LIVESTREAM: Van der Gragt kopt Nederland snel op voorsprong tegen Flames-beul Portugal op WK

Onze noorderburen komen vandaag voor het eerst in actie op het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. Nederland, tweede op het WK in 2019, neemt het op tegen WK-debutant Portugal, dat de WK-droom van onze Red Flames verknalde in oktober 2022. Kijk naar de wedstrijd op VRT 1 en hier met livestream.