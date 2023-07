LIVESTREAM: Japan en Spanje strijden om groepswinst op WK

Japan en Spanje hebben allebei een vlekkeloos parcours achter de rug op dit WK. Beide landen zijn al zeker van hun plek in de 1/8e finales, in hun laatste groepsmatch gaat het dus om groepswinst. De 1e van groep C speelt tegen Noorwegen, de 2e van groep A. Dat land wordt hoger ingeschat dan nummer 1 Zwitserland. Volg de partij hier met livestream om 8.50 uur. Of stem af op VRT 1.