WK voetbal: Kunnen Portugese vrouwen titelverdediger VS een hak zetten in laatste groepsmatch?

In groep E van het WK voetbal voor vrouwen neemt regerend wereldkampioen Amerika het in zijn laatste groepsmatch op tegen Portugal. Kunnen de Portugese vrouwen voor een stunt zorgen of plaatst de VS zich routineus voor de 1/8e finales? Bekijk het hier met livestream vanaf 8.50 uur, tv-kijkers kunnen ook afstemmen op VRT1.