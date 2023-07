Prachtgoal levert Nieuw-Zeeland eerste WK-zege op

De ervaren aanvalster werkte in een keer binnen: 1-0.

In het begin van de tweede helft kwamen ze verdiend op voorsprong.

Nieuw-Zeeland begon met een bang hartje aan het WK in eigen land. Het stond al 10 matchen droog, maar de 42.137 fans in Auckland gaven de vrouwen een boost.

Het stadion in Auckland kraaide van plezier. In de slotfase had Nieuw-Zeeland een tweede keer kunnen scoren. Tottenham-middenveldster Ria Percival trapte de penalty op de lat.



Geen nood, de 1-0 volstond voor een allereerste WK-zege voor Nieuw-Zeeland. Het land is er voor de 6e keer bij op de eindronde.



Om 12 uur komt het andere gastland in actie. Australië neemt het in Sydney op tegen Ierland.