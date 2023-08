LIVESTREAM: Kan Argentinië Zweden nog stokken in de wielen steken op WK voetbal?

Er moet al heel wat gebeuren wil Zweden Groep G op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland niet winnen. De nummer 3 van het vorige WK telt 6 op 6 na onder meer een 5-0 tegen Italië. Het doelsaldo komt voor het onderlinge resultaat om de eindstand in de groep te bepalen. Tegen Argentinië, de laatste in de groep, speelt Zweden met 9 andere speelsters. Kijk hier naar de livestream of stem af op VRT 1.