spaans voordeel.

De videoref draaide overuren in het Nieuw-Zeelandse Wellington. Tien minuten voor tijd kende de VAR Spanje een penalty toe, na hands van Van der Gragt. Spanje leek zegezeker, maar in minuut 91 wierp diezelfde Van der Gragt Oranje nog een levenslijn toe. 1-1 en verlengingen.

In die verlengingen toonde Nederland zich, maar Beerensteyn kreeg haar vizier niet op scherp. Aan de overkant had Spanje wel genoeg aan één uitgespeelde kans. De ingevallen Paralluelo trapte de WK-droom van Oranje aan diggelen. Spanje plaatst zich zo als eerste voor de halve finales.